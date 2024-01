RTLZWEI

Traurige Entscheidung für die Kellys

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana": Drei Männer allein unterwegs

Sicherheit geht vor: Tanja Kelly fliegt mit den Töchtern weiter

Von Mexiko nach Guatemala, Honduras und Nicaragua

Vierte Episode der Doku-Soap am Mittwoch, den 24. Januar um 20.15 Uhr bei RTLZWEI

In einem Vorort von Mexiko City muss Joey Kelly eine schwere Entscheidung treffen: Die nächsten Etappenziele seiner Panamericana-Reise sind zu gefährlich für die Kelly-Frauen, sie sollen mit dem Flugzeug weiterreisen. Zurück bleiben die drei Kelly-Männer Joey, Luke und Leon. Gemeinsam bereisen sie Guatemala, Honduras und Nicaragua und erleben allerlei Abenteuer als Männergespann. Die vierte Folge "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" ist am Mittwoch, den 24. Januar um 20.15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

22 Millionen Einwohner machen Mexiko City zur sechstgrößten Stadt der Welt. Joey Kelly und seine Familie erkunden die Metropole und werfen auch einen Blick auf deren Schattenseite. In einem Vorort wird ihnen plötzlich bewusst, wie gefährlich das Leben hier ist. Als Europäer ist man am Rande der Stadt nicht gern gesehen, die Polizei warnt die Kellys sofort. Es ist auch der Moment, in dem Joey Kelly gemeinsam mit Tanja und dem Kamerateam eine Entscheidung fällt: Die kommenden Länder sind zu gefährlich für die Frauen und so muss sich die Familie aufteilen. Die Mädels fliegen vor, Joey reist alleine mit seinen Söhnen weiter.

Spätestens in Guatemala ist Joey Kelly happy, dass er die Frauen nicht mitgenommen hat. Denn hier sieht man an jeder Straßenecke bewaffnete Männer. Egal ob Tankstelle oder Hotel, fast jeder hat ein Maschinengewehr um den Hals. Nach einem kurzen Gespräch mit einem der Männer wird Joey allerdings klar, dass es sich um Personal handelt, das die Sicherheit der Touristen und Einheimischen gewährleisten soll.

In Honduras können die Männer dann aber schon wieder lachen, denn Sohnemann Luke wünscht sich einen Besuch beim Friseur - mit dessen Ausgang keiner gerechnet hat. Aber was erwartet er schon von einem Tauschgeschäft Tequila gegen Haarschnitt? Joey Kelly amüsiert's - aber er trägt seinen Look ja bereits seit Jahrzehnten und ist nicht so eitel wie sein Erstgeborener. Dieser hat auch noch was auf dem Herzen, was er in lauschiger Männerrunde in Nicaragua mit seinem Vater und Bruder Leon teilt. Was Mama Tanja wohl zu Lukes Geständnis sagen wird, wenn sie davon erfährt?

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" wird produziert von Dreiwerk Entertainment GmbH.

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" läuft ab Mittwoch, 24. Januar 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss 30 Tage auf RTL+.

Über "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana"

Der Name "Joey Kelly" steht für große Reisen und noch größere Abenteuer. Die neueste Challenge für den Musiker: Gemeinsam mit seiner Familie von Nord- nach Südamerika reisen - und das ohne Geld. Die sechsköpfige Familie stellt sich dem Abenteuer und der Frage: Wie finanzieren sie die 30.000 Kilometer lange Strecke? Welche Gefahren könnten auf sie zukommen? Und wird die Reise die Familie noch enger zusammenschweißen?

