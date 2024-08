MDR Mitteldeutscher Rundfunk

hr und MDR gehen mit Frank Seibert auf Spurensuche: „Willst du wissen, wann du stirbst?"

Leipzig

Sie macht jeden einzelnen Menschen zu dem, was er ist: die DNA. Sie enthält aber nicht nur Anweisungen, die bestimmen, wie ein Lebewesen aussieht, wie es funktioniert und sich entwickelt; in ihr verstecken sich auch Hinweise auf Mutationen, Risikofaktoren und Erbkrankheiten. Und damit vielleicht auch eine Antwort auf die Frage: Wie lange lebe ich noch? Aber: Will man das wirklich wissen? In der ARD Wissen-Doku „Willst du wissen, wann Du stirbst? Frank Seibert und die Gendiagnostik“ gehen hr und MDR diesen und mehr Fragen nach. Zu sehen ist der Film schon jetzt in der ARD Mediathek und am 12. August, um 22.50 Uhr im Ersten.

Frank Seibert spricht mit Gen-Forschern und mit Betroffenen wie Kim. Sie ist 29 Jahre alt. Ihr Vater ist mit Anfang 40 an Alzheimer erkrankt und daran gestorben. Seit einer Gen-Untersuchung weiß die junge Frau aus Bochum, dass sie die Krankheit von ihrem Vater geerbt hat. Sie weiß, Alzheimer ist nicht heilbar. Eine tickende Zeitbombe. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird auch sie daran erkranken. Aber wann? Was macht dieses Wissen mit ihr? Wie lebt sie als junge Mutter mit dieser Diagnose?

MDR WISSEN-Redaktionsleiter Daniel Vogelsberg betont die Bedeutung des Films: „Dieser Film öffnet uns die Augen für die Macht unserer Gene und die tiefgreifenden Fragen, die sie in uns auslösen können. Es ist eine Reise in die Wissenschaft, die uns lehrt, dass Wissen sowohl eine Last als auch eine Befreiung sein kann. Es geht nicht nur um die Entdeckung von Risiken, sondern auch um den Mut, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.“

Ina Dahlke, Redaktionsleiterin im hr, ergänzt: "Die Möglichkeiten der Gendiagnostik können tief in unser aller Leben eingreifen. Diese Menschen zu erleben – wie sie um ihre Entscheidungen gerungen haben - ist unglaublich bewegend. Sie alle strahlen eine große Stärke und Souveränität aus."

Reporter Frank Seibert taucht tief in das Thema Gendiagnostik ein. Auch in seiner Familie gibt es Erkrankungen wie Krebs, und er fragt sich: Könnten diese erblich sein?

Für Uwe und Silke aus Freital in Sachsen veränderte sich das Leben überraschend. Uwe wurde plötzlich schwer krank, er wusste nichts von seiner Genmutation. Eine Gen-Diagnose hätte das Paar auf die neuen Herausforderungen vorbereiten können. Und dennoch bereut Silke es nicht, dass sie nicht wussten, was auf sie zukommt.

Anders ist es für die in Dresden aufgewachsene Jana. Sie ist sich sicher, dass ihr der Blick in die eigenen Gene das Leben gerettet hat. Nach der Genanalyse wusste sie, dass sie die Veranlagung für Brustkrebs von ihrer Mutter geerbt hat, ging engmaschig zu Vorsorgeuntersuchungen. Als tatsächlich ein Tumor entdeckt wurde, konnte frühzeitig gehandelt werden. Jana war auf die Amputation ihrer Brüste vorbereitet.

„Willst du wissen, wann Du stirbst? Frank Seibert und die Gendiagnostik“ ist eine Produktion von Bilderfest im Auftrag von hr und MDR für ARD WISSEN.

