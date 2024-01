RTLZWEI

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana": Wiedersehen mit Lisann, Lilly und Tanja Kelly

Bild-Infos

Download

München (ots)

Joey, Luke und Leon Kelly freuen sich auf das Wiedersehen mit den Kelly-Frauen

Motorschaden mitten in Kolumbien?

Fünfte Folge der Doku-Soap am Mittwoch, den 31. Januar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Die Reise als rollende Männer-WG ist vorbei, im kolumbianischen Cartagena treffen Joey, Luke und Leon Kelly wieder auf die drei Frauen Tanja, Lilly und Lisann. Sie sind aus Mexiko vorgeflogen und in Kolumbien untergekommen, nun geht die gemeinsame Reise weiter. Doch schon bald macht der sechsköpfigen Familie der rauchende Motor einen Strich durch die Rechnung. Die fünfte Folge "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" ist am Mittwoch, den 31. Januar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

In Mexiko mussten sich Joey, Luke und Leon Kelly von den Kelly-Mädels verabschieden. Aus Sicherheitsgründen ist Tanja Kelly mit den Töchtern Lisann und Lilly vorgeflogen. In Cartagena, Kolumbien, gibt es jetzt ein Wiedersehen - und was für eins. Die sechs Kellys könnten kaum glücklicher über das Treffen sein, alle sind erleichtert, dass sie sich gesund und munter wieder in die Arme schließen können. Neugierig fragt Tanja Kelly nach, wie es den Männern auf der Reise erging. Sie erzählen von den Strapazen, ein Grenzübertritt dauerte bis zu einem Tag - und es war in Joeys Augen deutlich gefährlicher als in Mexiko. Die Entscheidung, sich etappenweise zu trennen, war goldrichtig.

Von Cartagena soll es weiter gen Süden gehen. Doch ein defekter Motor zwingt die Kellys zur nächsten Pause. Eine teure Reparatur später sind sie schon wieder auf dem Weg - allerdings kommen sie nicht weit. Die Bergstraßen machen dem alten Gefährt zu schaffen und bald qualmt es um die Kellys herum. Das Auto ist total überhitzt. Heißt es jetzt Reise abbrechen? So leicht gibt ein Kelly nicht auf. Motor abkühlen und weiter geht's!

Auf einer Kaffeeplantage lernen die Kellys alles rund um die Kaffeebohne. Und beim "Carnaval de Negros y Blancos" werden die Kelly-Kids Ziel eines alten Rituals. Dabei werden sie mit einem Gemisch aus Mehl und Wasser beworfen. Fröhliche Lacher inklusive - und genau das richtige, um über die Reise voller Strapazen hinwegzusehen. 13.000 Kilometer liegen nun hinter Joey Kelly und seiner Familie, nahezu Halbzeit. Wie geht die Reise weiter? Haben sie noch genug Geld in der Tasche? Und wie läuft der Plan, Sprit gegen Sprit - Tequila gegen Benzin - einzutauschen?

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" wird produziert von Dreiwerk Entertainment GmbH.

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" läuft ab Mittwoch, 31. Januar 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss 30 Tage auf RTL+.

Über "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana"

Der Name "Joey Kelly" steht für große Reisen und noch größere Abenteuer. Die neueste Challenge für den Musiker: Gemeinsam mit seiner Familie von Nord- nach Südamerika reisen - und das ohne Geld. Die sechsköpfige Familie stellt sich dem Abenteuer und der Frage: Wie finanzieren sie die 30.000 Kilometer lange Strecke? Welche Gefahren könnten auf sie zukommen? Und wird die Reise die Familie noch enger zusammenschweißen?

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell