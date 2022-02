Banijay Germany

Klaas Heufer-Umlauf zu Gast im Banijay-Podcast "WOLTER TALKS"

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

In der neusten Ausgabe des Medienbranchen-Podcasts "WOLTER TALKS" spricht Banijay CEO Marcus Wolter mit Entertainer Klaas Heufer-Umlauf darüber, ob Unterhaltung ein Treiber des gesellschaftlichen Wandels sein kann und über die Gründung der damals gemeinsamen TV-Produktionsfirma Florida TV ("Late Night Berlin", "Joko & Klaas gegen ProSieben" oder "Wer stiehlt mir die Show?"). Warum die Fernsehbranche "kein Akademikertreffen ist", Klaas kein Politiker werden kann und Marcus Wolters Aufmerksamkeitsspanne in Meetings schon mal irritiert. Das alles gibt es in der neuen Ausgabe von WOLTER TALKS. Der Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar: https://lnk.to/WolterTalksPodcastPS.

Im Podcast WOLTER TALKS trifft Marcus Wolter auf TV-Produzentinnen und -Produzenten, auf Künstlerinnen und Künstler sowie auf Persönlichkeiten aus der Medienbranche und gibt einen Einblick hinter die Kulissen der Unterhaltungsindustrie. In den ersten Episoden sprach er unter anderem mit der "Tatort"-Produzentin Nanni Erben, "Promi Big Brother"-Produzent Rainer Laux sowie "TV total" Stimme Manfred Winkens.

Über Banijay Germany:

Die Banijay Deutschland Gruppe wurde im August 2018 von Banijay International und Marcus Wolter gegründet. Banijay Germany ist ein Verbund unabhängiger Entertainment-Produzenten und Unternehmer. Zur Gruppe gehören unter anderem Banijay Productions Germany, Good Times Fernsehproduktion, Endemol Shine Germany, MadeFor, SR Management, Only Good People, Banijay Live Artist Brand, Good Humor und Brainpool samt Tochterfirmen wie unter anderem Raab TV, Lucky Pics, MTS oder Cape Cross. Bekannte Marken sind unter anderem "Schlag den Star" (ProSieben), "TV Total" (ProSieben), "Masked Singer" (ProSieben), "Kitchen Impossible" (VOX), "Wer wird Millionär?" (RTL), "Promi Big Brother" (Sat.1), "LEGO Masters" (RTL), "Mein Lokal, dein Lokal" (kabeleins), "Lebensretter hautnah" (Sat.1), "Kampf der Realitystars" (RTLZWEI), "Temptation Island" (RTL/TVNOW), "Tatort Dresden" (Das Erste), "Frau Jordan stellt gleich" (Joyn), MySpass und das Cologne Comedy Festival.

Original-Content von: Banijay Germany, übermittelt durch news aktuell