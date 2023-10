Banijay Germany

Globales Accelerator-Programm "Banijay Launch" für Frauen: Shona Fraser ist Botschafterin in Deutschland

Weltweite Initiative für die nächste Generation kreativer Show-Macherinnen

Erste Studie zu Frauen in der Medienbranche im Bereich Non-Fiction in Zusammenarbeit mit Geena Davis Institute on Gender in Media und Everywoman Studios beauftragt

Das Medien- und Unterhaltungsunternehmen Banijay startet heute ein brandneues globales Accelerator-Programm, das ausschließlich weibliche Kreative und ihre Ideen für Non-Fiction-Formate unterstützen soll. Produzentin Shona Fraser ist auf der MIPCOM 2023 in Cannes als deutsche Botschafterin für Banijay Launch vorgestellt worden. Das Programm zielt darauf ab, weibliche Talente zu entdecken und zu fördern, um die nächste Generation globaler Ideengeber von Unscripted-Formaten zu unterstützen.

Banijay Launch ist als Strategie auf internationaler Gruppenebene konzipiert, um die Gleichstellung der Geschlechter und Kreativität zu fördern, und sucht nach unentdeckten Formaten mit internationaler Strahlkraft von kreativen Frauen auf der ganzen Welt. Banijay erschließt so eine neue Möglichkeit, sowohl seine Talente als auch seine IP weltweit weiter zu diversifizieren.

Marcus Wolter, CEO und Co-Founder von Banijay Germany: "Wir bei Banijay sind stolz darauf, dass wir so vielen starken und besonderen Persönlichkeiten eine berufliche Heimat bieten können. Für uns ist es selbstverständlich, unterschiedliche Lebenskonzepte in unseren Teams zu vereinen. Besonders stolz bin ich auf die starken, kreativen Frauen bei Banijay. Shona Fraser ist eine hervorragende Botschafterin, um für Banijay Germany weitere weibliche Talente im Showbereich zu gewinnen und zu fördern."

Shona Fraser, Produzentin und Botschafterin für Banijay Germany: "Banijay goes Girlpower! Kreative Frauen sind leider auch im Showbusiness nach wie vor unterrepräsentiert. Unsere Ideen und Innovationskraft werden häufig unterschätzt und weniger preisgekrönt. Das wollen wir mit Banijay Launch gemeinsam ändern. Liebe Frauen, wir freuen uns auf eure neuen Ideen und hoffen auf den Next Big Hit Made in Germany."

Die Teilnahme ist ab sofort unter www.banijaylaunch.com möglich.

Wie funktioniert es? Banijay wählt zunächst drei bis fünf Finalistinnen aus, die von einem lokalen Kreativen betreut werden, um ihre Formate zu entwickeln und zu fördern. Der Wettbewerb endet mit einer Live-Pitch-Präsentation vor einer Jury unter der Leitung von Sharon Levy, Chief Executive Officer, Endemol Shine North America und James Townley, Chief Creative Officer, Development bei Banijay. Zu den weiteren Juroren gehören Marco Bassetti, Chief Executive Officer, Banijay; Pilar Blasco, Chief Executive Officer, Banijay Iberia; und Abby Greensfelder, Gründerin und CEO von Everywoman Studios. Eine Gewinnerin wird während der London Screenings 2024 gekürt.

Initiiert von Sharon Levy und James Townley, wird Banijay Launch ausgewählte Mentorinnen aus der internationalen Banijay-Gruppe mit den Mentees verknüpfen, um sie bei der Entwicklung mutiger neuer Formate - vom Konzept über den Pitch bis hin zum Verkauf - zu unterstützen und so die Show-Pipeline der Gruppe zu bereichern.

Um das Programm zu unterstützen, hat Banijay Americas eine Studie mit dem Geena Davis Institute on Gender in Media in Zusammenarbeit mit Everywoman Studios in Auftrag gegeben. Das Institut ist die einzige weltweit datengesteuerte, gemeinnützige Organisation, die Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion auf dem Bildschirm in Medien und Unterhaltung erforscht, um unbewusste Vorurteile abzuschwächen, Inklusion zu fördern und negative Stereotypen systematisch abzubauen. Die bahnbrechende Studie wird die Einbeziehung von Frauen in kreative Führungsrollen im Bereich Non-Fiction in Brasilien, Großbritannien und den USA sowie in einem noch festzulegenden EU-Land untersuchen.

Sharon Levy, CEO von Endemol Shine North America, kommentiert: "Als Gruppe sucht Banijay ständig nach neuen Wegen, um die Kreativ-Community zu unterstützen, die Pipeline zu diversifizieren und letztendlich den kreativen Vorsprung zu schärfen. Mit einer unbestrittenen Erfolgsbilanz bei internationalen Adaptionen, einem Netzwerk erstklassiger Produzenten und einer branchenführenden Non-Fiction-Infrastruktur, die von Creative Networks geleitet wird, ist das Unternehmen bereit, seine Türen für noch zu entdeckende kreative Köpfe zu öffnen. Durch Banijay Launch und die Partnerschaft mit dem Geena Davis Institute hoffen wir, weibliche Kreative willkommen zu heißen, die Schwierigkeiten haben, sich Gehör zu verschaffen. Wir möchten ein neues Narrativ für die Branche setzen und die nächste Generation von bahnbrechenden Non-Fiction Formaten fördern."

Marco Bassetti, CEO von Banijay, kommentiert: "Wir bei Banijay sind stolz darauf, dass weltweit über 50 % unserer Führungspositionen mit Frauen besetzt sind. Wir sind uns jedoch bewusst, dass dieser demografischen Gruppe von Kreativen nicht immer zum Durchbruch verholfen wird. Mit Banijay Launch sind wir in der Lage, neue Non-Fiction-Formatideen zu unterstützen, die von Frauen entwickelt wurden, und hoffen, dabei neue Talente auf den Markt zu bringen, mit dem Potenzial, die nächsten Survivor, MasterChef oder Big Brother zu schaffen..."

Die Initiative wird die Infrastruktur und das Know-How von Creative Networks nutzen, Banijays zentraler Abteilung für Non-Fiction-Inhalte, die gemeinsam von James Townley und Lucas Green, Chief Content Officer, Operations, geleitet wird.

Mehr Informationen auch in der internationalen Pressemitteilung [ Link]

Über Banijay Germany | Im Jahr 2018 von Marcus Wolter und der Banijay Group gegründet, ist die Banijay Germany GmbH mittlerweile das führende Entertainment-Haus Deutschlands. Zu den bekanntesten Marken zählen "Tatort Dresden", "Schlag den Star", "TV total", "Wer wird Millionär?", "Kitchen Impossible", "The Masked Singer", "Promi Big Brother", "Mein Lokal, Dein Lokal" oder "Kampf der Realitystars" - aber auch namhafte Künstlerinnen und Künstler, Live-Marken wie die "1Live Köln Comedy-Nacht XXL", "Nightwash", das Cologne Comedy Festival, zahlreiche Podcasts sowie MySpass.de gehören ins Portfolio.

Banijay Germany ist ein Verbund von über 25 unabhängigen Entertainment-Produzenten und Unternehmen. Zur Gruppe gehören unter anderem Banijay Productions Germany, Good Times Fernsehproduktion, Endemol Shine Germany, MadeFor, SR Management, Only Good People, Banijay Live Artist Brand, Good Humor, die Influencer-Plattform influence.vision und Brainpool samt Tochterfirmen wie unter anderem Raab TV, MTS und Cape Cross.

Banijay Germany ist Teil der internationalen Banijay Group. Das 2008 gegründete internationale Medien- und Unterhaltungsunternehmen Banijay vereint über 130 Produktionsfirmen in 21 Ländern, einen genreübergreifenden Katalog mit über 180.000 Stunden Originalprogramm, sowie Live-Entertainmentgeschäft mit Banijay Events.

