ZDFheute live: KI-Unternehmer Jonas Andrulis im Exklusiv-Interview

Jonas Andrulis, der Gründer des deutschen KI-Startups Aleph Alpha, ist am Montag, 20. November 2023, 19.30 Uhr, bei "ZDFheute live" im Exklusiv-Interview und spricht über die Chancen des Digitalstandortes Deutschland. Mit Blick auf den aktuellen Digitalgipfel der Bundesregierung in Jena geht es in dem Gespräch mit "ZDFheute live"-Moderator Philip Wortmann auch um die Wettbewerbssituation Deutschlands im Vergleich zu den KI-Branchenriesen in den USA und anderswo.

Wie sieht der CEO von Aleph Alpha die aktuelle Lage auf dem KI-Markt nach den Entwicklungen bei OpenAI? Wie konkurrenzfähig ist Deutschland im globalen Vergleich und wie relevant könnte die heimische KI für den Wirtschaftsstandort Deutschland werden? Zu Fragen wie diesen äußert sich Jonas Andrulis bei ZDFheute live – zu sehen in der ZDFheute-App, der ZDF-Mediathek und den Social-Media-Kanälen von ZDFheute.

Mit 500 Millionen Euro gelang dem deutschen KI-Startup Aleph Alpha zuletzt eine der größten Finanzierungsrunden der Branche. Doch die größten Player im Markt rund um KI bleiben in den USA beheimatet – allen voran das Unternehmen OpenAI. Die Firma hinter dem Chatbot ChatGPT gerät aktuell in Turbulenzen – der bisherige Chef Sam Altman musste gehen und soll nun bei Microsoft ein neues Team zur Entwicklung Künstlicher Intelligenz leiten. Ähnlich wie ChaGPT arbeitet auch Aleph Alpha mit generativen Sprachmodellen. Anders als der berühmte Konkurrent zielt Aleph Alpha aber vor allem auf Unternehmen und Verwaltungen ab.

Als weitere Gesprächspartnerin zum Thema "Rettet KI die deutsche Wirtschaft?" bringt die deutsche Ökonomin Ulrike Malmendier, Politikberaterin und Professorin für Finanzmarktökonomik, bei "ZDFheute live" am Montag, 20. November 2023, ab 19.30 Uhr ihre Expertise ein.

