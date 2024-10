Klüh Service Management GmbH

Neuauftrag/Caritas Trägergesellschaft "St. Elisabeth" beauftragt Klüh mit Reinigungsleistungen

Düsseldorf (ots)

Die Clinic Service-Sparte des Multiservice-Dienstleisters Klüh übernimmt im Auftrag der Caritas Trägergesellschaft "St. Elisabeth" gGmbH (CTE) ab sofort verschiedene Reinigungsleistungen für mehrere ihrer Altenhilfeeinrichtungen in Thüringen. Überzeugen konnte der Reinigungsspezialist die CTE mit einem passgenauen, umfassenden Qualitätskonzept.

Im Rahmen des Auftrags übernimmt Klüh Clinic Service u.a. die Unterhalts- und Glasreinigung für neun Altenpflegezentren, sieben Tagesbetreuungen, zwei Wohngemeinschaften, zwei Servicewohnanlagen und die Geschäftsstelle der Trägergesellschaft. Für den reibungslosen Ablauf sorgt ein erfahrenes Team von rund 32 Mitarbeitenden.

Um die Prozesse zu erleichtern, sie effizient und transparent zu gestalten und auf längere Sicht Kosten und wichtige Ressourcen zu sparen, arbeiten die Reinigungskräfte mit einem digitalen Managementsystem. Dieses vermittelt anhand eines Anforderungskatalogs mit Leistungsverzeichnis und einer entsprechenden Checkliste in Echtzeit, was mit welcher Priorität und in welcher Reihenfolge gereinigt werden soll. Zusätzlich können über ein angebundenes Service-Portal kurzfristige Kundenanfragen sehr schnell von den Reinigungskräften abgerufen und mögliche Probleme zeitnah behoben werden.

Gundekar Fürsich, Geschäftsführer bei CTE: "Wir freuen uns, mit Klüh einen strategischen Hygienepartner an unserer Seite zu haben, der durch seine langjährige Erfahrung im Gesundheitssektor überzeugt. Klüh erfüllt unsere Anforderungen an professionelle und hygienisch einwandfreie Reinigungsleistungen auf höchstem Niveau."

Die CTE ist ein 2003 gegründetes Tochterunternehmen des Caritasverbandes für das Bistum Erfurt e.V. Derzeit befinden sich 23 Einrichtungen in der Trägerschaft der CTE. Die Trägergesellschaft beschäftigt zurzeit ca. 850 Mitarbeitende.

Über Klüh:

Klüh Clinic Service gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

Original-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell