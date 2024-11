Klüh Service Management GmbH

40 Jahre exzellente Services

Klüh-Tochter Berkeley Services feiert Jubiläum

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Berkeley Services, eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten operierende Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Das Unternehmen zählt in der Region zu den führenden Anbietern von gebäudenahen Dienstleistungen und ist mit mehr als 9.000 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber.

Mit Standorten in Dubai und Abu Dhabi bietet Berkeley Services ein breites Spektrum an integrierten Facility Management Services für eine Vielzahl von Unternehmen. Zu den Services gehören Technisches Gebäudemanagement, Cleaning, Security, Catering, Garten- und Landschaftspflege sowie Laundry Service, deren Umsetzung nach höchsten Industriestandards erfolgt. Das Kundenspektrum umfasst unter anderem die Bereiche Luftfahrt, Gesundheitswesen, Industrie und Handel. Zu den Referenzen zählen beispielsweise Emaar mit der Architekturikone Burj Khalifa, die Fluggesellschaft Emirates, die United Arab Emirates University, der Multi-Flughafendienstleister Dnata Emirates, das Freizeitunternehmen Miral, Immobilienentwicklungsprojekte wie Deira Waterfront Properties, Nakheel Properties und Dubai Parks and Resorts, sowie das Atlantis The Royal und viele weitere namhafte Kunden.

"Wir sind stolz auf die beachtlichen Erfolge, welche Berkeley in den vergangenen Jahrzehnten erzielt hat. Mit einem kundenorientierten Ansatz und der Fähigkeit, sich stets an die sich wandelnden Anforderungen anzupassen, setzt Berkeley auch weiterhin Maßstäbe im Facility Management", erklärt Frank Theobald, Sprecher der Klüh-Geschäftsführung.

Die Auslandsgesellschaften sind eine starke Säule der Klüh-Gruppe. Klüh verfolgt hierbei konsequent das Ziel, sich in vielversprechenden Märkten zu etablieren und durch die Beteiligung an erfolgreichen Unternehmen das internationale Geschäft stetig zu erweitern. So wurde 2023 ein Umsatzanteil von 284,7 Mio. Euro im Ausland erwirtschaftet, was 27,8 % des Gesamtumsatzes ausmacht. International ist Klüh neben den Vereinigten Arabischen Emiraten auch in China, der Türkei, den Niederlanden, Polen und Indien vertreten.

Über Berkeley Services:

Berkeley Services zählt zu den führenden Facility Management Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und betreut von den Standorten Dubai und Abu Dhabi aus zahlreiche namhafte Kunden. Das Unternehmen gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

Original-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell