Erste Programmhighlights auf dem BIG BANG KI FESTIVAL stehen fest

Hamburg/Berlin

Angeregte Diskussionen verspricht das neue Format Harari & Friends

Am 11. und 12. September treffen sich in Berlin-Kreuzberg Deutschlands Mittelstandsheld:innen auf dem BIG BANG KI FESTIVAL.

Erste Inhalte der 150 erwarteten Speaker:innen stehen bereits fest, darunter spannende Programmpunkte aus den Bereichen KI, Health, Management, Technology und Entertainment.

Besonderes Highlight: Der israelische Bestsellerautor Prof. Yuval Noah Harari stellt in einem Video-Interview sein neues Buch "Nexus" vor, in dem er unter anderem Denkanstöße zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) gibt.

Ein starkes berufliches Netzwerk ist heutzutage Gold wert. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Networking-Events mittlerweile für viele Branchen zu Pflichtveranstaltungen geworden sind. Das bestätigt auch das Meeting- & Event-Barometer Deutschland 2022/2023 des Europäischen Instituts für Tagungswirtschaft(EITW). Dessen Umfragen haben ergeben: Beruflich motivierte Veranstaltungen dominieren den Markt. Unternehmen haben erkannt, dass die systematische Auseinandersetzung mit Zukunftsthemen und Megatrends eine wichtige Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit darstellt. Und um eben diese Themen geht es auch auf dem BIG BANG KI FESTIVAL.

HARARI & FRIENDS

Mit Netzwerken, genauer gesagt mit Informationsnetzwerken, beschäftigt sich auch der israelische Bestsellerautor Prof. Yuval Noah Harari in seinem neuen Buch "Nexus", das am 10. September erscheinen wird. Darin blickt der Historiker zurück auf die Geschichte der Menschheit und untersucht, wie die Weitergabe von Informationen unsere Welt zugleich auf- und umgebaut hat. Außerdem stellt er sich und seiner Leserschaft drängende Fragen, etwa wie wir mit Künstlicher Intelligenz umgehen wollen. Seine Thesen sind teils provokant, immer aber anregend und tiefgründig.

Für das BIG BANG KI FESTIVAL, welches am 11. und 12. September in Berlin-Kreuzberg steigt, hat Veranstalter DUP UNTERNEHMER deshalb ein neues Format entwickelt: "Harari & Friends". Nach dem Exklusivinterview mit Harari, das vorab per Video in Tel Aviv aufgezeichnet wurde, diskutieren ausgewählte Köpfe aus der deutschen Wirtschaft und Politik über die Thesen des israelischen Historikers.

SPOTLIGHT KI: VORTRÄGE, MASTERCLASSES, ZERTIFIZIERUNG

Schwerpunkt auf den BIG BANG-Bühnen ist das Thema KI. Folgende Highlights stehen hierzu auf der Agenda: Dr. Stefan Seegerer (IQM) spricht über "Quantencomputer-Mythen, denen man nicht glauben sollte". Wiebke Apitzsch (AI.IMPACT) gibt eine Mastercalss zum Thema "Speak Data to me: Die KI-Erfolgsfaktoren Change und Kommunikation". Mit dem Paneltalk "Zukunft der Kommunikation: Intelligente KI und ethische Verantwortung" setzen Tobias Bindhammer (RLVNT.AI), Yann Jeschke (NETZSCH Group), Prof. Dr. Elke Kronewald (FH Kiel) und Andrea Montua (MontuaPartner Communications) wichtige Impulse für die hitzige Debatte rund um KI.

Weitere Einblicke in die Trend-Technologie kommen von Prof. Dagmar Schuller (audEERING) zu den Themen AI-Act, Wettbewerbsfähigkeit, Voice AI, Robotik und KI Patient Journey sowie von Arwid Carlo Zang (greenhats) zu "C-AI-bersecurity: Über Menschen, Hacker und Human-enhanced AI". Mit dem "FIT FOR KI"-Zertifikat können sich Besucher:innen zudem ihr in den Paneltalks, Keynotes und Masterclasses erlangtes Wissen vor Ort zertifizieren lassen.

PROGRAMMHIGHLIGHTS AUS POLITIK, GESUNDHEIT UND MANAGEMENT

Passend zum Thema Netzwerke und der aktuellen geopolitischen Weltlage findet auf dem BIG BANG KI FESTIVAL auch ein Kamingespräch mit FDP-Politiker Wolfgang Kubicki statt. Er spricht über "Die Zukunft des demokratischen Diskurses" und teilt seine jahrelange Erfahrung aus der Politik.

Zudem wartet die Gesundheitssparte mit einigen abwechslungsreichen Höhepunkten auf. Über den beruflichen Erfolg im digitalen Zeitalter auf LinkedIn sprechen Nina Killes (The People Branding Company) und Julia Böttcher (Die Techniker). Denn auch für Gesundheitsunternehmen hat die Plattform Einfluss auf Sichtbarkeit und Image. Impulse für "Digitale Wege aus der Pflegekrise" geben Dieter Weißhaar (myneva), Kaspar Pfister (BeneVit) und Andrea Schmidt-Rumposch (Universitätsmedizin Essen).

Im Management-Segment rückt unter anderem die USA ins Blickfeld. Passend zur heißen Phase des amerikanischen Präsidentschafts-Wahlkampfes hält Julius van der Laar (internationaler Kampagnen- und Strategieberater) eine Keynote mit dem Titel "The race to the White House - Von der Taktik bis zum Triumpf" und bringt den Besucher:innen seine Wahlkampf-Expertise näher.

Über "Erfolgreiches Management durch Vielfalt" diskutieren Brigitte Huber (Chefredakteurin BRIGITTE), Tijen Onaran (ACI Consulting), Nadine Nobile (New Pay Collective) und Robert Franken (selbständiger Berater). Und Lara Sophie Bothur(Deloitte) nimmt durch ihre "Insights einer Corporate Influencerin" die Macht des Netzwerks genauer unter die Lupe.

INHALT, NETWORKING UND ENTERTAINMENT

Auch das Thema Unterhaltung kommt auf dem BIG BANG KI FESTIVAL nicht zu kurz. Rapper Eko Fresh widmet sich im Talk "Rappreneurs: Von der Bühne ins Business" seinen Erfahrungen als Unternehmer in der Musikbranche. Für eine ausgelassene Festivalatmosphäre inklusive Live-Konzert sorgt Popstar Sasha. Die große Food-Court Area erleichtert den gegenseitigen Austausch und das Knüpfen neuer Kontakte. KI-Newbies sowie -Sachkundige kommen auf den insgesamt fünf Bühnen und drei Masterclass-Räumen ebenso auf ihre Kosten wie Health-Professionals, Finance-Gurus, Mobility-Begeisterte oder führende Köpfe aus Management und Unternehmensnachfolge.

Über das BIG BANG KI FESTIVAL

Das Festival rund um digitales Handeln und nachhaltiges Wirtschaften richtet sich an Expertinnen und Experten aus dem Health-Sektor sowie mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer. Neben einem Entertainment-Programm wartet die Networking-Veranstaltung mit inspirierenden Panel-Talks, wegweisenden Keynotes, zielgerichteten Masterclasses sowie ausgesuchten Ausstellern auf. Veranstalter ist die DUP Media GmbH, das mit DUP UNTERNEHMER die Plattform für Digitalisierung & Nachhaltigkeit betreibt. Als Deutschlands innovativste Verlagsgruppe für Wirtschaft und Unternehmertum erreicht der DUP-Medienverbund über seine print- und online-Kanäle sowie den veranstalteten Events rund 3,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.

Über die Heeresbäckerei in Berlin Kreuzberg

Die Heeresbäckerei in Berlin Kreuzberg ist ein beeindruckendes Industriedenkmal aus dem

Jahr 1890 und steht für Events "am Puls der guten alten Zeit" - direkt an der Spree. Das Backsteingebäude mit seiner fünf Meter hohen Kappendecke und dem Parkett aus Rotbuche vereint historischen Industrie-Charme mit moderner Event-Location. Auf dem Areal der Heeresbäckerei befindet sich auch das Kreativ-Studio Spindler & Klatt, das mit Restaurant, Club und einem pittoresken Ponton auf der Spree überzeugt. Mehr Informationen zur Event-Location finden Sie auf magazin-heeresbaeckerei.de.

