ProSieben

Neues Rateteam für "The Masked Singer": Verona Pooth und Chris Tall rätseln ab Samstag, 8. November, auf ProSieben und Joyn

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Ein neues Duo betritt die Rätselbühne von "The Masked Singer": Entertainerin Verona Pooth und Comedian Chris Tall nehmen ab Samstag, 8. November 2025, im Rateteam Platz. Woche für Woche begeben sie sich auf Spurensuche, um die Stars hinter den Masken zu enttarnen. Chris Tall lacht: "Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, einmal selbst unter einer Maske zu stecken. Wahrscheinlich wäre meine Maske ein Salatblatt gewesen - einfach, um es dem Rate-Team besonders schwer zu machen. Da unter den Masken aber traditionell echte Superstars stecken, sitze ich nun im Rateteam. Und ganz ehrlich: I think it's beautiful." Verona Pooth ergänzt: "Ich bin selbst seit vielen Jahren großer Fan von 'The Masked Singer' und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Chris Tall, er ist witzig und schlagfertig, genau wie ich. Da ist Spaß garantiert. Mich faszinieren bei 'The Masked Singer' vor allem die Masken - echte Kunstwerke! Die Spannung ist riesig, weil es so schwer ist, die Promis zu erraten."

Unterstützt wird das Duo jede Folge von einem wechselnden Rategast - gemeinsam versuchen sie, das größte TV-Rätsel Deutschlands zu knacken. Als Show-Master führt wie immer Matthias Opdenhövel durch die sechs #MaskedSinger-Live-Shows.

EndemolShine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben.

"The Masked Singer" - sechs Folgen, ab 8. November 2025, live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

Pressekontakt: Lisa Wittke phone: +49 (0) 89 95 07 -1129 email: lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 -1161 email: nadine.vaders@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell