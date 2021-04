Banijay Productions gründet Unit für Dokumentationen und holt sich journalistische Verstärkung / Marc Schlömer ist ab dem 1. Mai an Bord

Banijay Germany

Marc Schlömer ist ab dem 1. Mai an Bord

Die Banijay Productions GmbH erweitert das Portfolio und gründet die Unit Doc.Banijay. In dieser Unit werden zukünftig Dokumentationen entwickelt und umgesetzt. Aufgebaut und geführt wird die Doc.Banijay ab dem 1. Mai von Marc Schlömer. Er berichtet direkt an Banijay Productions Geschäftsführer Arno Schneppenheim.

Marc Schlömer war in den vergangenen zwanzig Jahren vor allem für die ARD tätig, als Bundesliga-Kommentator für die Sportschau oder als Autor von Dokumentationen wie dem Publikumserfolg "Das Leben ist ein Hauch". Für seine Reportagen mit dem WDR-Magazin Sport Inside wurde er mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. "Dass ich die Chance bekomme, innerhalb Europas größter Produktionsgruppe eine Doku-Abteilung mitzugründen und aufzubauen, ist für mich Ehre und Motivation zugleich. Ich bin den ARD-Verantwortlichen dankbar, dass sie mich von anstehenden Aufgaben im Sommer entbunden haben, so dass wir bei Banijay Productions zügig loslegen können."

Schlömer, der auf seine Teilnahme als Reporter an den Olympischen Spielen verzichtet, wird für die ARD noch bei der Fußball-Europameisterschaft im Einsatz sein und bei Banijay Productions weiterhin Hintergrundbeiträge für Sport Inside sowie die Online-Serie "No Sports!?" für den WDR produzieren. "Sport soll aber nur eines unserer Themenfelder sein", so Schlömer, der vergangenen Herbst eine Dokumentation über den Klimawandel produziert und zuvor auch gesellschaftspolitische Reportagen für den ARD-Weltspiegel oder das Schweizer Fernsehen realisiert hat.

Arno Schneppenheim, Geschäftsführer Banijay Productions: "Ich freue mich sehr mit Marc Schlömer ein neues Kapitel der Banijay Productions aufzuschlagen. Das Genre der journalistischen Dokumentation hat mich schon lange gereizt und jetzt haben wir mit Marc den richtigen Experten hierfür an Bord. Die Genres Factual, Reality, Show and Comedy werden weiterhin unter der Führung von unserer Creative Directorin Katrin Heller verantwortet."

Über Banijay Productions:

Die Banijay Productions GmbH wurde 2018 mit Sitz in Köln gegründet, Geschäftsführer ist Arno Schneppenheim. Die TV-Produktionsfirma ist unabhängig und produziert sowohl für alle Sender als auch für Streaming-Anbieter. Zu den Genres zählen Docu, Reality, Comedy & Show. Zu den Produktionen gehören unter anderem Sing on! (Netflix), Pocher und Papa auf Reisen (RTL), Standup 3000 (Comedy Central), Bielendorfer! (WDR), Alt & Abgefahren (RTL), "Allererste Sahne - Wer backt am besten" (VOX), RebellComedy: Raus ausm Zoo (Netflix), Farid - Magic Unplugged (Sky), Temptation Island (RTL) oder Kampf der Realitystars (RTL2). Die Banijay Productions gehört zum Verbund der Banijay Germany.

