Banijay Germany mit starker Hitrate in der Primetime im März

Cannes/Köln (ots) - - Weltweite Initiative für die nächste Generation kreativer Show-Macherinnen - Erste Studie zu Frauen in der Medienbranche im Bereich Non-Fiction in Zusammenarbeit mit Geena Davis Institute on Gender in Media und Everywoman Studios beauftragt Das Medien- und Unterhaltungsunternehmen Banijay ...

mehr