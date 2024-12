Klüh Service Management GmbH

Ernährungswende

Klüh Catering bereichert sein kulinarisches Angebot um pflanzliche Vollei-Alternative

Düsseldorf (ots)

Klüh Catering erweitert ab sofort sein gastronomisches Angebot für Flexitarier, Veganer und ernährungsbewusste Tischgäste durch eine Kooperation mit PLANT B. Die von dem Foodtech-Startup entwickelte, weltweit erste pflanzliche Vollei-Alternative aus weißen Süßlupinen ermöglicht es dem Spezialisten für innovative Verpflegungskonzepte, eine breite Palette von kulinarischen Kreationen anzubieten, die hinsichtlich Geschmack, Konsistenz und Optik dem klassischen Hühnerei entsprechen.

"Unsere Kunden und der Markt fragen immer häufiger nach kreativen Speisekonzepten, die nicht nur lecker und gesund, sondern auch nachhaltig sind und dem Tierwohl dienen. Mit unserem neuen Angebot möchten wir dieser Nachfrage Rechnung tragen und zugleich das Bewusstsein für eine umweltschonende und gesunde Esskultur stärken", sagt Thorsten Greth, Geschäftsführer von Klüh Catering.

Gesund und nachhaltig

Tischgäste von Klüh Catering, die gerne "Eierspeisen" essen möchten, aber bewusst aufs klassische Hühnerei verzichten wollen, erhalten durch die Vollei-Alternative eine vegetabile und leckere Option mit vielen positiven Eigenschaften. So trägt das pflanzliche Ei einen Nutri-Score A, ist reich an Protein und Ballaststoffen, ist fett- und kohlenhydratarm und enthält im Vergleich zu einem klassischen Hühnerei 50 % weniger Kalorien und kein Cholesterin. Zuckerzusätze, Konservierungsstoffe, Gluten und Soja sind nicht enthalten. Es eignet sich zudem für eine laktosefreie sowie ketogene Ernährungsweise.

Bei der Herstellung wird im Vergleich zu einem klassischen Hühnerei 88 % weniger Wasser verbraucht und es fallen 91 % weniger CO2-Emissionen an. Außerdem wird 40 % weniger Land benötigt, um die pflanzliche Vollei-Alternative herzustellen. Gleichzeitig hat die Lupine, Hauptbestandteil des pflanzlichen Eis, einen positiven Einfluss auf den Boden und die Bodengesundheit, da sie durch die Produktion von Stickstoff die Erde quasi selbst düngt und die Bodenfruchtbarkeit langfristig fördert. Zudem nutzen Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten - aufgrund der späten Ernte der Lupinen bis weit in den Herbst hinein - diese wertvolle Nahrungsquelle und tragen so zur Unterstützung der regenerativen Landwirtschaft und Biodiversität bei. Alle Rohstoffe werden überwiegend regional bezogen, die Produktion findet klimaneutral im Westerwald (Rheinland-Pfalz) statt.

Innovative Gastronomie

Im Rahmen seiner umfassenden Versorgungskonzepte setzt das Catering-Unternehmen konsequent auf gesunde und köstliche Gerichte aus hochwertigen, regionalen und saisonalen Zutaten und eine ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Entwicklung, um das Klima zu schützen und die Umweltbelastungen so gering wie möglich zu halten. Die Kooperation mit PLANT B passt somit ideal zum strategischen Ansatz von Klüh Catering.

Über Klüh:

Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2024). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

