Ford-Werke GmbH

Schick, geräumig und praktisch: Ford ergänzt mit neuem E-Tourneo Courier seine attraktive Elektro-Modellpalette

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Im robusten SUV-Stil gestalteter und vollelektrischer Multifunktions-Van steht in den Startlöchern und ist ab Mitte November in Deutschland ab 36.000 Euro bestellbar

Elektro-Modellneuheit von Ford vereint Platz für fünf Personen plus Gepäck mit kompakten, für den städtischen Verkehr prädestinierten Außenabmessungen

Umfassendes Angebot an digitalen Konnektivitätslösungen und vernetzten Funktionen inklusive Software-Updates "Over-The-Air"

Produktionsanlauf des neuen E-Tourneo Courier startet noch 2024, erste Auslieferung an Kunden im Frühjahr 2025

Ford stellt mit dem neu entwickelten E-Tourneo Courier einen vollelektrischen, kompakten und überaus praktischen Multifunktions-Van vor. Als Alleskönner für moderne Familien überzeugt der Hochdachkombi mit robustem SUV-Design, einem geräumigen sowie vielseitigen Innenraum und einer Reichweite von bis zu 288 Kilometern (1). Seine Schnelllademöglichkeiten und praktischen Lösungen machen das Stromtanken an der heimischen Steckdose oder unterwegs noch angenehmer. Die prägnant gestaltete Karosserie des E-Tourneo Courier bietet viel Platz und einen leichten Zugang zum Innenraum. Hinter der markanten Frontpartie tritt ein sogenannter Frunk (2) mit einem zusätzlich nutzbaren Stauvolumen von 44 Litern an die Stelle des Motorraums. Die besonders umfangreiche Serienausstattung schließt nochmals ein größer dimensioniertes Display sowie ein umfassendes Angebot an Fahrerassistenzsystemen und vernetzten Technologien ein, die den aktuellen Stand der Technik zeigen.

"Mit dem neuen E-Tourneo Courier bieten wir ein Elektrofahrzeug an, in dem sich eine Art von Leichtigkeit widerspiegelt. Damit ist er wie geschaffen für einen modernen, vielseitig interessierten Lebensstil - ganz gleich, ob er für Freunde oder die Familie zum Einsatz kommt, Materialien für die Wohnungsrenovierung und Pflanzen für den Garten transportiert oder mit dem Hund im Kofferraum und dem Surfbrett auf dem Dach in Richtung Strand unterwegs ist", betont Rich Hughes, Tourneo-Markenmanager von Ford Europa. "Der E-Tourneo Courier macht die Vorteile der Elektromobilität ganz neuen Zielgruppen schmackhaft."

Im Frühjahr 2025 sollen die ersten E-Tourneo Courier zu den Kunden rollen. Bestellungen nehmen die Ford-Partner in Deutschland ab Mitte November entgegen. Die Preise für den E-Tourneo Courier beginnen bei 36.000 Euro (netto 29.160 Euro).

Moderne Elektro-Power mit umfangreichem Ökosystem

Die Batterie des neuen E-Tourneo Courier besitzt eine nutzbare Speicherkapazität von 43,5 Kilowattstunden (kWh). Sie ermöglicht eine elektrische Reichweite von bis zu 288 Kilometern. Sein E-Motor entwickelt eine Spitzenleistung von 100 kW (136 PS) in Verbindung mit einem Drehmoment von 290 Newtonmetern (Nm) - mehr als genug für ein lebendiges Temperament im städtischen Umfeld, das komfortable Dahingleiten mit höheren Geschwindigkeiten oder auch das Ziehen von Anhängern mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 Kilogramm (3).

Ein sogenannter L-Modus optimiert die Reichweite durch die konsequentere Rückgewinnung von kinetischer Energie. Auch "One-Pedal-Driving" ist möglich: Bereits beim Lupfen des Fahrpedals rekuperiert der E-Tourneo Courier so stark, dass sich zusätzliches Bremsen in der Regel erübrigt. Weitere Programme heißen Normal, Eco, Sport und Glatt. Sie passen neben dem Ansprechverhalten des Fahrpedals auch die Rückmeldungen der Lenkung den unterschiedlichen Verkehrssituationen und den Wünschen des Fahrers an.

Auf Langstrecken kann der E-Tourneo Courier mehr als 800.000 Ladepunkte des BlueOval-Ladenetzwerks ansteuern. Es zählt europaweit zu den größten seiner Art. Die Ford Pro-Software vereinfacht den Zugang ebenso wie den Bezahlvorgang. An einem 100-kW-Gleichstromlader genügen voraussichtlich zehn Minuten für eine zusätzliche Reichweite von 100 Kilometern. Ein typischer Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent der Batteriekapazität dauert lediglich 23 Minuten (4).

An der heimischen Wechselstrom-Wallbox lädt der E-Tourneo Courier mit 11 kW in weniger als 5,5 Stunden (4) auf. Über den 12 Zoll großen Touchscreen der Instrumententafel oder die FordPass App (5) lässt sich die Batterie und auch die Klimatisierung des Innenraums vor der Abfahrt einfach vorkonditionieren.

Aufsehenerregendes Design, hochmoderne Technologien

Der neue E-Tourneo Courier vereint typische SUV-Designelemente und futuristisch wirkende Erkennungsmerkmale von Elektrofahrzeugen mit einer hohen Alltagstauglichkeit und praktischen Vorteilen, die wie geschaffen sind für ein abwechslungsreiches Leben und vielseitige Outdoor-Aktivitäten. Der eindrucksvolle Kühlergrill mit seiner Chrom-Diamant-Oberfläche, eine sich über die volle Breite der Frontpartie erstreckende Lichtleiste und die besonders aerodynamische Ausführung der scheibenförmigen Felgen unterstreichen die zeitgemäße Anmutung. Die hohe Linie der vorderen Haube und die vergleichsweise kurzen Karosserieüberhänge betonen dabei den kubischen Auftritt des E-Tourneo Courier. Zeitgleich verbessern sie aber auch die Übersichtlichkeit bei Einparkmanövern und ermöglichen eine besonders effiziente Raumausnutzung.

Praktische, Platz sparende Lösungen zeichnen auch das Interieur aus - wie zum Beispiel das leicht rechteckig geformte Lenkrad. Es erleichtert den Einstieg und bietet mehr Bein- und Kniefreiheit. Einem ähnlichen Zweck dienen der Gangwahlhebel, der an die Lenksäule gewandert ist, und die Bedientaste der elektronischen Parkbremse.

Das rein elektrische Multifunktions-Fahrzeug besitzt ein hochmodernes, frei konfigurierbares 12-Zoll-Display in der Instrumententafel. Ein ebenfalls 12 Zoll großer Touchscreen in der Mittelkonsole steht für das fortschrittliche Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 4 (6) sowie die kabellose Einbindung von Smartphones (6), das Navigationssystem und weitere, sekundäre Fahrzeugfunktionen bereit. Es beinhaltet auch einen Split-Screen-Anzeigemodus. Das integrierte FordPass-Modem (8) unterstützt zahlreiche vernetzte Technologien wie etwa Software-Updates "Over-The-Air". Wie bei einem Mobiltelefon halten sie die Programme des E-Tourneo Courier automatisch auf aktuellem Stand. Optional steht für Laptops und andere elektronische Kleingeräte eine 400 Watt starke Wechselstrom-Steckdose im unteren Armaturenbereich bereit.

Ford bietet den E-Tourneo Courier in drei Ausstattungslinien an: Trend, Titanium und Active. Jede verleiht dem Elektrofahrzeug einen individuellen Charakter. Eine elektronische Lufttemperaturregelung gehört jeweils zum serienmäßigen Lieferumfang. Die Titanium- und Active-Modelle besitzen ab Werk ein Ablagefach für das induktive, also kabellose Laden (9) von Smartphones.

Zur Serienausstattung des E-Tourneo Courier zählt auch ein umfassendes Angebot an Fahrerassistenzsystemen. Es beinhaltet zum Beispiel das Spurhaltesystem, den Pre-Collision Assist mit Fußgängerschutz und Radfahrererkennung, eine intelligente Geschwindigkeitsregelanlage, Verkehrszeichenerkennung, den Driver Alert - also die Warnung des Fahrers u.a. bei Müdigkeit, die Falschfahr-Warnfunktion (Wrong Way Alert), den Fernlichtassistenten, vordere und hintere Einparksensoren sowie eine Rückfahrkamera. Im E-Tourneo Courier Active kommen die intelligente, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Spurhaltekontrolle und Stop&Go, das Post-Collision-Braking-System, das vor einer drohenden Kollision bremst, den Rückfahr-Bremsassistent, den Ausweichassistent (Evasive Steering Assist), Kreuzungsassistent, (Intersection Assist), Toter-Winkel-Assistent und die vernetzte Navigation (8) hinzu. Diese Funktionen stehen für die anderen Modelle in Form von Ausstattungspaketen zur Wahl.

Maximale Raumausnutzung, besonders praktische Funktionen

Wie das mit Benzinmotor angetriebene Schwestermodell bietet auch der E-Tourneo Courier besonderen Komfort für fünf Passagiere und ihr Gepäck. Die kantige Grundform der Karosserie unterstreicht visuell die Breite und die Robustheit des Fahrzeugs, liefert mit ihren kurzen Achsüberhängen und steilen Seitenwänden aber auch beste Voraussetzungen für großzügige Platzverhältnisse im Innen- und Kofferraum. Gegenüber dem Vorgängermodell spiegelt sich dies in einer üppigeren Schulterbreite wider, während die hohe Dachlinie die Kopffreiheit erhöht und die großen Fensterflächen für ein lichtdurchflutetes Interieur sorgen. Zu den Besonderheiten des E-Tourneo Courier zählt dabei eine neue, flexibel nutzbare Mittelkonsole. Sie kann größere Gegenstände wie Laptops oder DIN A4-Arbeitsblöcke aufnehmen, lässt sich aber auch unterteilen und dient dann als Becherhalter und Ablage für Schlüssel oder Süßigkeiten.

Noch mehr Staumöglichkeiten bieten ein verdecktes Fach in der Bodengruppe sowie der 44 Liter große "Frunk". Dieses zusätzliche Ladeabteil ersetzt den bisherigen Motorraum und eignet sich perfekt, um das Ladekabel oder auch schmutzige, feuchte Outdoor-Bekleidung und -Sportgeräte zu verstauen.

Der Kofferraum des E-Tourneo Courier stellt ein Volumen von 1.888 Litern (2) zur Verfügung und nimmt Gegenstände auf, die mehr als einen Meter lang sind. Bei umgeklappter Rückbank wächst die Ladetiefe auf 1.429 Millimeter (2), das Fassungsvermögen erreicht 2.162 Liter (2). Die drei hinteren Sitze lassen sich im Verhältnis 60:40 teilen und fädeln sich bei Bedarf in den Fahrzeugboden ein. ISOFIX-Befestigungen für Kindersitze stehen für die beiden äußeren Plätze bereit. Dank der seitlichen Schiebetüren lässt sich der Nachwuchs auch in engen Parklücken ohne Mühe in den Sitzen anschnallen, ohne dass die Gefahr von Lackaustausch mit dem benachbarten Fahrzeug droht.

Der tief positionierte Kofferraumboden vereinfacht das Einladen auch schwerer Gegenstände. Auch kleinen Hunden können leichter ins Gepäckabteil hüpfen, als dies bei konventionellen SUV-Modellen der Fall ist.

__________

Energieverbrauch (kombiniert) / CO2-Emissionen (kombiniert): Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt.

Weitere Angaben finden Sie hier: www.ford.de/energie

Elektrische Reichweite: Gemäß dem Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ist bei voll aufgeladener Batterie eine Reichweite bis zur genannten, zertifizierten elektrischen Reichweite - je nach vorhandener Serien- und Batterie-Konfiguration - möglich. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z.B. Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter und Zustand der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.

__________

1) Bei voller Aufladung: Die nach dem WLTP-Verfahren ermittelte elektrische Reichweite von bis zu 288 Kilometer gilt für eine verfügbare Konfiguration. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand, Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.

2) Fracht- und Ladekapazitäten werden durch das Fahrzeug-Gesamtgewicht und die Achslastverteilung begrenzt. Die maximale Nutzlast variiert und hängt - je nach Ausstattung und Fahrzeugkonfiguration - vom Leergewicht ab. Ein Etikett am Türrahmen weist auf die Tragfähigkeit des bestimmten Modells hin.

3) Die zulässigen Anhängelasten können je nach Beladung, Fahrzeugkonfiguration, Ausstattungsniveau und Anzahl der Passagiere variieren.

4) Die Ladezeit basiert auf technischen Computersimulationen des Herstellers. Ihre Ergebnisse können je nach Spitzenladezeit und Ladezustand der Batterie variieren. Die tatsächlichen Ladezeiten und Ladegeschwindigkeiten hängen von der Art der verwendeten Heim- oder öffentlichen Ladestation sowie von anderen Faktoren ab. Hierzu zählen Wetter, Umgebungstemperatur, Fahrverhalten, Fahrprofil, Fahrzeugzustand, Alter sowie Zustand und Temperatur der Lithium-Ionen-Batterie. Die Ladegeschwindigkeit der Batterie nimmt ab, wenn der Akku seine volle Kapazität erreicht.

5) Die Apps FordPass und FordPass Pro sind mit ausgewählten Smartphone-Plattformen kompatibel und per Download erhältlich. Dabei können kostenpflichtige Nachrichten- und Datentarife anfallen.

6) Vernetzte Dienste und Funktionen hängen von der Verfügbarkeit kompatibler Funknetze ab. Die Weiterentwicklung bestimmter Technologien, der Mobilfunknetze und der Fahrzeugeigenschaften kann die Funktionalität einschränken und die Nutzung vernetzter Dienste beeinträchtigen oder verhindern.

7) Verbundene Dienste und Funktionen hängen von der Netzverfügbarkeit und dem kompatiblen Tarif ab. 5G steht nicht überall zur Verfügung. Sich entwickelnde Technologien, Mobilfunknetze oder Fahrzeugkapazitäten können die Funktionalität einschränken und den Betrieb der verbundenen Funktionen verhindern. Der Connected Service schließt den Wi-Fi-Hotspot aus. Verfügbarer Wi-Fi-Hotspot erfordert ein separates Abonnement.

8) Für die Navigationsdienste sind Ford SYNC 4 und FordPass Connect, der kostenlose Connected Service und die FordPass-App erforderlich. Berechtigte Fahrzeuge erhalten kostenlos eine zwölfmonatig Testversion der Navigationsdienste, die am Tag des Beginns der Neuwagengarantie beginnt. Der Kunde muss die Testversion des Navigationsservices freischalten, indem er das berechtigte Fahrzeug mit einem FordPass-Mitgliedskonto aktiviert. Für die angeschlossenen Navigationsdienste ist ein jährlicher Service-Vertrag erforderlich. Vernetzte Dienste und Funktionen hängen von der Verfügbarkeit kompatibler Netze ab. Sich weiterentwickelnde Technologien/ Mobilfunknetze/ Fahrzeugkapazitäten können die Funktionalität einschränken und den Betrieb der verbundenen Funktionen verhindern. Die FordPass App, die mit ausgewählten Smartphone-Plattformen kompatibel ist, kann heruntergeladen werden. Es können Nachrichten- und Datentarife anfallen.

9) Das drahtlose Qi-Laden ist möglicherweise nicht mit allen Mobiltelefonen kompatibel.

__________

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell