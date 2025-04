Soziales Engagement / Klüh-Aktion "Wir für Düsseldorf" begünstigt Jugend- und Suchtpräventionsprojekte

Klüh Service Management GmbH

Klüh-Aktion "Wir für Düsseldorf" begünstigt Jugend- und Suchtpräventionsprojekte

Die von Firmeninhaber Josef Klüh ins Leben gerufene Spendeninitiative "Wir für Düsseldorf" unterstützt in diesem Jahr ausgewählte Organisationen und Programme in der NRW-Landeshauptstadt, die sich für das Wohl von Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen und die Prävention von Suchterkrankungen engagieren. Mit insgesamt 25.000 Euro bekommen sie die Möglichkeit, ihre sozialen Projekte voranzutreiben und damit vielen jungen Menschen zu helfen.

Frank Theobald, CEO der Klüh-Unternehmensgruppe: "Häusliche Gewalt, Vernachlässigung und emotionale Belastungen treiben viele junge Menschen in die Isolation und gefährden ihre Zukunft. Ohne frühzeitige Hilfe droht ihnen die Abhängigkeit von Suchtmitteln - mit Folgen für sie selbst, ihre Familien und die Gesellschaft. Umso wichtiger sind präventive Maßnahmen und verlässliche Anlaufstellen, die ihnen Halt und Perspektiven bieten." Die "Wir für Düsseldorf"-Jury - bestehend aus Josef Klüh, Ahlem Sehili-Klüh und Wolfgang Rolshoven - habe sich daher in diesem Jahr entschieden, die folgenden Vereine und Initiativen zu begünstigen:

Soziales Engagement in der Region und darüber hinaus

Für Klüh gehört Verantwortung seit jeher zu den Unternehmenswerten. Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden, Umwelt, Gesellschaft und dem Markt. Dies sind auch die vier Säulen, auf denen die Strategie der unternehmerischen Verantwortung von Klüh aufbaut. Die Spendeninitiative "Wir für Düsseldorf", die jedes Jahr gemeinnützige Vereine und Projekte in Düsseldorf unterstützt, ist dabei seit vielen Jahren Teil des unternehmerischen Engagements von Klüh für die Gesellschaft.

Daneben gehört auch die 1987 anlässlich des 75. Firmenjubiläums durch Herrn Klüh gegründete "Klüh Stiftung zur Förderung der Innovation in Wissenschaft und Forschung" zum gesellschaftlichen Engagement. Seit ihrem Bestehen hat die Stiftung ein breites Spektrum an medizinischen Forschungsprojekten in einer Gesamthöhe von mehr als 850.000 Euro unterstützt.

Ein weiterer Schwerpunkt des unternehmerischen Engagements von Klüh für die Gesellschaft ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen, damit diese ihr volles Potenzial entwickeln können. So unterstützt Klüh regelmäßig Projekte wie die Wunschbaumaktion des St. Barbara Kinderheims in Duisburg, das Düsseldorfer Lesefest oder die Initiative Pacemaker, welche die Digitalisierung an Schulen und die Transformation der Lernkultur fördert. Darüber hinaus ist Klüh in Düsseldorf auch als Unterstützer von Sport, Kunst und Kultur bekannt.

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

