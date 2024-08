MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR macht den Fußball mit KI barrierefrei: Chemnitzer FC gegen FSV Zwickau erstmals mit Live-Untertitelung im Web

Das Sachsenderby Chemnitzer FC gegen den FSV Zwickau am Sonntag (11. August) in der Regionalliga Nordost wird mithilfe Künstlicher Intelligenz im Web erstmals live untertitelt (UT). Damit bietet der MDR einen völlig neuartigen Dienst für seine Fußballfans im Sendegebiet an. Im Rahmen eines technischen Praxistests wird der MDR alle im Internet ausgestrahlten Live-Partien in der Saison 2024/2025 automatisiert untertiteln. Der MDR plant zudem, zusammen mit den Fans, sein neues Angebot nutzergerecht weiterzuentwickeln.

Bislang musste die Fußball-Community bei ausschließlich im Web verbreiteten Spielen auf eine Live-Untertitelung verzichten. Denn technisch live erstellte Untertitelungen im Netz sind bislang eine große Herausforderung, um sie Menschen mit Hörbehinderung nutzergerecht zugänglich zu machen. Mithilfe von KI wird der MDR jetzt erstmals mit einer Live-Untertitelung im Fußball an den Start gehen. Mit diesem neuen und zusätzlichen Angebot möchte der Mitteldeutsche Rundfunk seine digitale Barrierefreiheit weiter ausbauen und stärken und so auch exklusiv im Web publizierte Angebote in ihrer ganzen Vielfalt für hörbehinderte Menschen aufbereiten.

Aufgrund des Testcharakters bei der Übertragung des Spiels zwischen dem Chemnitzer FC und dem FSV Zwickau wird der MDR einen gesondert abrufbaren Livestream für hörbehinderte Menschen anbieten. Die klassische Web-Übertragung wird dagegen wie bislang ohne UT ausgestrahlt. Fußballfans finden den untertitelten Live-Stream am Sonntag (11. August) ab 13.00 Uhr unter mdr.de/barrierefreiheit.

Auf der genannten Seite wird zudem einen Hinweis geschaltet, der auf den Testcharakter und mögliche Fehler dieses KI basierten Zusatzangebots verweist.

Darüber hinaus bittet der MDR seine Nutzerinnen und Nutzer um Feedback für sein neues Serviceangebot. Dis Antworten sollen helfen, das Angebot künftig nutzergerecht weiterzuentwickeln.

Barrierefreiheit im MDR

Mit seinen barrierefreien Angeboten ermöglicht der MDR Menschen mit Sinnesbehinderung oder kognitiver Einschränkung den Zugang zu seinen Programmen: 95 Prozent des MDR-Fernsehens werden untertitelt. Für mehr als fünf Stunden TV-Programm werden täglich Hörfassungen angeboten. Dazu kommen jährlich mehr als 37.000 Sendeminuten mit Gebärdensprache. Zudem gibt es montags bis freitags Nachrichten in Leichter Sprache auch als Podcast zum Hören. Zudem werden ausgewählte Podcasts vom MDR zur Nachlese für höreingeschränkte Menschen verschriftlicht angeboten. Alle barrierefreien Angebote bündelt der MDR im Web unter mdr.de/barrierefreiheit.

