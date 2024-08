MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Countdown zur Landtagswahl in Sachsen läuft: MDR berichtet umfassend – alle Infos unter mdr.de/mittendrin

Am 1. September entscheidet sich die politische Zukunft in Sachsen. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) ist hautnah dabei und bietet eine umfassende Berichterstattung rund um die Landtagswahl. Das vielfältige Programmangebot umfasst fundierte Analysen, spannende Reportagen, Diskussionsforen sowie Live-Berichterstattung. Unter mdr.de/mittendrin steht das komplette MDR-Angebot zu den Landtagswahlen zum Abruf bereit – inklusive Kandidatencheck, MDR-Wahlarchiv und der Wahlprogramme im Vergleich.

Am 1. September wählt Sachsen einen neuen Landtag. Der MDR begleitet die Wählerinnen und Wähler im Freistaat mit vielfältigen Informationen und Hintergründen – von Kandidatenporträts über tiefgehende Analysen der Wahlprogramme bis hin zu kontroversen Diskussionsrunden.

Die Sendungen im Einzelnen

Der MDR beleuchtet die politische Landschaft Sachsens und greift Fragen der Wählerinnen und Wähler auf:

„Wahlkreis Ost – Der Podcast zur Landtagswahl“

Ab Freitag, 9. August, und Freitag, 23. August, jeweils in der ARD Audiothek

Vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sprechen Malte Pieper und Anja Maier mit Expertinnen und Experten in zwei Podcast-Folgen über die Ausgangslage, Stimmungen und mögliche Konstellationen.

„Fakt ist! – Wahlarena Sachsen: Die jungen Kandidatinnen und Kandidaten“

Montag, 12. August, 20.30 Uhr im Live-Stream bei mdr.de, ab 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in ARD Mediathek

Im Mittelpunkt dieses Polit-Talks vor der Landtagswahl stehen Fragen, die vor allem junge Menschen bewegen.

„Wir fühlen uns von euch nicht vertreten!“, so lautet der Vorwurf, den junge Menschen immer wieder an die Parteien und ihr Spitzenpersonal gesendet haben. Viele kämpfen darum, mit ihren Anliegen wahrgenommen zu werden. Und deshalb wollen es einige nun wissen und selbst Politik in Sachsen machen.

In der „Fakt ist! – Wahlarena“ stellen sich sieben junge Menschen, die zur Landtagswahl in Sachsen antreten, den Fragen junger Wählerinnen und Wähler. Welche Themen sind ihnen wichtig? Wie wollen sie ihre Positionen durchsetzen? Und was würden sie anders machen?

Die Gäste sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Jonas Dünzel (AfD)

Sophie Koch (SPD)

Carolin Renner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Nico Rudolph (BSW)

Paul Senf (DIE LINKE)

Luisa Strobel (FDP)

Tina Trompter (CDU)

Durch die 90-minütige Sendung führen die Moderatoren Friederike Schicht und Andreas F. Rook.

Während der Sendung haben Nutzerinnen und Nutzer zudem die Möglichkeit, ihre Fragen über folgenden Link direkt an die Gäste zu richten: Wahlarena Sachsen: Die jungen Kandidatinnen und Kandidaten | Fakt ist! | MDR (youtube.com)

Die Sendung wird untertitelt und in deutscher Gebärdensprache angeboten.

„Exakt: Verlorenes Vertrauen – der Osten vor den Landtagswahlen“

Mittwoch, 14. August, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in ARD Mediathek

Welche Themen beschäftigen die Wählerinnen und Wähler, was ist ausschlaggebend für ihre Wahlentscheidung am 1. September?

„Fakt ist! – Wahlarena Sachsen: Die Spitzenkandidaten“

Montag, 19. August, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in ARD Mediathek

Im Fokus dieses Polit-Talks vor der Landtagswahl stehen die Spitzenkandidaten der Parteien. Durch die Sendung führen MDR-Chefredakteurin Julia Krittian sowie Andreas F. Rook.

Die Gäste (in alphabetischer Reihenfolge):

Petra Köpping (SPD)

Michael Kretschmer (CDU)

Robert Malorny (FDP)

Katja Meier (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Susanne Schaper (DIE LINKE)

Jörg Urban (AfD)

Sabine Zimmermann (BSW – Bündnis Sahra Wagenknecht)

„Exakt: Das Nachrichtenmagazin“

Mittwoch, 21. August, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in ARD Mediathek

Geplant sind u.a. folgende Themen:

Sachsen vor der Wahl – CDU-Ministerpräsident Kretschmer gegen AfD

BSW - Zünglein an der Waage in Sachsen und Thüringen?

Fünf-Prozent-Hürde – SPD und Grüne kämpfen um den Wiedereinzug in die Landtage

„MDR AKTUELL unterwegs“

Donnerstag, 22. August, 21.45 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in ARD Mediathek

Im Vorfeld der Landtagswahl in Sachsen sendet MDR AKTUELL von den Filmnächten am Elbufer in Dresden und kommt mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch: Wo steht Sachsen, auch im bundesweiten Vergleich? Welche Industrien haben sich hier in den vergangenen Jahren angesiedelt? Wie kommt der Strukturwandel in den Kohleregionen voran? Moderiert wird die Sendung von Gunnar Breske.

Die Landtagswahl bei MDR SACHSEN – Das Sachsenradio

MDR SACHSEN – Das Sachsenradio sendet an folgenden Tagen jeweils um 18.00 Uhr einstündige Interviewsendungen mit den Spitzenkandidaten der Parteien. Diese werden als Video gestreamt sowie online als Podcast in der ARD Audiothek zur Verfügung stehen.

12. August: Sabine Zimmermann, BSW – Bündnis Sahra Wagenknecht

14. August: Robert Malorny, FDP

16. August: Susanne Schaper, DIE LINKE

19. August: Petra Köpping, SPD

21. August: Franziska Schubert, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

23. August: Jörg Urban, AfD

26. August: Michael Kretschmer, CDU

Weitere Hintergrundinformationen rund um die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen gibt es hier:

Ab 12. August: das MDR-Wahlarchiv auf mdr.de

Eine interaktive Datenbank, die Wahlergebnisse in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen seit 1990 visualisiert und aufbereitet, wird am Montag (12.08.) auf mdr.de online gestellt. Das MDR-Wahlarchiv – realisiert von MDR Data und 23degrees – bietet Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, Entwicklungen und Trends regionaler Wahlen einzusehen bzw. zu analysieren. Verfügbar sind Daten zu sieben Wahltypen, von Bundestags- und Landtagswahlen bis zu Wahlen auf kommunaler Ebene. Die Datenbank wird fortlaufend aktualisiert.

MDR-Wahlkonzepte zu den Landtagswahlen

In Wahlkampfzeiten haben öffentlich-rechtliche Medien eine besondere Verantwortung. Um sicher zu stellen, dass über Parteien und Politiker fair und neutral berichtet wird, veröffentlicht der MDR vorab ein Wahlkonzept. Was genau Wahlkonzepte sind, warum der MDR sie schreibt und veröffentlicht sowie die MDR-Wahlkonzepte zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen können hier nachgelesen werden

Ihr Wahlkompass: Kandidatencheck und Vergleich der Wahlprogramme

Der MDR-Kandidatencheck ermöglicht den Wählerinnen und Wählern einen direkten Einblick in die Profile und Positionen der Kandidierenden und bietet eine aktuelle, wertungsfreie und unparteiliche Informationsbasis. In kurzen Video-Statements präsentieren die Bewerber ihre Ziele. Dabei erhalten alle zur Wahl zugelassenen Direkt- und Listenkandidatinnen und -kandidaten eine Plattform, um sich vorzustellen. Die Videos können nach individuellen Präferenzen wie Wahlkreis, Partei oder Alter gefiltert und sortiert werden.

Die Parteien haben sehr unterschiedliche Pläne, wie es in den Bundesländern weitergehen soll. Was in den Wahlprogrammen von AfD, BSW, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, DIE LINKE, FDP und SPD steht, erfahren die Nutzerinnen und Nutzer hier: Die Wahlprogramme zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen im Vergleich | MDR.DE

mdr.de/mittendrin: das komplette MDR-Angebot zu den Landtagswahlen

Unter mdr.de/mittendrin erhalten die Wählerinnen und Wähler einen umfassenden Überblick über die vielfältigen MDR-Sendungen und -Formate zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Ob Wahlsendungen zum Mitreden und Mitgestalten, Wahlprogramme im Vergleich, Kandidatencheck oder das MDR-Wahlarchiv – hier ist alles Wissenswerte übersichtlich für die Nutzerinnen und Nutzer aufbereitet.

