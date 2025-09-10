Haben wir die Aufmerksamkeit eines Goldfischs? ProSieben und Joyn zeigen ab Montag, 20. Oktober, eine Factual Reihe mit Jenke von Wilmsdorff, Linda Zervakis und Thilo Mischke

ProSieben

10. September 2025. Sieben aktuelle Themen. Sieben Mal Prime Time. Sieben tiefgehende Recherchen. Drei Journalisten. ProSieben und Joyn zeigen im Herbst jeweils montags sieben große Reportagen in der Prime Time. Mit "JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen" starten ProSieben und Joyn am Montag, 20. Oktober, in die neue Factual Reihe.

Sieben Montage eröffnet ein anderes Thema die neue Woche. Die Gesichter dahinter? Die erfahrenen Journalisten Jenke von Wilmsdorff, Linda Zervakis und Thilo Mischke.

Zum Auftakt zeigt Jenke in seinem neuen Experiment, wie schwer wir uns aus der digitalen Welt lösen können. Jenke lebt zwei Wochen offline. Er versucht es zumindest. "Manche Wissenschaftler behaupten, wir hätten inzwischen nur noch die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs.", erklärt Jenke einen seiner Beweggründe für das Experiment. Wird der zweiwöchige Entzug messbare Veränderungen in seinem Gehirn bewirken?

Am Montag darauf, 27. Oktober, beschäftigt sich Linda Zervakis auf ProSieben mit dem Thema Bildung. In "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!" Die Journalistin will wissen, wieso wir in Pisa-Studien unterdurchschnittlich abschneiden, und spricht mit Schülern, wie Lehrern dazu.

In den weiteren Wochen begibt sich Thilo Mischke in "THILO MSICHKE. Spurlos verschwunden - der Deutsche aus dem Folterknast (AT)" mit einem deutschen NGO-Mitarbeiter, der unschuldig im syrischen Gefängnis einsaß nach Syrien auf die Suche nach seinen Wärtern, am Montag, 10. November, um 20:15 Uhr.

Das komplette ProSieben und Joyn Factual-Line-Up im Herbst:

Montag, 20. Oktober 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen"

Im Anschluss "JENKE. LIVE. Der Talk".

Montag, 27. Oktober 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!".

Montag, 3. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Report. Der Traum vom schnellen Geld - Wie werde ich reich?".

Im Anschluss "Uncovered. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host Clubs in Tokio".

Montag, 10. November 2025, 20:15 Uhr, "THILO MSICHKE. Spurlos verschwunden - der Deutsche aus dem Folterknast (AT)".

Montag, 17. November 2025, 20:15 Uhr, "JENKE. Zeitreise".

Montag, 24. November 2025, 20:15 Uhr, "LINDA ZERVAKIS. Under attack - wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren."

Montag, 1. Dezember 2025, 20:15 Uhr, "THILO MISCHKE. Dikta-Tour - warum boomen Diktaturen? (AT)".

"JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen" am Montag, 20. Oktober, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos auf Joyn

Im Anschluss "JENKE. LIVE. Der Talk", um 22:35 Uhr, auf ProSieben und kostenlos auf Joyn

