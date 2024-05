PHOENIX

Roland Löffler: Wichtigster Schutz für die Demokratie ist die Bevölkerung

Dresden/Bonn (ots)

Roland Löffler wünscht sich mehr Medienbildung für Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Der Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung sagte im phoenix tagesgespräch: "Mit dem Internet beginnt die Verrohung, wo man einfach mal schnell was raus haut, und die Wirkung ist eine ganz andere als früher am Stammtisch." Deswegen sei er auch ein Gegner der "ganzen anonymen Kommentarspalten" im Internet und auf Social Media. "Wir leben in einer Demokratie von der Öffentlichkeit, und die Öffentlichkeit lebt davon, dass Menschen mit Name und Gesicht ihre Meinung vertreten. Und wenn sie das täten, würde das auch disziplinieren."

Angesichts der aktuellen Angriffe auf Politikerinnen und Politiker müsse der Rechtsstaat schnell reagieren. Der "wichtigste Schutz für Politik, für die Demokratie, für den Rechtsstaat" aber sei die Bevölkerung. "Wir brauchen jetzt einen Ruck, der von den Familien über die Schulen, über die politische Bildung bis in den politischen Raum geht und der zeigt, das wollen wir nicht. Hier ist eine rote Linie überschritten." Jede und jeder solle sich "von der Kindererziehung über den Sportverein über das Ehrenamt" fragen, "wie komme ich mit den Leuten ins Gespräch, die zu extremen Haltungen neigen", so Roland Löffler. Schon im privaten Bereich sei es wichtig, eine rote Linie zu ziehen. Dafür brauche es Mut und Zivilcourage. "Und die fängt im Kleinen an und geht dann hoch bis in die Politik."

Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/0mP

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell