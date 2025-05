Klüh Service Management GmbH

Jubiläum - Klüh Security feiert 75 Jahre Unternehmensgeschichte

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Klüh Security, einer der bundesweit führenden Qualitätsanbieter in der Sicherheitswirtschaft, feiert 75 Jahre Unternehmensgeschichte. 1950 als wsd Wach- und Sicherheitsdienst im oberpfälzischen Cham gegründet, wurde das Unternehmen 1991 von der Klüh-Unternehmensgruppe aus Düsseldorf übernommen und zehn Jahre später in Klüh Security umbenannt. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem modernen Sicherheitsarchitekten mit aktuell über 4.000 Mitarbeitenden und 21 Standorten in ganz Deutschland entwickelt.

Mit maßgeschneiderten Konzepten, qualifiziertem Personal und digitalen Lösungen bietet Klüh Security heute ein umfassendes Portfolio an Sicherheitsdienstleistungen für mitunter hochgradig sicherheitsrelevante Kunden - darunter die Bundeswehr, Energieversorger, Banken, Flughäfen, Schiffshäfen, Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen aus der Hightech-Industrie. Zu den Referenzen zählen unter anderem der Flughafen Düsseldorf, der Elektro- und Energietechnikhersteller Siemens Energy, der traditionsreiche Fußballverein VfL Bochum 1848, das Verkehrsunternehmen Rheinbahn, der Automobilzulieferer Continental und viele weitere namhafte Kunden.

"Klüh Security steht seit Jahrzehnten als verlässlicher Partner für Vertrauen, Qualität und Weitblick. Mit einem ausgeprägten Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden und der Fähigkeit, auf neue Anforderungen flexibel zu reagieren, haben wir uns als feste Größe in der Sicherheitswirtschaft etabliert - und werden auch künftig Standards setzen", erklärt Klüh Security-Geschäftsführer Dr. Marc Bieling.

Wie in der gesamten Unternehmensgruppe, so setzt Klüh auch im Bereich Security konsequent auf technologische Innovationen, um die Qualität der Dienstleistungen weiter zu erhöhen, die Mitarbeitenden gezielt zu entlasten und ihre Tätigkeit aufzuwerten. Ein zentrales Element dieser Strategie ist die in 2025 eröffnende Notruf- und Serviceleitstelle sowie Alarmempfangsstelle. Sie ermöglicht es, sicherheitsrelevante Prozesse noch effizienter zu steuern und koordiniert künftig sowohl Sicherheitsdienste als auch technische Serviceleistungen digital und rund um die Uhr.

Eine offizielle Ehrung anlässlich der 75-jährigen Unternehmensgeschichte von Klüh Security erfolgte am 22. Mai im Rahmen der Jahresmitgliederversammlung des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft (BDSW) in Berlin. Als langjähriges Mitglied erhielt das Unternehmen eine Jubiläumsurkunde, die BDSW-Präsident Gregor Lehnert an Klüh Security-Geschäftsführer Dr. Marc Bieling überreichte. Der BDSW vertritt als Wirtschafts- und Arbeitgeberverband die Interessen der Sicherheitswirtschaft gegenüber Politik, Behörden und Wirtschaft.

Über Klüh:

Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V. zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach DIN 77200 zertifiziert. Von den rund 6.000 Sicherheitsunternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7 (Lünendonk®-Liste 2024). Klüh Security gehört zum international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

Original-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell