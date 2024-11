wattgeht GmbH

Energiekosten senken: Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz macht die wattgeht GmbH den Umstieg auf erneuerbare Energien einfach

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Niemand bezweifelt heute noch ernsthaft, dass der Wärmepumpe die Zukunft gehört - doch welche Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit ihr Einbau zu den erhofften Einsparungen bei den Energiekosten führt? Um Eigenheimbesitzern, Wohnungsunternehmen und ausführenden Handwerkern eine solide Entscheidungsgrundlage zu liefern, haben sich Anja und Frank Richert mit der wattgeht GmbH auf eine umfassende Beratung zur Energieeffizienz spezialisiert. Warum dafür eine ganzheitliche Betrachtung von Gebäuden und Anlagentechnik notwendig ist und weshalb die Experten für erneuerbare Energien bei der Analyse auf eine eigens entwickelte Software setzen, erfahren Sie hier.

Spätestens 2045 ist Schluss mit Öl und Gas - wobei das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bei einem anstehenden Heizungstausch in Bestandsgebäuden schon heute vorschreibt, dass 65 Prozent der Heizungsenergie aus erneuerbaren Quellen stammen müssen. Für Hausbesitzer und Wohnungsunternehmen ist die Umstellung auf umweltfreundliche Lösungen aufgrund der komplexen Thematik allerdings mit zahlreichen Fragezeichen versehen. Mit welchem Aufwand ist zu rechnen? Wie hoch fallen die Kosten aus? Müssen die Heizkörper getauscht werden? Und eignet sich das konkrete Objekt überhaupt für eine Wärmepumpe? "Wir beobachten ein großes Interesse am Umstieg auf erneuerbare Energien, wobei leider viele falsche Annahmen über die Effizienz und die Kosten von Wärmepumpen im Umlauf sind, die häufig zu einer zögerlichen Entscheidungsfindung führen", sagt Anja Richert, Geschäftsführerin der wattgeht GmbH. "Wer die Umrüstung aber auf später verschiebt, zahlt dann auch länger hohe Energiekosten und die werden mit Sicherheit weiter steigen. Weiter ist zu befürchten, dass die heute sehr hohe Förderung mit bis zu 70 Prozent der anrechenbaren Kosten mit schwindendem Bundeshaushalt deutlich reduziert werden könnte. Zudem führt ein veraltetes Heizsystem zu einem Wertverlust, der für den Eigenheimbesitzer spätestens beim Verkauf und für die Wohnungsunternehmen bereits bei der laufenden Bestandsbewertung bedeutsam ist."

"Das Thema stellt sich für die Interessenten im Besonderen deshalb als schwierig heraus, weil den einzelnen Akteuren der Gesamtüberblick fehlt", fügt Frank Richert hinzu. "Es ist daher wichtig, eine präzise Bestandsaufnahme zu liefern, auf deren Basis die Umsetzung dann leicht aufgesetzt werden kann." Unter dieser Prämisse bietet die wattgeht GmbH eine ganzheitliche Betrachtung zum Thema erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Gebäuden an, die sich über die Bereiche Wärmepumpen, Lüftungstechnik, PV-Anlagen und Batteriespeichertechnik erstreckt. Da es keine geeigneten Lösungen am Markt gibt, hat die wattgeht GmbH hierzu eine eigene Software entwickelt, die dank stetiger Weiterentwicklung den wachsenden Ansprüchen am Markt gerecht wird: So werden aktuell die Bereiche PV-Anlagen, Batteriespeichertechnik und E-Mobilität in die aktuelle Version implementiert, damit wattgeht Vorschläge zur kompletten Elektrifizierung des Gebäudes, die sogenannte Sektorenkopplung, ausgeben kann. Seit 2011 entwickelt die Unternehmensgruppe so unterschiedliche Softwareprodukte für Ingenieure und Energieberater. Während Anja Richert für Organisation und Management verantwortlich ist, bringt Frank Richert seine umfangreiche praktische und theoretische Erfahrung mit der Erstellung von Energiekonzepten ins Unternehmen ein. Die wattgeht GmbH ist deutschlandweit zu Festpreisen tätig und liefert ein Gesamtergebnis für den maximalen Einsatz erneuerbarer Energien in Bestandsgebäuden.

wattgeht: Maßgeschneiderte Beratung für den Einsatz von Wärmepumpen zur Energieeffizienzsteigerung

"Während die Wärmepumpe eine nachhaltige Heizlösung bietet, die fossile Brennstoffe ersetzt, verringert eine Photovoltaikanlage die Abhängigkeit von externen Energieversorgern", erklärt Frank Richert. "Mit der Kombination aus Wärmepumpe und PV-Anlage lässt sich die Energieeffizienz von Gebäuden deutlich verbessern, was die Energiekosten langfristig senkt." Um sicher festzustellen, ob das Objekt für eine Wärmepumpe geeignet ist, schauen sich die Experten von wattgeht die Situation vor Ort genau an, nehmen alle relevanten Daten auf und führen Berechnungen durch. Dabei achten die Experten vor allem darauf, ob die aktuelle Ausstattung des Gebäudes für erneuerbare Energien ausgelegt ist - grundsätzlich lassen sich nämlich auch alte Häuser zum Großteil klimaneutral aufstellen. Die aufgenommenen Daten ermöglichen neben der Berechnung der Heizlast und des hydraulischen Abgleichs auch eine klare Aussage über die Ausstattung der Anlagentechnik und deren Kosten.

Am Ende steht ein Bericht zu Machbarkeit und Umsetzung, der auf Wunsch auch ein Leistungsverzeichnis enthält, wobei wattgeht eine Garantie dafür gibt, dass die Berechnungsergebnisse korrekt sind. Ab diesem Punkt übernehmen die Fachhandwerker und sorgen für die Ausführung der Berechnung. "Unsere Analysen ergeben zu 99 Prozent, dass eine Wärmepumpe nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist", betont Anja Richert. "Sollte es extreme Spitzenlasten geben, empfehlen wir ein hybrides System, welches die Wärmepumpe beispielsweise mit Gas kombiniert." Die Beratung findet bundesweit zu einem vorher vereinbarten Festpreis statt und liefert ein Gesamtergebnis für den maximalen Einsatz erneuerbarer Energien in Bestandsgebäuden.

Innovative Softwarelösungen für präzise Energieberatung und maßgeschneiderte Heizsystemplanung

Frank Richert begann bereits vor über 20 Jahren mit der Entwicklung spezieller Softwarelösungen rund um die Energieberatung. Dem folgte eine Software für den Einsatz von Lüftungstechnik in Neu- und Bestandswohnungen und schließlich auch ein eigenes Programm für die sichere Auslegung von Wärmepumpen. Heute besitzt die wattgeht GmbH eine umfängliche Softwarelösung, die den Einsatz von möglichst 100 Prozent erneuerbarer Energie in Bestandsgebäuden berechnet. Die Software verbessert die Effizienz und Genauigkeit bei der Berechnung von Heizlasten und Systemanforderungen, was Zeit und Ressourcen und damit letztlich Kosten spart. Weil sie klare und verständliche Ergebnisse liefert, erleichtert sie zudem die Kommunikation zwischen den verschiedenen Fachleuten und den Kunden. Mit dem eigenen Software-System kann die wattgeht GmbH eine umfassende Analyse der Energieeffizienz liefern und eine ganzheitliche Betrachtung von Gebäude und Anlagentechnik in den Blick nehmen.

Dabei bieten die Experten nicht nur eine Lösung für die Sanierung des Gebäudes, sondern geben den Eigentümern auch einen Fahrplan an die Hand, um bis 2045 zu 100 Prozent klimaneutral zu sein. "Dass ein Austausch der Fenster, die Dämmung der Wände und des Daches Einsparungen bringen, müssen wir keinem Kunden näher erklären, das weiß der Eigentümer bereits", erklärt Frank Richert. "Doch wie man mit erneuerbaren Energien und dem Austausch der alten Heizung gegen eine neue Wärmepumpe sofort kostbare Energie sparen kann, sind Fragen, die alle Eigentümer heutzutage beschäftigen."

Wer die Dienstleistung der wattgeht GmbH in Anspruch nimmt

Die Kunden der wattgeht GmbH sind zum einen Eigenheimbesitzer, die eine objektive Beurteilung ihrer Möglichkeiten zum Einsatz von erneuerbaren Energien wünschen. Zum anderen kommen ebenfalls zahlreiche Wohnungsunternehmen, denen es um die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und einen geeigneten Weg geht, ihren Bestand auf das klimaneutrale Wohnen vorzubereiten. Darüber hinaus wird der Service von Fachhandwerkern genutzt, die einen verlässlichen Partner für den hydraulischen Abgleich und die Berechnung der korrekten Dimensionen der Anlagen suchen. Nicht zuletzt sind unter den Kunden auch Wärmepumpenhersteller, die ihre Fachhandwerker entlasten möchten, und Energieversorger, die in das Geschäft mit der Wärmepumpe einsteigen wollen. Sie alle schätzen die schnelle und effiziente Bearbeitung ihrer Anfragen, die auf individuelle Lösungen abzielt. Um ihren Service noch zu verbessern und mehr Beratungen anbieten zu können, plant die wattgeht GmbH für das kommende Jahr 2025 die Gründung von zehn weiteren Niederlassungen in ganz Deutschland.

Das Schwierige einfach denken

Als Handwerksmeister, Energieberater und Softwareentwickler setzt Frank Richert seine Kenntnisse in der Planung und Umsetzung von nachhaltigen Energiekonzepten dafür ein, die Energiewende unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten voranzutreiben, um den Kunden der wattgeht GmbH eine signifikante Kosteneinsparung durch langfristige Energieeffizienz zu ermöglichen. Weil es den Experten zudem um Aufklärung geht, wirkt Frank Richert neben seiner Tätigkeit als Unternehmer in politischen Arbeitskreisen zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen und zur Entwicklung von gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Energiewende mit. Zudem nutzt er seine langjährige praktische Erfahrung für die Aus- und Weiterbildung von Energieberatern. "Die Kombination zahlreicher Maßnahmen ermöglicht es uns heute, ein Gebäude weitgehend autark zu bewirtschaften", sagt Anja Richert. "Wenn aber erst die Summe der Einzelmaßnahmen zu optimalen Ergebnissen führt, ist eine Energieplanung gefragt, die das Schwierige einfach denkt und dabei immer den Überblick bewahrt."

Sie suchen nach einer umfassenden Beratung in energetischen Fragen, die Planungssicherheit und Transparenz gewährleistet? Dann melden Sie sich jetzt bei Anja und Frank Richert von der wattgeht GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: wattgeht GmbH, übermittelt durch news aktuell