HRT Ford Performance tritt 2025 mit dem Mustang GT3 in der DTM und beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring an

Köln (ots)

Ford Performance Motorsports und das deutsche Haupt Racing Team (HRT) setzen den Mustang GT3 in zahlreichen europäischen Rennserie ein, darunter auch in der DTM und auf der Nordschleife des Nürburgrings

Ford kehrt zum legendären ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zurück; Der Mustang GT3 wird nun an vier der größten 24-Stunden-Langstreckenrennen der Welt teilnehmen

HRT Ford Performance weitet neues Programm auch auf den Sprint- und Endurance-Cup der GT World Challenge Europe sowie das ADAC GT Masters aus

Der neue Ford Mustang GT3 geht ab der Saison 2025 auch in der Deutschen Tourenwagen Meisterschaft (DTM) und auf der Nürburgring-Nordschleife an den Start. Ford Performance hat hierfür mit dem erfolgreichen Haupt Racing Team (HRT) eine umfassende Zusammenarbeit vereinbart. HRT Ford Performance - so der offizielle

Teamname - wird auch im Sprint- und Endurance-Cup der Fanatec GT World Challenge (GTWC) auf Rennstrecken in ganz Europa sowie beim ADAC GT Masters an den Start gehen.

Der neue Ford Mustang GT3 hat in diesem Jahr sein Debüt bei den 24 Stunden von Daytona gefeiert, dem Auftakt der nordamerikanischen IMSA Sportwagen-Serie. Bereits in seiner Premierensaison konnte das von einem 5,4 Liter großen V8-Motor angetriebene "Pony-Car" mehrere Podiumsplatzierungen einfahren - darunter auch bei den weltbekannten 24 Stunden von Le Mans, dem Höhepunkt der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC. 2025 stehen nach den Crowdstrike 24 Stunden von Spa-Francorchamps auch das 24-Stunden-Rennen in der berüchtigten "Grünen Hölle" des Eifelkurses sowie Läufe zur Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) auf dem Programm.

Bei HRT handelt es sich um das aufstrebende Team des Rennfahrers Hubert Haupt. Die im Motorsport-Industriepark Meuspath am Nürburgring ansässige Mannschaft kann zahlreiche Erfolge vorweisen, darunter die Fahrertitel in der DTM 2021 und der GT World Challenge Europe 2023. Auch Ford verbindet mit der DTM eine erfolgreiche Historie. Sie reicht mit dem legendären Sierra RS500 Cosworth in die 1980er Jahre zurück. Hinzu kommen fünf Gesamtsiege bei den 24-Stunden-Nürburgring mit Rennfahrzeugen auf Escort-, Capri- und Sierra RS500-Basis.

Mark Rushbrook, Global Director Ford Performance Motorsports: "Dass sich ein Team wie HRT unserer globalen Ford Performance-Familie anschließt, ist ein großartiger Moment für uns. Die bisherigen Erfolge des Haupt Racing Teams in der DTM und anderen Rennserien sind eine starke Referenz für den Mustang GT3. Wir freuen uns sehr, dass sie das legendäre ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und viele andere ikonische Rennstrecken in Europa in Angriff nehmen werden. Das bedeutet auch, dass der Ford Mustang GT3 zusammen mit unseren Partnern von Multimatic und Proton Competition bei den bedeutendsten 24-Stunden-Rennen wie Le Mans, Daytona und Spa am Start sein wird. Mit dieser Zusammenarbeit bauen wir nicht nur das Mustang-Rennprogramm für 2025 weiter aus, sondern stärken auch unsere globale Position im GT3-Rennsport und erschließen uns neue Serien und Zielgruppen rund um den Globus."

Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: "HRT hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Wir haben eine hohe Kompetenz für den Einsatz und die Weiterentwicklung von Rennfahrzeugen aufgebaut. Dementsprechend freuen wir uns sehr auf diese neuen Partnerschaften. Dass sich Ford für HRT als Speerspitze in Europa entschieden hat, ist eine große Ehre. Ford ist eine echte Power-Marke mit großer Motorsporttradition und hoher Motivation. Der Ford Mustang GT3 ist ein Rennfahrzeug der neuesten Generation, das wir gemeinsam sicher noch weiter nach vorne bringen können. Ebenso freuen wir uns auf RAVENOL. Ich bin mir sicher, dass wir einen guten Beitrag zur Weiterentwicklung der Schmierstoffe leisten können. Wir werden bestens vorbereitet in die kommende Saison gehen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Ford und RAVENOL."

Weitere Infos zum Ford Mustang GT3: https://www.ford.com/performance/mustang-gt3.

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

