Setter-Closer-Prinzip neu gedacht: So revolutioniert umsatz.io den Vertrieb in KMU

Hannover (ots)

Kundendaten sind entscheidend, um exzellente Vertriebsergebnisse zu erzielen. Gerade KMU hinken jedoch der größeren Konkurrenz oft hinterher. Marvin Flenche hat deshalb mit umsatz.io ein simples und effektives CRM-System entwickelt, das sich speziell an den Bedürfnissen kleiner und mittelständischer Unternehmen orientiert. Mit nativer Unterstützung für das Setter-Closer-Prinzip und nahtloser Einbindung von Tracking-Funktionen bietet umsatz.io KMU alles, was sie für den Erfolg im Vertrieb benötigen. Hier verrät Flenche, wie sich umsatz.io von anderen CRM-Systemen unterscheidet und KMU zu besseren Vertriebsergebnissen verhilft.

Der Wert von Kundendaten ist in einem modernen Unternehmen kaum zu überschätzen. Nur wenn sie Leads auf der gesamten Customer-Journey bestmöglich betreuen, können Firmen schlussendlich Abschlüsse erzielen und wettbewerbsfähig bleiben. Entsprechend wichtig ist es, die dazugehörigen Prozesse – das sogenannte Customer Relationship Management (CRM) – effizient und lückenlos digital abzubilden. Ein geeignetes CRM-System ist dafür unverzichtbar. "Ein CRM-System stellt im wahrsten Sinne des Wortes das Herzstück einer jeden Vertriebsabteilung dar", erklärt Marvin Flenche. "Wer weiterhin mit Excel-Tabellen oder ungeeigneten oder falsch konfigurierten Systemen arbeitet, wird niemals in der Lage sein, das volle Potenzial seines Unternehmens zu realisieren."

"Gerade kleine und mittelständische Firmen haben wenig Potenzial zu verschenken. Sie benötigen deshalb eine CRM-Lösung, die optimal zu ihrer Unternehmensstrategie passt", betont Marvin Flenche, der als Gründer und Inhaber der A&M Sales Solutions GmbH zu den deutschlandweit führenden Anbietern für CRM-Systeme zählt. Er ist auch der Kopf hinter umsatz.io – einem CRM-System, welches speziell auf einfache Bedienbarkeit und die Bedürfnisse mittelständischer Firmen ausgelegt ist und als erstes CRM-System native Unterstützung für Vertriebsarbeit nach dem Setter-Closer-Prinzip bietet.

Marvin Flenche: Das Wichtigste richtig machen – das zählt bei einem CRM-System

Schon bei der Wahl eines CRM-Systems machen viele KMU große Fehler. "Oftmals glauben Unternehmen, die noch keine Erfahrung mit CRM-Systemen haben, dass sie möglichst viele Features benötigen. Viele entscheiden sich deshalb für ein unnötig komplexes und teures Set-up, das nur schwer einzurichten und zu verwalten ist", bemängelt der Experte. Bei umsatz.io geht er einen genau gegensätzlichen Weg – anstelle eines komplexen Systems, das zusätzliche Arbeit für Einrichtung und Datenübertragung erfordert, bietet umsatz.io eine Lösung, die sofort einsatzfähig ist. "Indem umsatz.io Kontaktdaten automatisch aus bestehenden Lead-Listen und Tabellen importiert, trägt es aktiv zu einer leichteren Umstellung bei", erklärt der Experte beispielhaft. "Der Nutzer kann also sofort mit dem System arbeiten, ohne Daten von Hand übertragen oder Datenverlust befürchten zu müssen."

Darüber hinaus bietet umsatz.io sämtliche Features, die mittelständische Unternehmen von einem CRM-System erwarten – und noch wesentlich mehr. "Neben dem traditionellen Kundenbeziehungsmanagement hebt sich umsatz.io besonders durch seine Unterstützung für das Setter-Closer-Prinzip von der Masse ab", so Marvin Flenche. "Diese Vertriebsstrategie ist in modernen Unternehmen absolut entscheidend für effizienten Vertrieb." Durch Vorqualifikation im Setter-Call sind Unternehmen nämlich in der Lage, ihre Mühen auf Interessenten zu konzentrieren, die sich als Kunden wirklich lohnen – ein Wettbewerbsvorteil, der bares Geld wert ist. "Wer das Setter-Closer-Prinzip nicht auch in seinem CRM-System abbildet, riskiert Chaos und verschenkt wertvolle Chancen", betont er.

Bessere Performance durch datengesteuerte Vertriebsprozesse

Seine leichte Bedienbarkeit verdankt umsatz.io einem innovativen Pipeline-System, das sich intuitiv an die Bedürfnisse und Prozesse des Unternehmens anpasst. Dieser Aufbau ermöglicht es Unternehmen, auch ohne IT-Fachwissen komplexe Vertriebsprozesse abzubilden und bei Bedarf anzupassen. Gleichzeitig sind sie dadurch in der Lage, eine Vielzahl an Daten über die einzelnen Schritte der Customer-Journey zu gewinnen. "Neben dem Kundenbeziehungsmanagement bindet umsatz.io auch Tracking-Funktionen zur Echtzeit-Überwachung von Vertriebskennzahlen wie Schlagzahl, Show-up-Rate und Closing-Rate nahtlos ein", erläutert Marvin Flenche. "Unternehmen erhalten also eine fundierte Grundlage, um ihre Prozesse fortlaufend zu optimieren."

Die anfallenden Daten lassen sich anschließend mit wenigen Mausklicks zu übersichtlichen Berichten aufbereiten. Dabei unterstützt umsatz.io den Nutzer mit Funktionen, um selbst Benchmarks für die einzelnen Prozessschritte einzustellen und automatisch farbcodierte Tabellen mit Vertriebsergebnissen zu erstellen. Bestehen Schwachstellen innerhalb des Vertriebsprozesses oder bleiben Mitarbeiter hinter den Erwartungen zurück, können die Verantwortlichen dies schnell erkennen und gezielt nachfassen. Mit umsatz.io gelingt es Unternehmen somit, alle Aspekte des idealen Vertriebsprozesses in nur einem System abzubilden. Ebenso liefert die Software mittels ihrer Unterstützung für das Setter-Closer-Prinzip und das Tracking von Performance-Daten ein mächtiges Werkzeug, um den Vertrieb effizienter zu gestalten. "Vertrieb und Controlling hängen eng zusammen", kommentiert Marvin Flenche. "Mit umsatz.io haben wir uns deshalb das Ziel gesetzt, unseren Kunden das Beste aus beiden Welten zu bieten."

