Klüh Service Management GmbH

Sommerliche Bordparty

Traditionelle Klüh-Feier mit 650 Gästen auf der MS RheinGalaxie

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Auch in diesem Jahr hat das Düsseldorfer Familienunternehmen Klüh im Rahmen der "Größten Kirmes am Rhein" zu seiner traditionellen Bordparty eingeladen. 650 geladene Gäste aus dem In- und Ausland nutzten die Gelegenheit, einen besonderen Abend in exklusivem Rahmen miteinander zu verbringen.

An Bord der "MS RheinGalaxie" wurde bis spät in die Nacht gefeiert - begleitet von DJ-Sounds und kulinarischen Highlights. Das sommerliche Wetter bot die perfekte Kulisse für persönlichen Austausch und lebendige Gespräche in ungezwungener Atmosphäre.

"Die Bordparty ist für uns ein schöner Anlass, um unseren Dank auszusprechen - für das Vertrauen, die langjährigen Partnerschaften und die konstruktive Zusammenarbeit, die unser Unternehmen prägen und zu seinem Erfolg beitragen", so Frank Theobald, CEO der Klüh-Unternehmensgruppe.

Mit dabei waren Mitarbeitende und Geschäftspartner aus ganz Deutschland sowie internationale Führungskräfte der Klüh-Auslandsgesellschaften, unter anderem aus Polen, den Niederlanden, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Ahlem Sehili-Klüh, Mitglied des Klüh-Beirats, begleitete die Veranstaltung gemeinsam mit weiteren prominenten Düsseldorfer Gästen - darunter Dr. Stephan Keller (Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf), Lars Redeligx (Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH), Karin Teichmann (Vorstandsvorsitzende der EUREF AG), Dr. Stefan Dahm (Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Düsseldorf), Henrietta Six (Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Düsseldorf), Michael Becker (Intendant der Tonhalle Düsseldorf und der Düsseldorfer Symphoniker), Gregor Berghausen (Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf) sowie Wolfgang Rolshoven (Antisemitismusbeauftragter der Stadt Düsseldorf und Ehrenbaas der Düsseldorfer Jonges).

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

Original-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell