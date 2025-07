Klüh Service Management GmbH

Auszeichnung

Klüh erhält BEST RECRUITERS-Siegel für vorbildliches Bewerbermanagement

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Der Multiservice-Anbieter Klüh wurde auch in diesem Jahr im Rahmen der BEST RECRUITERS-Studie 2024/25 für seine hohe Recruiting-Qualität ausgezeichnet. Im aktuellen Ranking des career Institut & Verlags erreichte das Familienunternehmen den 3. Platz in der Branche "Facility-/Security-Services" und konnte sich im Gesamtranking unter den Top 100 behaupten - auf Platz 57 von insgesamt 433 untersuchten Arbeitgebern in Deutschland.

Die Studie, die als größte Recruiting-Analyse im deutschsprachigen Raum gilt, untersuchte rund 300 Einzelkriterien entlang der Candidate Journey. Bewertet wurden unter anderem die Recruiting-Webpräsenz, die Qualität von Stellenanzeigen, die Kommunikation mit Bewerber*innen sowie der Umgang mit Feedback. Klüh konnte insbesondere durch seine modernen und bewerberfreundlichen Prozesse überzeugen und erhielt dafür das Silber-Siegel von BEST RECRUITERS.

"Die erneute Auszeichnung unterstreicht, dass der wertschätzende Umgang mit potenziellen neuen Mitarbeitenden für uns einen hohen Stellenwert hat. Unsere kontinuierliche Arbeit an einem professionellen und serviceorientierten Bewerbungsprozess wird durch dieses Ergebnis bestätigt und motiviert uns, innovative Recruiting-Trends weiterhin aktiv aufzugreifen und umzusetzen", erklärt Viktoria Kaiser, Personalleiterin bei Klüh.

Klüh setzt konsequent auf ein zukunftsorientiertes Bewerbermanagement und eine starke Arbeitgeberattraktivität - ein Anspruch, der sich auch in weiteren Auszeichnungen widerspiegelt: So wurde das Unternehmen in diesem Jahr bereits unter anderem beim German Brand Award 2025 für seine erfolgreichen Employer-Branding-Aktivitäten ausgezeichnet.

Aktuell bietet Klüh über 300 offene Stellen in verschiedenen Bereichen und Karrierelevels. Alle vakanten Positionen finden Interessierte unter www.jobs.klueh.de.

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

Original-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell