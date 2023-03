Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Appell des Stifterverbandes: Neue Lehrkräfte braucht das Land!

Neun Empfehlungen an Bund und Länder für neue Wege in der Lehrkräftebildung

Deutschland drohe ein Bildungsnotstand, warnt der Stifterverband in seinem Appell. Dieser werde schwerwiegende Folgen für unsere Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit und unseren gesellschaftlichen Wohlstand haben. Anlässlich des Bildungsgipfels 2023 hat der Stifterverband konkrete Empfehlungen für eine nachhaltige Lehrkräftebildung definiert. Um auch in Zukunft einen hochwertigen Unterricht in den Schulen gewährleisten zu können, müssen folgende Ziele verfolgt werden:

Möglichkeiten, den Lehrerberuf zu erlangen, müssen erweitert werden.

Lehramtsbezogene Studiengänge sind flexibler und durchlässiger zu gestalten.

Die Ausbildungsqualität während des Studiums, des Referendariats und der Fort- und Weiterbildung muss erhöht werden und die Vermittlung von Zukunftskompetenzen verlässlich gewährleistet sein.

Schulen sollten für weitere Berufsgruppen geöffnet werden.

Die Empfehlungen im Detail finden Sie unter: https://www.stifterverband.org/lehrkraeftebildung-empfehlungen

Der Stifterverband appelliert an die verantwortlichen Ministerinnen und Minister in Bund und Ländern, die Empfehlungen entschlossen umzusetzen, um mehr Lehrkräftenachwuchs zu gewinnen und diesen besser auf die anstehenden Herausforderungen vorzubereiten.

Es besteht großer Handlungsbedarf: In den kommenden Jahren wird der Lehrkräftemangel weiter zunehmen. Hinzu kommt, dass die Lehrkräfte in ihrer bisherigen Ausbildung nur unzureichend Zukunftskompetenzen erwerben, beispielsweise im Hinblick auf die Digitalisierung. Die Folge: Angehende Lehrkräfte sind zu wenig in der Lage, gesellschaftliche Transformationsprozesse erfolgreich zu gestalten und ihre Schülerinnen und Schüler ausreichend darauf vorzubereiten.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wird sich der Stifterverband mit seiner neuentwickelten Zukunftswerkstatt "Lehrkräftebildung neu denken" für eine nachhaltige Lehrkräftebildung engagieren. Hierfür wird er mit Akteurinnen und Akteuren aus allen Phasen der Lehrkräftebildung sowie Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft einenMasterplan erarbeiten. Damit will der Stifterverband die Weichen für eine zukunftsfähige und attraktive Lehrkräftebildung stellen. Die Auftaktveranstaltung findet am 25. Mai 2023 in Berlin statt. Interessierte können sich ab sofort auf der Webseite für die Zukunftswerkstatt anmelden. https://ots.de/aaI1ud

Über den Stifterverband

Der Stifterverband ist mit seinen 3000 Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zentraler Impulsgeber zur Weiterentwicklung unseres Bildungs- und Wissenschaftssystems. Er analysiert Herausforderungen, berät Politik, fördert Lösungsmodelle und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Partner-Netzwerken mit dem Ziel, die Innovationskraft der Gesellschaft zu stärken. www.stifterverband.org

