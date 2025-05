A&M Sales Solutions GmbH

Marvin Flenche: 5 Top-Trends im digitalen Vertrieb 2025 – Was Selbstständige jetzt wissen müssen

Hannover (ots)

Digitale Trends verändern heute nahezu alle Unternehmensbereiche – der Vertrieb bildet da keine Ausnahme. Vor diesem Hintergrund hat Marvin Flenche, Geschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH, mit umsatz.io eine Softwarelösung entwickelt, die speziell auf die Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen im Vertrieb zugeschnitten ist. Das CRM-System unterstützt bei der Strukturierung von Vertriebsprozessen und soll so zu effizienterem Arbeiten und stabilem Umsatzwachstum beitragen. Welche Entwicklungen Selbstständige im digitalen Vertrieb 2025 besonders im Blick behalten sollten, verrät der Vertriebsexperte im Folgenden.

Für Selbstständige, digitale Dienstleister und Coaches wird der digitale Vertrieb zunehmend zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Gleichzeitig stehen viele vor wachsenden Herausforderungen: Die Zahl an Kanälen und Tools nimmt ständig zu, Technologien entwickeln sich rasant weiter – und die Erwartungen der Kundschaft steigen. Diese Dynamik trifft auf eine wirtschaftlich unsichere Lage: Viele potenzielle Kunden agieren zurückhaltend, treffen Entscheidungen langsamer und hinterfragen Ausgaben kritischer. Kleine und mittelständische Unternehmen geraten dadurch doppelt unter Druck. Sie müssen aktuelle Trends im Vertrieb umsetzen, ohne dabei die nötigen Ressourcen oder das Know-how zu verlieren. "Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, das volle Potenzial ihres Vertriebs auszuschöpfen", betont Marvin Flenche, der Gründer und Geschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH. "Leider fehlt ihnen häufig der klare Überblick, um mit den aktuellen Trends Schritt zu halten."

"Gerade in dieser Situation brauchen Unternehmen einfache, aber effektive Lösungen, um den Überblick zu behalten und flexibel auf Veränderungen im Markt reagieren zu können", fährt der Experte fort. Für die Kunden der A&M Unternehmerberatung hat Marvin Flenche mit umsatz.io eine Softwarelösung entwickelt, die die Einfachheit einer Excel-Tabelle und die Funktionsvielfalt eines CRM-Systems vereint. Dadurch erhalten auch kleine und mittelständische Unternehmen die Möglichkeit, das volle Potenzial ihres Vertriebs auszuschöpfen. Mit dieser Lösung sparen Unternehmen nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern können auch schnell bessere Umsätze erzielen, um das Unternehmenswachstum zu fördern. Das System ist vielseitig einsetzbar, benutzerfreundlich und flexibel anpassbar. Besonders geeignet ist es für Selbstständige und Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern. Damit bietet umsatz.io eine bislang einzigartige Kombination aus Komfort und Funktionalität – genau das, was im digitalen Vertrieb entscheidend ist. Welche Vertriebstrends 2025 besonders prägend sind, veranschaulicht Marvin Flenche anhand der folgenden fünf Aspekte.

1. Steigende Kontaktzahl

Im aktuellen Marktumfeld sind tendenziell mehr Kontakte nötig, um einen Auftrag zu gewinnen, als früher. Eine einmalige Kontaktaufnahme reicht heute nicht mehr aus, um einen Abschluss zu erzielen. Stattdessen benötigen Kunden mehrere Berührungspunkte und ausführliche Informationen, bevor sie kaufen. Erst dann, wenn alle Fragen geklärt sind, treffen sie eine Entscheidung. Zwar können gute vertriebliche Fähigkeiten den Prozess beschleunigen, doch insgesamt steigt die durchschnittliche Anzahl an Kontaktversuchen bis zum Kauf branchenübergreifend an.

2. Lückenlose Dokumentation

Da tendenziell mehr Kontakte benötigt werden, um einen Abschluss zu erzielen, ist eine sorgfältig gepflegte Pipeline unerlässlich. Diese sollte lückenlos dokumentieren, wie oft ein Interessent kontaktiert wurde und welche Inhalte mit ihm besprochen wurden. Jede noch so kleine Nachlässigkeit kann den Deal gefährden: Eine schlechte Referenz oder eine unbeantwortete Frage reicht aus, um das Vertrauen zu verlieren. Umso wichtiger ist es, dass alle Informationen sorgfältig im Vertriebssystem erfasst sind.

3. Starke Einwandbehandlung

Ein einmaliger Kundenkontakt genügt in den seltensten Fällen. Gerade im aktuellen Marktumfeld wird das konsequente Nachfassen zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. Viele Abschlüsse kommen erst durch eine gezielte und gut getimte Nachverfolgung zustande.

Ebenso zentral ist der souveräne Umgang mit Einwänden. Wer auf Bedenken strukturiert und überzeugend eingeht, schafft Vertrauen und erhöht die Abschlusswahrscheinlichkeit. Nachfassen und Einwandbehandlung zählen deshalb zu den wichtigsten Kompetenzen im modernen Vertrieb.

4. Smarte Technologienutzung

Auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz gewinnt zunehmend an Bedeutung im Vertrieb. So erleichtert es KI beispielsweise, individuelle Follow-up-E-Mails zu verfassen, die sonst viel Zeit und Aufwand kosten. Auch Einwandbehandlungsschemata, die im Hintergrund passende Antworten bereitstellen, lassen sich mit KI effizient vorbereiten. Insgesamt macht Künstliche Intelligenz komplexe Vertriebsprozesse deutlich einfacher, indem sie das Kundenerlebnis verbessert und die Abschlussquote steigert.

5. Keine Toleranz für Low Performer

Low Performer im Vertriebsteam sind heute nicht mehr tragbar, denn sie belasten nicht nur das gesamte Team, sondern verursachen auch hohe Kosten. Um das zu vermeiden, braucht es ein System, das alle relevanten Kennzahlen präzise erfasst und akkurat auswertet: Wer liefert welche Leistung? Wie hoch sind die Abschlussquoten? Wie gut sind die Opener? Und was sind die Durchführungsquoten? Nur so lassen sich leistungsschwache Mitarbeiter frühzeitig identifizieren und konsequent austauschen.

Fazit

Der digitale Vertrieb steht 2025 vor vielfältigen Herausforderungen, eröffnet aber auch neue Chancen. Der Weg zum Abschluss braucht heute mehr Kontakte denn je – dabei kann jedes Detail den Unterschied machen. Wer den Prozess mit konsequentem Nachfassen und geschickter Einwandbehandlung begleitet, sichert sich echte Wettbewerbsvorteile. Künstliche Intelligenz wird dabei zum Beschleuniger, indem sie Vertriebsprozesse effizienter gestaltet und die Kundenansprache verbessert. Und auch intern zählt Leistung mehr denn je: Nur mit einem starken Team lässt sich der Vertriebserfolg von morgen sichern. Unternehmen, die diese Trends konsequent umsetzen, legen den Grundstein für nachhaltiges Wachstum.

