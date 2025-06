Vertrauenssache / Flugsicherheitsbehörde setzt weiterhin auf integrierte Services von Klüh

Klüh Service Management GmbH

Flugsicherheitsbehörde setzt weiterhin auf integrierte Services von Klüh

Düsseldorf (ots)

Die Flugsicherheitsbehörde der Europäischen Union (EASA) mit Hauptsitz in Köln vertraut weiterhin auf die umfassenden infrastrukturellen Dienstleistungen von Klüh. Ausschlaggebend für die erneute Beauftragung war ein optimiertes Konzept für eine moderne, nachhaltige Gebäudebewirtschaftung.

Bereits seit 2016 übernimmt der Multiservice-Anbieter am Standort der EU-Behörde vielfältige Cleaning-Leistungen wie Unterhalts-, Glas- und Sonderreinigung sowie den Konferenzservice und infrastrukturelles Gebäudemanagement. Seit 2021 verantwortet Klüh darüber hinaus verschiedene sicherheitsnahe Dienstleistungen - darunter Empfangsservice, Postbearbeitung, Aktenvernichtung sowie Objektschutz durch regelmäßige Kontrollgänge und moderne Sicherheitstechnik.

Integrierte Services mit digitalem Mehrwert

Für Effizienz, Transparenz und Nachhaltigkeit setzt Klüh am Standort sein digitales Managementsystem EcoServ ein. Sensoren, Smart Buttons, IoT-Frameworks und intelligente Softwarelösungen ermöglichen dabei eine punktgenaue Steuerung von Leistungen in Echtzeit - etwa durch Füllstandsmessungen bei Verbrauchsmaterialien oder die Analyse von Nutzungshäufigkeiten in WC-Bereichen. Auch in der Sicherheitsdienstleistung kommt moderne Technik zum Einsatz, beispielsweise über ein digitales Wächterkontrollsystem.

Höchste Anforderungen im Hochsicherheitsumfeld

Als europäische Behörde mit rund 800 Mitarbeitenden aus insgesamt 31 Mitgliedsstaaten - bestehend aus den 27 EU-Ländern sowie Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz - stellt die EASA besondere Anforderungen an Diskretion, Sicherheit und Servicequalität. Alle Klüh-Mitarbeitenden vor Ort werden entsprechend sicherheitsüberprüft und geschult. Die Liegenschaft dient zudem als Repräsentanz gegenüber internationalen Partnerinstitutionen - was hohe Maßstäbe an Sauberkeit, Erscheinungsbild und Flexibilität voraussetzt.

"Mit Klüh haben wir einen Partner an unserer Seite, der unsere hohen Anforderungen in den Bereichen Sicherheit, Service und Nachhaltigkeit zuverlässig erfüllt. Besonders schätzen wir die Innovationskraft des Unternehmens und die reibungslose Zusammenarbeit auf Augenhöhe", erklärt Steffen Pohl, Real Estate and Facility Manager bei der EASA.

Qualität, die auf Nähe und Vertrauen beruht

Die enge Abstimmung zwischen dem Klüh-Team vor Ort und der EASA sorgt für konstant hohe Standards. Regelmäßige Kontrollen sowie Performance-Audits sichern die Servicequalität. Zudem wurde auf Wunsch der EASA frühzeitig ein Tagesreinigungskonzept umgesetzt. Die damit verbundenen Anforderungen - etwa diskretes Arbeiten während des laufenden Betriebs - wurden durch geräuscharme Technik, zeitlich verlegte Reinigungsabläufe und ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen erfüllt.

Auch ökologische Aspekte waren und sind der EASA wichtig: Der Einsatz umweltfreundlicher Reinigungsmittel und ein ressourcenschonender Umgang mit Verbrauchsmaterialien sind fester Bestandteil der Dienstleistung.

Für die weitere Zusammenarbeit setzt die Behörde auf Kontinuität: "Klüh sorgt durch ein konstantes Team für Vertrauen. Unsere Belegschaft kommt aus 31 Nationen, die Zusammenarbeit erfordert also ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz. Das Team von Klüh hat sich sehr gut in dieses internationale Umfeld eingefügt", resümiert Pohl.

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

