"Ich bin bereit für alles, was jetzt kommt!" Wagt Braut Alexandra am Montag bei Joyn PLUS+ die erste "Hochzeit auf den ersten Blick" des Jahres?

Ganz in weiß, mit einem Blumenstrauß... und mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht steht die passionierte Globetrotterin Alexandra auf den Stufen, die sie in den Trausaal führen. In die Arme ihres Ehemannes. Und vielleicht in ein vollkommen neues Leben voller Liebe, Nähe und Zweisamkeit. "Ich bin bereit für alles, was jetzt kommt. Für jeden riesigen Schritt, der mein - und unser! - Leben verändert", verkündet die 39-Jährige voller Vorfreude. Die Sache hat nur einen Haken: Alexandra kennt den Mann, mit dem sie gleich den Bund der Ehe schließen will, noch gar nicht! Ganz im Gegensatz zu den Zuschauer*innen auf Joyn, der Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE. Denn sie können die erste Folge der neuen Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" ab Montag, 18. September 2023, exklusiv und bereits eine Woche vor der Free-TV-Premiere in SAT.1 mit Joyn PLUS+ genießen. Und lernen dort schon vor der aufgeregten Braut ihren Zukünftigen kennen: Heiko (46) aus der Nähe von Heilbronn, der neben seinem Job als Diplominformatiker als Sänger einer Hochzeitsband auf der Bühne steht! Insgesamt suchen in der zehnten Staffel des legendären Beziehungsexperiments zwölf Singles ihren Traumpartner fürs Leben:

Alexandra (39) aus Schwäbisch-Hall (Baden-Württemberg)

Bianca (53) aus der Nähe von Aachen (Nordrhein-Westfalen)

Marina B. (28) aus Dormagen (Nordrhein-Westfalen)

Marina K. (29) aus der Nähe von Karlsruhe (Baden-Württemberg)

Michaela (54) aus der Nähe von Stuttgart (Baden-Württemberg)

Yasemin (31) aus Völklingen (Saarland)

Heiko (46) aus der Nähe von Heilbronn (Baden-Württemberg)

Jochen (38) aus St. Wendel (Saarland)

Kai (31) aus der Nähe von Ludwigsburg (Baden-Württemberg)

Karsten (51) aus der Nähe von Köln (Nordrhein-Westfalen)

Robert (35) aus Berlin

Oliver (60) aus Frankfurt am Main (Hessen)

"Hochzeit auf den ersten Blick" - ab 18. September 2023 exklusiv bei Joyn PLUS+; Free-TV-Premiere in SAT.1 und auf Joyn am 25. September 2023 um 20:15 Uhr.

