Vertriebsabteilung der SocialNatives GmbH bezieht zum 15. Februar 2023 einen neuen Standort in Hamburg

Hamburg (ots)

Die SocialNatives GmbH, eine Personalmarketing- und Recruiting-Agentur mit Sitz in Hamburg, expandiert weiter: Das Unternehmen ist stark gewachsen, sodass zum 15. Februar 2023 der Umzug an einen größeren Standort ansteht, wie die Gründer und Geschäftsführer Norbert Nagy, Viet Pham Tuan, Wolf Moog und Valentino Stein kürzlich mitteilten. Das neue Büro, das vornehmlich für die Vertriebsabteilung der Personalagentur bestimmt ist, befindet sich im Herzen der Hamburger Neustadt am Rödingsmarkt 20 und bietet Platz für viele neue VertriebsmitarbeiterInnen.

Gründer und Geschäftsführer Viet Pham Tuan: "Mit der SocialNatives GmbH haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, mittelständische Unternehmen in den Bereichen Employer Branding, HR Marketing und Social Recruiting zu unterstützen, damit sie als attraktiver Arbeitgeber sichtbar werden. Unsere Mission ist es, den deutschen Mittelstand wieder für junge Talente attraktiv zu machen. Aufgrund des großen Interesses und der hohen Nachfrage vonseiten unserer Kunden sind wir im Geschäftsjahr 2022 schnell gewachsen. Für die mittlerweile 35 Mitarbeiter am Standort der Unternehmenszentrale, der Dammtorstraße 35, hat das zunehmend zu einem Mangel an Bürofläche geführt, weshalb der Umzug an einen neuen Standort erforderlich war. Das neue Büro bietet zudem Platz für mehrere neue Mitarbeiter."

Auch für die Zukunft strebt die SocialNatives GmbH weiteres Wachstum an: Ihr Ziel ist es, die größte Personalmarketing- und Recruiting-Agentur im deutschsprachigen Raum zu werden. Mit dem Standortwechsel kommt das Unternehmen diesem Ziel nun erneut ein Stück näher. Junge Talente, die in einem motivierten und inspirierenden Umfeld arbeiten möchten, sind herzlich willkommen, gemeinsam mit der SocialNatives GmbH weiter zu wachsen. Für die Wachstumspläne sucht die Personalagentur aktuell vor allem qualifizierte VertriebsmitarbeiterInnen, die berufliches und persönliches Wachstum anstreben.

"Der neue Bürostandort zeichnet sich durch die großzügige Fläche, die gute Anbindung an die Hamburger Stadtautobahn B4, die attraktive Umgebung mit Blick auf das Hafenviertel und die hochwertige Bausubstanz aus. Genutzt werden soll das Büro im Wesentlichen für jegliche Vertriebsaktivitäten. Aber auch regelmäßige Impuls-Veranstaltungen der SocialNatives GmbH sollen hier ausgerichtet werden", so Geschäftsführer Norbert Nagy.

Über die SocialNatives GmbH:

Norbert Nagy, Viet Pham Tuan, Wolf Moog und Valentino Stein sind die Gründer und Geschäftsführer der SocialNatives GmbH. Gemeinsam unterstützen sie mittelständische Unternehmen dabei, junge qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Ihr Angebot umfasst dabei das Employer Branding, HR-Marketing und Social Recruiting. Ziel der Recruiting-Experten ist es, den Mittelstand wieder für junge Talente attraktiv zu machen. Mehr Informationen dazu unter: https://socialnatives.de

