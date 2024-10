Ford-Werke GmbH

Ford Vodcast "Time-Out": Beachvolleyball-Ikone Laura Ludwig über ihren Weg zum Olympiagold und zur Mutterschaft

Neues mobiles Vodcast-Format im vollelektrischen Ford Explorer mit Beachvolleyball-Ikone Laura Ludwig als Gästin der ersten Episode

Gespräche über Lebenswege, Erfolge und Herausforderungen zeigen, wie Menschen über sich hinauswachsen und einen echten Can-Do Spirit leben

Das Video zur ersten Episode ist ab dem 29. Oktober 2024 auf dem YouTube-Kanal von Ford Deutschland abrufbar

Ford veröffentlicht das neue mobile Vodcast-Format "Time-Out" und startet eine neue Ära des Storytellings, das Menschen zusammenbringt, die täglich über ihre Grenzen hinauswachsen und einen echten Can-Do Spirit leben. In einem mobilen Studio, dem vollelektrischen Ford Explorer, laden wechselnde Hosts spannende Persönlichkeiten ein, um mit ihnen gemeinsam einen Roadtrip durch Meilensteine ihres Lebens zu machen.

Die Reise ihres Lebens

In der ersten Folge von "Time-Out" begleitet Ford die zweifache Mutter, Olympiasiegerin und zwölffache Beachvolleyballerin des Jahres, Laura Ludwig. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise zu einem prägenden Ort ihres Lebens.

Intime Einblicke und bewegende Geschichten von ihrem mutigen Übergang von der olympischen Goldmedaille zur Mutterschaft erwarten die Zuschauer auf diesem emotionalen Roadtrip.

Der Ford Explorer fährt an einen bedeutungsvollen Ort, den Laura ausgewählt hat, um ihre persönlichen Geschichten zu teilen. Die Fahrt führt in eine Phase ihres Lebens, die voller prägender Erlebnisse steckte. Neben sportlichen Erfolgen teilt Laura auch persönliche Einblicke in ihre Familie und das Leben nach der aktiven Sportkarriere.

"Ich weiß gar nicht, ob ich mich das getraut hätte ohne Vorbilder." - Laura Ludwig über die Bedeutung starker Mütter im Spitzensport.

Laura betont, wie wichtig es für sie war, starke Vorbilder zu haben, insbesondere Vorreiterinnen aus Amerika und Brasilien, die bereits auf der Tour als Mütter unterwegs waren. Sie schildert die Herausforderung, nach der Geburt in den Wettkampfsport zurückzukehren: "Kontrolle abgeben, Kind abgeben, war meine Herausforderung. Die Fragen von anderen gingen eher an mir vorbei."

Von sportlichen Siegen zu neuen Herausforderungen nach der Geburt: "Ich habe mich erst nach 10-12 Monaten so richtig wieder gespürt."

In dem bewegenden Gespräch erzählt Laura von den Herausforderungen, die sie als junge Mutter im Leistungssport bewältigen musste. Nach der Geburt fand Laura es herausfordernd, sich direkt an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Sie beschreibt, dass es "anstrengend war, das so auszuhalten und zu akzeptieren." Laura erinnert sich an Trainingseinheiten, in denen sie "doppelt gesehen habe."

Dabei blickt Laura optimistisch in die Zukunft: "Ich freue mich auf das, was kommt. Ich bin zuhause bei meinen Jungs, hab neue Projekte, neue Sachen, neuen Input für meinen Kopf - neue Sportarten vielleicht?"

Der Ford Explorer: Ein Fahrzeug für unvergessliche Momente

Der Ford Explorer wird zum Herzstück der Reise, indem er nicht nur als mobiles Studio dient, sondern auch die Erzählungen zum Leben erweckt. Mit innovativer Technologie, einer praktischen elektrischen Heckklappe und einem beeindruckenden 14,6-Zoll-Touchscreen wird jede Fahrt zu einem aufregenden Erlebnis. Der Explorer ist ein Raum, in dem nicht nur Geschichten transportiert werden, sondern auch die damit verbundenen Emotionen und Erinnerungen in vollen Zügen genossen werden können.

Die erste Episode ist ab dem 29. Oktober 2024 über diesen Link auf dem YouTube-Kanal von Ford Deutschland abrufbar.

Weitere Information zum neuen vollelektrischen Ford Explorer finden Sie hier: www.ford.de

