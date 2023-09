Joyn

Joyn goes FAST! Die Streaming-Plattform erweitert ihr kostenloses Content-Angebot um unterhaltsame FAST-Channel - von Anime, über internationale Spielfilme bis hin zu Live-Sport und True Crime

München

Nach dem erfolgreichen Launch der innovativen "Themen-Streams" auf Joyn, baut die Streaming-Plattform ihr kostenfreies, werbefinanziertes Angebot weiter aus. Durch Partnerschaften mit wedotv und Palatin Media ergänzt Joyn den Live-TV-Bereich um klassisches "Free-Ad-Supported-Streaming-TV" (FAST).

Tassilo Raesig, Chief Executive Officer bei Joyn: "Wir freuen uns mit den neuen FAST-Channels auf Joyn das umfangreiche Content-Angebot für unsere Nutzer*innen weiter auszubauen und deren Lieblingsinhalte damit noch entspannter zugänglich zu machen. FAST-Kanäle vereinen den Komfort des linearen Fernsehens mit der Innovationskraft der Streaming-Landschaft. Viele Menschen sehnen sich nach klassischen, bequemen und schnellen Lean-Back-Möglichkeiten, ohne lange überlegen zu müssen, welches Format man heute streamen möchte - hier setzen wir mit unserem Angebot an FAST-Channels und Themen-Streams an."

Das FAST-Angebot auf Joyn wird in den kommenden Monaten weiter ausgebaut. Bereits zur Verfügung stehen die Palatin Media FAST-Channel "Naruto", "Top True Crime" und "Craction", sowie die wedotv Kanäle "wedo sports", "wedo movies" und "wedo big stories". Alle Joyn Nutzer*innen in Deutschland und Österreich können die linearen 24-Stunden-Kanäle kostenlos empfangen.

Darüber hinaus stehen den Nutzer*innen weiterhin knapp 60 "Themen-Streams" bereit, welche unter dem Label "VOD" kuratierte, themenbasierte Playlists beispielsweise zu Genres wie Komödien, Action-Filme und KIDS anbieten. Mit diesen Streams vereint Joyn das Beste aus zwei Welten: eine Kuratierung wie im TV und die Möglichkeit wie im VoD-Bereich das Programm dann zu starten, wenn die Nutzer*innen es möchten.

Über Joyn

Auf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.

Über Palatin Media

Die Aktivitäten der Palatin Media umfassen Lizenzhandel, Weltvertrieb, Fiktionale und Non-Fiktionale Produktion, AVoD- & SVoD Kanäle sowie die FAST Channels CRACTION TV, TOP TRUE CRIME & NARUTO. Die Firma wurde 2011 in München vom langjährigen Tele München Geschäftsführer + Gesellschafter Bernd Schlötterer gegründet, zu dessen Unternehmensgruppe unter anderem auch Beteiligungen an Kinostar Filmverleih, an der Schweizer Entertainment Programm AG (ehemals Teleclub Programm AG), der Kino- & TV Produktionsgesellschaft Aventin, dem FAST Channel Betreiber Fast Media und dem Weltvertrieb & FAST Channel Betreiber Rocket Rights Booster gehören. www.palatinmedia.com - Email: presse@palatinmedia.com

Über wedotv

wedotv ist ein kostenfreies, werbefinanziertes Video-on-Demand-Portal (AVoD) mit Spielfilmen, Serien, Dokumentationen, TV-Shows und Live-Sport sowie Lifestyle-, Comedy- und Automotive-Programmen. Der Streamingdienst startete 2018 unter der Bezeichnung Watch4 in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie 2019 als W4Free in Großbritannien. Die Muttergesellschaft von wedotv ist die Video Solutions AG mit Sitz in Zug (Schweiz), die AVoD-Dienste und FAST Channels betreibt, darunter wedo movies, wedo sports und wedo big stories.

