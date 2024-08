Countdown zur Landtagswahl in Thüringen läuft: MDR berichtet umfassend – alle Infos unter mdr.de/mittendrin

MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Am 1. September entscheidet sich die politische Zukunft in Thüringen. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) ist hautnah dabei und bietet eine umfassende Berichterstattung rund um die Landtagswahl. Das vielfältige Programmangebot umfasst fundierte Analysen, spannende Reportagen, Diskussionsforen sowie Live-Berichterstattung. Unter mdr.de/mittendrin steht das komplette MDR-Angebot zu den Landtagswahlen zum Abruf bereit – inklusive Kandidatencheck, MDR-Wahlarchiv und der Wahlprogramme im Vergleich.

Am 1. September wählt Thüringen einen neuen Landtag. Der MDR begleitet die Wählerinnen und Wähler im Freistaat mit vielfältigen Informationen und Hintergründen – von Kandidatenporträts über tiefgehende Analysen der Wahlprogramme bis hin zu kontroversen Diskussionsrunden.

Die Sendungen im Einzelnen

Der MDR beleuchtet die politische Landschaft Thüringens und greift Fragen der Wählerinnen und Wähler auf:

„Wahlkreis Ost – Der Podcast zur Landtagswahl“

Ab Freitag, 9. August, und Freitag, 23. August, jeweils in der ARD Audiothek

Vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sprechen Malte Pieper und Anja Maier mit Expertinnen und Experten in zwei Podcast-Folgen über die Ausgangslage, Stimmungen und mögliche Konstellationen.

„Exakt: Verlorenes Vertrauen – der Osten vor den Landtagswahlen“

Mittwoch, 14. August, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in ARD Mediathek

Welche Themen beschäftigen die Wählerinnen und Wähler, was ist ausschlaggebend für ihre Wahlentscheidung am 1. September? Exakt-Reporter sind in Hildburghausen vor Ort. Dort ist das schwindende Vertrauen in die etablierten Parteien besonders auffällig – bei der Stadtratswahl im Mai konnte die CDU aufgrund von Mitgliederschwund gar nicht mehr antreten; im Kreistag bekamen Wählerbündnisse doppelt so viele Stimmen wie noch 5 Jahre zuvor. Was bewegt die Menschen dort konkret und warum haben so viele das Vertrauen in Parteien und Rechtsstaat verloren?

„MDR AKTUELL unterwegs“ in Jena

Mittwoch, 14. August, 21.45 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in ARD Mediathek

Im Vorfeld der Landtagswahl in Thüringen sendet MDR AKTUELL von der Kulturarena in Jena und kommt mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch. Was sind die Wünsche für Thüringen? Was zeichnet Thüringen aus? Und was sind die Aufgaben für die nächsten Jahre? Wie stellen sich Orte wie Mühlhausen für die Zukunft auf? Wie läuft der Waldumbau? Und wie wollen die Thüringer miteinander leben? MDR AKTUELL spricht unter anderem mit dem Vorstandsvorsitzenden der Jenoptik AG Stefan Traeger. Die Sendung wird von Olenka Pilz moderiert.

„Fakt ist! Extra: Landtagswahl in Thüringen – Die Spitzenkandidaten“

Donnerstag, 15. August, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in ARD Mediathek

Knapp zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen treffen die Spitzenkandidierenden der wichtigsten Parteien aufeinander. Die Moderation übernehmen MDR-Chefredakteurin Julia Krittian und Lars Sänger, die die Politiker dazu befragen, wie sie die drei wichtigsten politischen Probleme in Thüringen lösen wollen. In einer repräsentativen Meinungsumfrage von Infratest-Dimap im Auftrag des MDR hatten die Befragten Mitte Juni die Themenbereiche Zuwanderung/Flucht, Bildung/Schule/Ausbildung und Wirtschaft als vordringlich genannt.

Die Gäste sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Björn Höcke (AfD)

Thomas Kemmerich (FDP)

Georg Maier (SPD)

Bodo Ramelow (LINKE)

Bernhard Stengele (GRÜNE)

Mario Voigt (CDU)

Katja Wolf (BSW)

„Erst mal zur Wahl – Dein Kreuz für Thüringen“

Samstag, 17. August, ab 18 Uhr bei mdr.de, Facebook und YouTube und am 19. August um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen

Wen wählen die Erstwählerinnen und Erstwähler? Womit punktet die eine Partei, was lässt die andere Partei als nicht wählbar erscheinen und wissen sie überhaupt, wofür die einzelnen Parteien stehen? Die Gruppe der Erstwählerinnen und Erstwähler ist sehr umworben, aber wie sie wirklich tickt und mit welchen Themen man sie überzeugen kann, darauf gibt es keine eindeutigen Antworten. MDR THÜRINGEN lädt 60 Erstwählerinnen und Erstwähler aus ganz Thüringen ein ins Landesfunkhaus nach Erfurt, um zu erfahren, was sie umtreibt, antreibt und aufregt. Das Moderations-Duo Sarah Parvanta und Lars Sänger konfrontiert die Teilnehmenden mit Wahlversprechen der Parteien zu Alltagserfahrungen der 18- bis 23-Jährigen. Die jungen Menschen stimmen ab und erklären ihre Positionen. „Erst mal zur Wahl – Dein Kreuz für Thüringen“ ist ein digitales Erstwähler-Format – lebendig, unterhaltsam und spannend.

„Das Wahlversprechen! – Der Parteiencheck zur Landtagswahl in Thüringen“

Ab Montag, 19. August, bei MDR AKTUELL – Das Nachrichtenradio und auf mdr.de

Wen wähle ich? Viele Bürger, die am 1. September ihre Stimme abgeben wollen, stehen vor dieser Frage. „Das Wahlversprechen! – Der Parteiencheck zur Landtagswahl in Thüringen“ soll ihnen informativ und unterhaltsam bei ihrer Entscheidungsfindung helfen. Dazu werden einzelne Wahlversprechen der verschiedenen Parteien auf den Prüfstand gestellt und einem Praxis- sowie Experten-Check unterzogen. Außerdem startet MDRfragt Umfragen zu den jeweiligen Aussagen, deren Ergebnisse in den Sendungen sowie auf der begleitenden Website auf mdr.de aufgegriffen werden.

„Exakt: Das Nachrichtenmagazin“

Mittwoch, 21. August, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in ARD Mediathek

Geplant ist u.a. folgendes Thema: BSW - Zünglein an der Waage in Sachsen und Thüringen?

„Fakt ist! – Wahlarena Thüringen – Die Spitzenkandidaten“

Montag, 26. August, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in ARD Mediathek

Bei der „Fakt ist! – Wahlarena Thüringen“ am 26. August stehen die Publikumsgäste im Mittelpunkt – mit ihren Fragen, ihrer Kritik und mit Themen, die sie eine Woche vor der Landtagswahl bewegen. Rede und Antwort stehen ihnen die Spitzenkandidaten von LINKE, SPD, GRÜNE, AfD, CDU und FDP sowie die Spitzenkandidatin des BSW. Knapp 40 Frauen und Männer aus ganz Thüringen haben in der von Andreas Menzel und Lars Sänger moderierten Dialogsendung die Gelegenheit, mit den Spitzenkandidaten zu diskutieren – um so mehr Klarheit für ihre Wahlentscheidung zu bekommen. Sie bringen Themen aus ihrer unmittelbaren Alltagserfahrung mit.

Diese Politikerinnen und Politiker sind dabei (in alphabetischer Reihenfolge):

Madeleine Henfling (GRÜNE)

Björn Höcke (AfD)

Thomas Kemmerich (FDP)

Georg Maier (SPD)

Bodo Ramelow (LINKE)

Mario Voigt (CDU)

Katja Wolf (BSW)

Weitere Hintergrundinformationen rund um die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen gibt es hier:

Ab 12. August: das MDR-Wahlarchiv auf mdr.de

Eine interaktive Datenbank, die Wahlergebnisse in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen seit 1990 visualisiert und aufbereitet, wird am Montag (12.08.) auf mdr.de online gestellt. Das MDR-Wahlarchiv – realisiert von MDR Data und 23degrees – bietet Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, Entwicklungen und Trends regionaler Wahlen einzusehen bzw. zu analysieren. Verfügbar sind Daten zu sieben Wahltypen, von Bundestags- und Landtagswahlen bis zu Wahlen auf kommunaler Ebene. Die Datenbank wird fortlaufend aktualisiert.

MDR-Wahlkonzepte zu den Landtagswahlen

In Wahlkampfzeiten haben öffentlich-rechtliche Medien eine besondere Verantwortung. Um sicher zu stellen, dass über Parteien und Politiker fair und neutral berichtet wird, veröffentlicht der MDR vorab ein Wahlkonzept. Was genau Wahlkonzepte sind, warum der MDR sie schreibt und veröffentlicht sowie die MDR-Wahlkonzepte zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen können hier nachgelesen werden

Ihr Wahlkompass: Kandidatencheck und Vergleich der Wahlprogramme

Der MDR-Kandidatencheck ermöglicht den Wählerinnen und Wählern einen direkten Einblick in die Profile und Positionen der Kandidierenden und bietet eine aktuelle, wertungsfreie und unparteiliche Informationsbasis. In kurzen Video-Statements präsentieren die Bewerber ihre Ziele. Dabei erhalten alle zur Wahl zugelassenen Direkt- und Listenkandidatinnen und -kandidaten eine Plattform, um sich vorzustellen. Die Videos können nach individuellen Präferenzen wie Wahlkreis, Partei oder Alter gefiltert und sortiert werden.

Die Parteien haben sehr unterschiedliche Pläne, wie es in den Bundesländern weitergehen soll. Was in den Wahlprogrammen von AfD, BSW, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, DIE LINKE, FDP und SPD steht, erfahren die Nutzerinnen und Nutzer hier: Die Wahlprogramme zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen im Vergleich | MDR.DE

mdr.de/mittendrin: das komplette MDR-Angebot zu den Landtagswahlen

Unter mdr.de/mittendrin erhalten die Wählerinnen und Wähler einen umfassenden Überblick über die vielfältigen MDR-Sendungen und -Formate zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Ob Wahlsendungen zum Mitreden und Mitgestalten, Wahlprogramme im Vergleich, Kandidatencheck oder das MDR-Wahlarchiv – hier ist alles Wissenswerte übersichtlich für die Nutzerinnen und Nutzer aufbereitet.

