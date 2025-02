A&M Sales Solutions GmbH

Der Vertrieb der Zukunft: Diese Rolle wird die künstliche Intelligenz spielen

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Künstliche Intelligenz (KI) hat mittlerweile in vielen Bereichen Einzug gefunden. Immer stärker wird die KI auch als Lösung angepriesen, um Verkaufsprozesse zu optimieren und Wettbewerbsvorteile zu sichern. Doch viele Unternehmen sind unsicher, wie sie KI sinnvoll einsetzen können und ob sich die Investition überhaupt lohnt.

"Dabei ist ganz klar zu sagen: Richtig eingesetzt, kann die künstliche Intelligenz im Vertrieb nicht nur dazu dienen, Kapazitäten für wichtige Aufgaben freizusetzen, sondern auch die Zufriedenheit der Kunden steigern", erklärt Vertriebs- und Marketingprofi Marvin Flenche. Der Schlüssel zum Erfolg liegt seiner Meinung nach jedoch in der richtigen Anwendung. Nachfolgend erklärt er, wo KI im Vertrieb der Zukunft eingesetzt werden sollte und wie Unternehmen sie erfolgreich integrieren.

Die KI kann große Datenmengen analysieren

Ein wesentlicher Vorteil von KI liegt in ihrer Fähigkeit, große Datenmengen in kürzester Zeit zu analysieren und dabei Muster zu erkennen. Auf Basis dieser Analysen können KI-Systeme das Verhalten von Kunden besser vorhersagen. Im Fokus stehen dabei Kundendaten und Interaktionen, die unter anderem Informationen wie demografische Merkmale, Kaufhistorien oder persönliche Vorlieben umfassen. Sinnvoll ist außerdem die Analyse von Verkaufsdaten, die Einblicke in abgeschlossene Transaktionen, Umsatzentwicklungen oder Wiederholungskäufe liefern. Auf Grundlage dieser Daten erkennt die KI Schwachstellen im Verkaufsprozess und erstellt Vorhersagen zu möglichen Käufen.

Ferner können Unternehmen mit der KI Marketing-Daten, Verhaltensmuster auf digitalen Plattformen, Kundenfeedback oder Kommunikationsdaten aus E-Mails, Chat-Verläufen und Telefongesprächen auswerten. All diese Erkenntnisse helfen nicht nur, künftige Handlungen der Kunden besser einzuschätzen, sondern schaffen auch die Grundlage für die Entwicklung passender und personalisierter Angebote.

CRM-System und KI – eine starke Kombination

Im Rahmen der Digitalisierung nutzen die meisten Unternehmen bereits Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM). Dabei ergeben sich dank KI-gestützter CRM-Systeme große Vorteile für Unternehmen. Sie erleichtern es Betrieben, die wichtigsten Kontakte ausfindig zu machen. Besonders in Spitzenzeiten, in denen täglich zehntausende Leads generiert werden, stoßen Vertriebsteams ohne technologische Unterstützung schnell an ihre Grenzen. Bei einer Kapazität von 500 Anrufen pro Tag würde es beispielsweise 20 Tage dauern, um jeden Kontakt einmal zu erreichen – ein zeitaufwändiger und ineffizienter Prozess, der wertvolle Geschäftsmöglichkeiten ungenutzt lässt.

Denn unter den zahlreichen Leads befinden sich häufig potenzielle Kunden mit einer besonders hohen Abschlusswahrscheinlichkeit. Ein KI-basiertes CRM-System ermöglicht es, Leads nicht nur zentral zu erfassen, sondern auch gezielt zu qualifizieren. Die KI analysiert die Kontakte anhand spezifischer Merkmale wie Unternehmensform, Firmengröße oder Branche und sorgt bereits bei der Erfassung neuer Leads für eine erste Klassifizierung. Das verbessert die Erfolgsaussichten und hilft, den Fokus des Vertriebsteams auf die relevantesten Kontakte zu richten, wodurch der gesamte Prozess effektiver gestaltet wird.

Die Kundenkommunikation mit KI optimieren

Wie wichtig es ist, auf die Belange potenzieller und bestehender Kunden in kürzester Zeit zu reagieren, ist kaum mehr ein Geheimnis. Mit der Schnelligkeit steht und fällt der Erfolg des Vertriebs. Wer hier zu lange zögert – sei es bei Terminvereinbarungen, komplexen Anfragen oder Änderungswünschen – verliert Kunden an die Konkurrenz. Unternehmen können diesem Risiko mit Chatbots entgegenwirken, die Anfragen in kürzester Zeit bearbeiten. Sie können erste Fragen beantworten, Produktinformationen teilen, E-Mails auf eine Beschwerde hin analysieren und eine erste besänftigende Rückantwort schicken oder Kunden bis zu einem gewissen Grad durch den Kaufprozess führen.

Zusätzlich übernehmen KI-Tools wichtige Assistenzaufgaben, wie das Versenden von Onboarding-E-Mails, Terminerinnerungen, Follow-ups oder Dankesnachrichten. Einige Systeme nutzen sogar Datenanalysen, um den optimalen Zeitpunkt für die Zustellung einer Nachricht zu ermitteln, beispielsweise für ein Follow-up, um die Wahrscheinlichkeit einer positiven Reaktion des Kunden zu erhöhen. Mit diesen Funktionen steigern Unternehmen die Effizienz und Qualität ihrer Kommunikation, was sich positiv auf die Kundenbindung auswirkt.

So können Unternehmen die KI Schritt für Schritt integrieren

Um das Potenzial von KI im Vertrieb vollständig zu nutzen, ist eine sorgfältige und schrittweise Implementierung unverzichtbar. Statt sämtliche Prozesse auf einmal umzustellen, sollten Unternehmen zunächst in einzelnen Bereichen Pilotprojekte durchführen, um erste Erfahrungen zu sammeln und die Wirksamkeit der Systeme zu bewerten. Ebenso entscheidend ist die Einbindung der Mitarbeiter, da die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI den Schlüssel zu optimalen Ergebnissen bildet. Schulungen und Workshops unterstützen das Team dabei, die neuen Technologien gewinnbringend einzusetzen und mögliche Vorbehalte abzubauen.

Darüber hinaus sollten Unternehmen großen Wert auf Datenschutz und Transparenz legen, um das Vertrauen von Kunden und Mitarbeitern zu sichern. Mit einer strategischen Herangehensweise und einer schrittweisen Integration kann KI nicht nur die Effizienz im Vertrieb deutlich steigern, sondern auch eine solide Basis für langfristigen Erfolg schaffen.

Über Marvin Flenche und umsatz.io:

Marvin Flenche ist der Gründer und Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung, einer Marketingagentur für Handwerksbetriebe, und der A&M Sales Solutions GmbH, die mit umsatz.io die Vertriebsbranche revolutioniert. Die Softwarelösung bietet ein CRM-System für kleine und mittelständische Betriebe und Agenturen, das die Vertriebsprozesse optimiert und so schnellere und bessere Umsätze ermöglicht. Mehr Informationen unter: https://www.umsatz.io/

Original-Content von: A&M Sales Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell