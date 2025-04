A&M Sales Solutions GmbH

Wachstum durch Loyalität: Warum Bestandskunden wichtiger sind als Neukunden – und wie du sie richtig pflegst

Hannover (ots)

Viele Unternehmen konzentrieren sich auf teure Marketingkampagnen zur Neukundengewinnung – und übersehen dabei das größte Potenzial: ihre bestehenden Kunden. Denn wer loyale Kunden gezielt bindet, steigert nicht nur den Umsatz, sondern reduziert auch Akquise-Kosten erheblich. Aber wie gelingt es, Kunden wirklich an ein Unternehmen zu binden – gerade in einer Zeit, in der sie so leicht zur Konkurrenz wechseln können?

Ein treuer Kunde ist nicht nur rentabler, sondern wird auch zum Botschafter der Marke eines Unternehmens. Wer regelmäßig in Beziehung, Mehrwert und Service investiert, schafft Vertrauen – und das kann keine Werbeanzeige ersetzen. Hier lesen Sie, warum Bestandskunden für nachhaltiges Wachstum entscheidend sind und wie Unternehmen die Beziehungen optimal pflegen.

Wirtschaftlicher Vorteil durch Kundenbindung

So attraktiv es scheint, immer neue Kunden zu gewinnen: Viele Unternehmen vernachlässigen aus diesem Grund die Pflege ihrer Bestandskunden. Während man sich bei potenziellen Neukunden im übertragenen Sinne ein "Bein ausreißt", gehen Bestandskunden oft leer aus. Zu häufig werden sie als selbstverständlich betrachtet. Doch das sind sie keineswegs und Betriebe tun gut daran, sich um exakt diese Kundengruppe besonders zu bemühen.

Denn Bestandskunden sind oft viel profitabler als Neukunden. Sie haben meist vollere Warenkörbe und geben über die Zeit hinweg in der Regel mehr Geld aus, weil ihr Vertrauen zum Betrieb bereits gewachsen ist und die Hemmschwelle für Zusatzkäufe sinkt. Ein weiterer Aspekt: Zufriedene Kunden verursachen weniger Supportaufwand. Sie kennen Prozesse, Produkte und Ansprechpartner bereits – was interne Abläufe effizienter macht und die Kundenservicekosten reduziert. Im besten Fall empfehlen zufriedene Bestandskunden das Unternehmen dann weiter. So ergibt sich ein fruchtbarer Kreislauf.

Die Kundenbeziehungen mit dem richtigen System pflegen

Damit man Bestandskunden korrekt und gezielt ansprechen kann und die Chance auf einen erneuten Kauf erhöht, empfiehlt es sich, mit einem CRM-System zu arbeiten. Denn solche Systeme bieten Unternehmen detaillierte Informationen über die Kaufhistorie sowie die Gewohnheiten einzelner Kunden. Dadurch wird nachvollziehbar, an welchem Punkt der Kundenreise sich eine Person aktuell befindet, welche Produkte sie zuletzt erworben hat und welche Angebote künftig von Interesse sein könnten. Auf dieser Grundlage lassen sich personalisierte und dadurch deutlich relevantere Angebote entwickeln.

Umsatzsteigerung durch Cross- und Upselling

Ein weiterer Vorteil liegt in der gezielten Nutzung von Cross- und Upselling-Potenzialen. Während beim Cross-Selling passende Zusatzprodukte empfohlen werden, zielt Upselling auf höherwertige Alternativen ab. Beide Methoden gelten als effektive Hebel zur Erhöhung des durchschnittlichen Bestellwerts. Mithilfe von CRM-Systemen lassen sich diese Strategien strukturiert umsetzen, was sie zu wichtigen Bausteinen einer wachstumsorientierten Kundenansprache macht.

Kontinuität schafft Vertrauen

Auch der regelmäßige Austausch mit bestehenden Kunden lässt sich über CRM-Lösungen effizient gestalten. Automatisierte, dennoch personalisierte Kommunikation trägt dazu bei, die Kundenbeziehung zu festigen. Ein konsistenter Dialog stärkt das Vertrauen in das Unternehmen – und legt somit die Grundlage für dauerhafte Loyalität.

Wiederkehrende Verhaltensmuster erkennen und nutzen

Durch die systematische Erfassung von Interaktionen lassen sich im Zeitverlauf zudem Muster im Verhalten einzelner Kundengruppen identifizieren. Diese Erkenntnisse ermöglichen es, segmentierte Strategien zu entwickeln, die sich auf vergleichbare Zielgruppen übertragen lassen. So entsteht ein datenbasierter Zyklus, der die Kundenansprache zunehmend verfeinert und optimiert.

Zukunftsorientierung durch prädiktive Analysen

Moderne CRM-Systeme bieten nicht nur eine retrospektive Sicht, sondern zunehmend auch vorausschauende Analysefunktionen. Diese sogenannten Predictive-Analytics-Tools werten bestehende Daten aus, um künftige Entwicklungen zu prognostizieren. Unternehmen können dadurch frühzeitig auf Trends reagieren, potenzielle Kaufabsichten erkennen und ihre Angebote entsprechend anpassen – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in dynamischen Märkten.

Über Marvin Flenche und umsatz.io:

Marvin Flenche ist der Gründer und Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung, einer Marketingagentur für Handwerksbetriebe, und der A&M Sales Solutions GmbH, die mit umsatz.io die Vertriebsbranche revolutioniert. Die Softwarelösung bietet ein CRM-System für kleine und mittelständische Betriebe und Agenturen, das die Vertriebsprozesse optimiert und so schnellere und bessere Umsätze ermöglicht. Mehr Informationen unter: https://www.umsatz.io/

