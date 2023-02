SocialNatives GmbH

SocialNatives GmbH auf der Fachmesse elektrotechnik in Dortmund: Gelungener Austausch mit Entscheidern aus der Elektrobranche

Hamburg (ots)

Die SocialNatives GmbH war vom 8. bis 10. Februar 2023 mit eigenem Stand auf der Fachmesse elektrotechnik, dem Zentrum der Elektrobranche, in Dortmund vertreten. Wie die Gründer und Geschäftsführer Norbert Nagy, Viet Pham Tuan, Wolf Moog und Valentino Stein mitteilten, nutzten sie die Zeit, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen rund um das Thema des Fachkräftemangels mit Entscheidern aus der Elektrobranche zu teilen.

Geschäftsführer Norbert Nagy: "Der deutsche Mittelstand ist der Motor unserer Wirtschaft. Trotzdem haben viel zu viele gute Arbeitgeber, darunter auch Unternehmen aus der Elektrobranche, mit Personalmangel zu kämpfen. Unsere Mission ist es, mittelständischen Firmen durch die passenden Mitarbeitenden beim Wachstum zu helfen. Mit unserem eigenen Stand auf der Fachmesse elektrotechnik ist es uns gelungen, interessierten Teilnehmenden eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Erfahrungen teilen, in den Austausch kommen und sinnvolle Lösungen finden konnten."

Auch in diesem Jahr bot die Fachmesse elektrotechnik mit knapp 21.000 Fachbesuchern und rund 450 Ausstellern aus zwölf Ländern die ideale Bühne, um sich mit Entscheidern aus der Elektrobranche auszutauschen. Im Fokus standen Innovationen aus den Bereichen Gebäudetechnik, Industrietechnik und Energietechnik, die für einen umfassenden Überblick sorgten. Ein vielseitiges Rahmenprogramm mit informativen Fachformen, zukunftsweisenden Neuheiten und zahlreichen Expertenvorträgen bot großen Mehrwert und fachliche Tiefe, die nicht nur den Nerv der Elektrobranche trafen, sondern auch zum Austausch einluden und das Networking förderten. Hinzu kam eine Vielzahl namhafter Aussteller, die in vier Hallen der Messe Dortmund ihre Produkte und Dienstleistungen präsentierten - darunter auch die SocialNatives GmbH, die auf der Veranstaltung vertreten war, um den Teilnehmern in allen Fragen rund um das Thema des Fachkräftemangels zur Verfügung zu stehen.

Die SocialNatives GmbH wurde 2017 gegründet. Sie unterstützt mittelständische Unternehmen in den Bereichen Employer Branding, HR Marketing und Social Recruiting. Mit ihrer ganzheitlichen Recruiting-Methode, die Social Recruiting, digitale Präzision und Employer Branding in sich vereint, hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Kunden dabei zu unterstützen, als attraktiver Arbeitgeber sichtbar zu werden. So versetzt die SocialNatives GmbH mittelständische Firmen in die Lage, junge Talente und erfahrene Fachkräfte für den eigenen Betrieb zu gewinnen. Ihre Mission ist es, den Mittelstand wieder attraktiv zu machen und die Arbeitswelt von morgen aktiv mitzugestalten.

"Das Event war ein voller Erfolg. Wie wir alle wissen, ist der Fachkräftemangel ein allgegenwärtiges Thema - auch in der Elektrobranche. Angesichts der aktuellen Entwicklungen wird es damit immer wichtiger, neue Wege der Mitarbeitergewinnung zu gehen. Dabei setzen wir vor allem auf Social Media. Wir freuen uns, im Rahmen der Fachmesse elektrotechnik noch mehr auf dieses Thema aufmerksam gemacht zu haben", so Viet Pham Tuan.

Mehr Informationen zur SocialNatives GmbH: https://socialnatives.de/

Original-Content von: SocialNatives GmbH, übermittelt durch news aktuell