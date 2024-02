RTLZWEI

Neue emotionale Single "Egal Was Du Tust" von jan SEVEN dettwyler

München (ots)

jan SEVEN dettwyler veröffentlicht neuen Song mit Yoad Nevo als Produzent

Der Song entführt die Hörer und Hörerinnen auf eine emotionale Reise

Die Single "Egal Was Du Tust" ist ab Freitag, 02. Februar 2024, erhältlich

Nach dem erfolgreichen Duett "Kurz auf Stop" mit Johannes Oerding startet jan SEVEN dettwyler, der sowohl als Gast bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" als auch als Gastgeber bei "Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert" beeindruckte, das neue Jahr mit einer weiteren Single. Der talentierte und einfühlsame Sänger verleiht seinen Songs Ausdruck und spricht mit ihnen Gefühle an. Die neue Single "Egal Was Du Tust" von jan SEVEN dettwyler wurde von Yoad Nevo, bekannt für die Arbeit mit Größen wie Ed Sheeran und Brian Adams, produziert.

jan SEVEN dettwyler ist ein talentierter und einfühlsamer Sänger, der bereits durch seine Auftritte bei "Sing meinen Song" und "Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert" beeindruckte. Seine Musik zeichnet sich durch vielseitige Einflüsse aus. Mit der neuen Single "Egal Was Du Tust" beweist er erneut sein Können.

Der Song entstand am Klavier in einem Kölner Studio und wurde anschließend in den legendären Abbey Road Studios weiterbearbeitet. Dort dirigierte Robert Emery das London Symphonic Orchestra und vervollständigte die Aufnahme. Das Ergebnis ist eine Single, die durch die englische Produktion, den amerikanischen Gesang und die klassische Komposition beeindruckt.

"Egal Was Du Tust" spiegelt die Vielseitigkeit von jan SEVEN dettwyler wider, der durch seine Musik Brücken zwischen verschiedenen Genres schlägt. Die Kombination aus einfühlsamen Texten, melodiösem Gesang und der orchestralen Untermalung schafft eine kraftvolle und emotionale Atmosphäre.

jan SEVEN dettwyler zeigt mit "Egal was Du tust" erneut sein Talent, Musik mit Herz und Seele zu schaffen, die die Hörer und Hörerinnen auf eine emotionale Reise mitnimmt. Die Single ist ab dem 02.02.2024 erhältlich, wird von El Cartel veröffentlicht und von Zebralution vertrieben.

