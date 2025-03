A&M Sales Solutions GmbH

Ordnung in die Kundendaten bringen: So können Unternehmen vorgehen – und dadurch mehr Umsatz machen

Hannover (ots)

Unordnung in den Kundendaten führt zu Chaos in der Kommunikation und verpassten Verkaufschancen. Unternehmen verlieren wertvolle Zeit, wenn sie auf unzureichend strukturierte Daten zurückgreifen müssen. Das Resultat: Langsame Reaktionszeiten und ein ungenutztes Umsatzpotenzial.

Die Qualität und Struktur der Kundendaten bestimmen maßgeblich den Erfolg im Vertrieb. Wer seine Daten effizient organisiert und auswertet, kann gezielt auf Kundenbedürfnisse eingehen und seinen Umsatz nachhaltig steigern. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Unternehmen ihre Kundendaten optimieren und so ihre Effizienz und ihren Umsatz steigern können.

Phase 1: Verkaufschancen klar gliedern

Damit der Vertrieb reibungslos läuft, sollten Verkaufschancen klar gegliedert werden. Jeder Kundenkontakt durchläuft verschiedene Phasen – vom ersten Gespräch bis zum Kauf oder auch zur Absage. Eine gut durchdachte Struktur hilft, den Überblick zu behalten und Aufgaben sinnvoll zu verteilen, besonders in größeren Teams.

Neue Vertriebler können sich zunächst um einfachere Aufgaben kümmern, wie das Nachfassen bereits geplanter Gespräche oder die Terminvereinbarung. Erfahrene Kollegen übernehmen dagegen anspruchsvollere Gespräche und Verhandlungen. So arbeitet das gesamte Team effizienter und die Top-Verkäufer setzen ihre Zeit dort ein, wo sie den größten Umsatz erzielen können.

Phase 2: Verkaufswahrscheinlichkeit einschätzen

Nicht jeder Kunde hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, einen Kauf abzuschließen. Deshalb lohnt es sich, die vielversprechendsten Kontakte gezielt herauszufiltern. Ein gut organisiertes CRM-System hilft dabei, die relevanten Informationen zu sammeln und sinnvoll auszuwerten.

Wichtige Daten dabei sind:

Mitarbeiterzahl: Manche Produkte eignen sich nur für größere Unternehmen oder spezifische Unternehmensgrößen.

Manche Produkte eignen sich nur für größere Unternehmen oder spezifische Unternehmensgrößen. Kaufhistorie: Welche Produkte wurden bereits gekauft und welche könnten für den Kunden als Nächstes interessant sein?

Welche Produkte wurden bereits gekauft und welche könnten für den Kunden als Nächstes interessant sein? Branche: Einige Produkte sind besonders für Unternehmen aus bestimmten Branchen relevant, etwa Softwarelösungen für die Finanzindustrie.

Durch die genaue Analyse dieser Daten lässt sich dann entscheiden, auf welche Kunden der Fokus gelegt werden soll. So wird nicht nur Zeit gespart, sondern auch die Chance auf einen erfolgreichen Abschluss deutlich erhöht.

Phase 3: Zielgruppen gezielt ansprechen

Wer seine Zielgruppen genau kennt, kann sie viel effektiver ansprechen. Eine sinnvolle Segmentierung nach Branche, Unternehmensgröße oder Produktbedarf hilft dabei, passgenaue Angebote zu machen. So lassen sich beispielsweise Kunden, die bereits ein Basisprodukt nutzen, gezielt auf ein ergänzendes Premiumprodukt hinweisen. Gleichzeitig kann eine gründliche Analyse aufzeigen, welche potenziellen Kunden bisher übersehen wurden, obwohl sie großes Interesse haben könnten.

Ein Beispiel: Wenn eine bestimmte Branche regelmäßig ein bestimmtes Produkt nachfragt, kann das Vertriebsteam gezielt nach weiteren Unternehmen mit ähnlichen Bedürfnissen suchen. Ein gutes CRM-System liefert hier wertvolle Hinweise und hilft, potenzielle Kunden frühzeitig zu identifizieren – bevor die Konkurrenz es tut.

Die Lösung: Ein gut organisiertes CRM-System

Ein durchdachtes CRM-System sorgt dafür, dass alle relevanten Kundendaten übersichtlich erfasst und ausgewertet werden. So lassen sich wertvolle Erkenntnisse gewinnen – etwa, welche Kunden besonders viel Potenzial haben, welche Produkte für wen interessant sind und wie sich die Vertriebsressourcen am effektivsten einsetzen lassen.

Fehlt eine klare Struktur im CRM, wird es schnell unübersichtlich: Wichtige Daten sind schwer auffindbar oder gar nicht erst erfasst, und wertvolle Verkaufschancen gehen verloren. Ein schlecht organisiertes System bremst nicht nur den Vertrieb, sondern kann letztlich bares Geld kosten.

Fazit: Mehr Ordnung, mehr Umsatz

Gut organisierte Kundendaten sind der Schlüssel zu effizientem Vertrieb. Wer seine Daten richtig nutzt, spart Zeit, arbeitet gezielter und steigert letztlich den Umsatz. Eine klare Struktur sorgt dafür, dass das Vertriebsteam schneller und präziser Entscheidungen treffen kann.

Ein durchdachter Verkaufsprozess, eine kluge Zielgruppenanalyse und ein leistungsfähiges CRM-System schaffen die Grundlage für nachhaltigen Erfolg. Unternehmen, die ihre Kundendaten im Griff haben, bringen nicht nur Ordnung ins System – sie verwandeln ungenutztes Potenzial in echte Geschäftschancen.

Über Marvin Flenche und umsatz.io:

Marvin Flenche ist der Gründer und Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung, einer Marketingagentur für Handwerksbetriebe, und der A&M Sales Solutions GmbH, die mit umsatz.io die Vertriebsbranche revolutioniert. Die Softwarelösung bietet ein CRM-System für kleine und mittelständische Betriebe und Agenturen, das die Vertriebsprozesse optimiert und so schnellere und bessere Umsätze ermöglicht. Mehr Informationen unter: https://www.umsatz.io/

