Klüh Service Management GmbH

Auftragsverlängerung

Klüh bleibt Partner für PRM-Services am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Der Flughafen Düsseldorf hat den Auftrag für sogenannte PRM-Services ("Passenger with Reduced Mobility") mit Start zum 1. März erneut an Klüh vergeben. Hierbei unterstützen speziell geschulte Mitarbeitende von Klüh Security Passagiere mit eingeschränkter Mobilität beim Ein-, Aus- und Umsteigen und sorgen für einen barrierefreien Ablauf am Flughafen. Die Betreuung erfolgt konform zur EU-Verordnung 1107/2006, die die Rechte von Fluggästen mit eingeschränkter Mobilität in der gesamten EU regelt.

"Wir freuen uns, dass der Flughafen Düsseldorf weiterhin auf unsere Kompetenz in der Betreuung von Fluggästen mit eingeschränkter Mobilität setzt. Unser Ziel ist es, Reisenden mit besonderen Bedürfnissen ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit zu bieten. Die Vertragsverlängerung bestätigt unser Engagement für Qualität und Service auf höchstem Niveau und unterstreicht das Vertrauen des Flughafens in unsere langjährige Expertise", erklärt Sven Horstmann, Geschäftsführer bei der Klüh Security.

"Bei Klüh wissen wir unseren PRM-Service weiterhin in den guten Händen", erklärt Pradeep Pinakatt, kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Flughafen Düsseldorf GmbH. "Dazu stellen wir als Airport erstmals eigene Fahrzeuge zur Verfügung. Insgesamt zwölf neu angeschaffte Hubscherenwagen und Transporter mit Elektroantrieb tragen zur nachhaltigen Transformation des Vorfelds bei."

Neben dem Auftrag für PRM-Services verantwortet Klüh am Flughafen Düsseldorf seit Februar umfassende Reinigungsleistungen sowie weitere essenzielle Transport- und Logistikdienstleistungen. Dazu gehören die Beförderung von fliegendem Personal per Shuttle-Service vom Hotel bis zum Vorfeldgate und zur geparkten Maschine sowie zurück, Lost-and-Found-Services für verlorenes Gepäck inklusive Nachlieferung zum Wohn- oder Aufenthaltsort der Fluggäste, Shuttle-Dienste für private Parkplatzbetreiber sowie die Flughafen Düsseldorf GmbH und Kurierdienstleistungen innerhalb des Flughafens.

Klüh ist seit über 40 Jahren erfahrener und kompetenter Partner für Flughäfen, Fluggesellschaften und Abfertigungsunternehmen in Deutschland und international. Zu den Kernkompetenzen zählen vernetzte Dienstleistungen, die neben Security auch Flugzeuginnenreinigung, Bordausstattung, Ramp & Hangar Operations, Wartungsaufgaben, Terminal-Cleaning, Wheelchair-Services und Betreuung von Passagieren mit eingeschränkter Mobilität umfassen.

Der Düsseldorfer Airport ist mit 20 Millionen Passagieren in 2024 der größte Flughafen in NRW. Über 60 Fluggesellschaften starten von hier zu mehr als 160 Zielen weltweit. In einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas mit 18 Millionen Einwohnern in einem Umkreis von 100 Kilometern gelegen, hat der Düsseldorfer Airport eine herausragende Bedeutung für die Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse der Bürger und der Wirtschaft in NRW und den südöstlichen Niederlanden. Darüber hinaus gibt der Flughafen als größte Arbeitsstätte in Düsseldorf mit über 20.000 Arbeitsplätzen erhebliche Beschäftigungsimpulse für das Land.

Über Klüh:

Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V. zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach DIN 77200 zertifiziert. Von den rund 6.000 Sicherheitsunternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7 (Lünendonk®-Liste 2024).

Klüh Security gehört zum international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um.

Weitere Informationen unter www.klueh.de.

Original-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell