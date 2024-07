DUP UNTERNEHMER-Magazin

Neuer Unternehmenspreis 'Vielfalt in Aktion' zeichnet herausragende DE&I-Initiativen aus

Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (diind) zeichnet gemeinsam mit ACI Consulting, die führende Strategie- und Transformationsberatung für Diversity, Equity & Inclusion in Deutschland, Unternehmen und Organisationen für ihr herausragendes Engagement im Bereich Vielfalt, Chancengerechtigkeit und Inclusion aus. Der Preis "Vielfalt in Aktion" wird in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben und prämiert innovative und nachhaltige Initiativen, die zur Schaffung einer inklusiven und chancengerechten Unternehmenskultur beitragen.

"Vielfalt ist kein leeres Schlagwort, sondern ein Motor für Innovation und Fortschritt ", betont Tijen Onaran, Gründerin von ACI Consulting. "Angesichts einer sich ständig wandelnden Welt ist es unerlässlich, dass wir eine Vielzahl von Perspektiven, Hintergründen und Erfahrungen zusammenführen, um die besten Lösungen zu entwickeln und die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen."

Ines Woermann, Geschäftsführerin von diind GmbH ergänzt: "Die Auszeichnung gibt herausragenden Unternehmen, die sich für Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion einsetzen, mehr Sichtbarkeit und bietet Orientierung für Bewerber, Kunden und Partner."

Der Preis "Vielfalt in Aktion" richtet sich an Unternehmen und Organisationen aller Größen und Branchen. Um sich zu bewerben, füllt man online einen Fragenkatalog aus. Die Bewerbungsfrist endet am 31. August 2024.

Einzigartig: Umfassende Bewertung des DE&I-Reifegrads

Einzigartig an diesem Preis ist die umfassende Bewertung des DE&I-Reifegrads der teilnehmenden Unternehmen. Die Berater*innen von ACI Consulting prüfen die eingereichten Initiativen anhand eines strukturierten Kriterienkatalogs und erstellen für jedes Unternehmen einen individuellen vertraulichen Kurzbericht. Dieser Bericht enthält wertvolle Einblicke in die Stärken und Schwächen des DE&I-Managements des Unternehmens und bietet konkrete Handlungsempfehlungen für die weitere Entwicklung. Der Kurzbericht wird selbstverständlich vertraulich behandelt und nur an das jeweilige Unternehmen weitergegeben.

Auszeichnung der Preisträger und Preisverleihung

Unternehmen die einen bestimmten DE&I-Reifegrad erreichen werden als Preisträger*innen ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet im Rahmen des BIG BANG KI Festivals am 11./12. September 2024 in Berlin statt.

Weitere Informationen zum Preis und zum Bewerbungsprozess finden Sie auf der Website des diind: https://diind.de/vielfalt-in-aktion/

Über ACI Consulting

ACI Consulting ist das führende Beratungsunternehmen für Diversity, Equity & Inclusion in Deutschland. Mit einem Team aus DE&I Expert*innen begleitet ACI Consulting Unternehmen bei der Gestaltung und Umsetzung moderner HR-Prozesse und der Entwicklung von DE&I Strategien. Zu den Kunden von ACI zählen Unternehmen wie Audi, McDonalds, die Deutsche Bahn und viele weitere. Mehr Informationen über ACI Consulting finden Sie hier: https://www.aci-consulting.de/

Über das diind

Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (diind) ist der führende Partner für Unternehmen, die sich in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit weiterentwickeln wollen. Mit einem starken Fokus auf Künstliche Intelligenz bietet diind fundierte Trendstudien, hochwertige Sachbücher und exklusive Events, um Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Durch Marktforschung und Big Data-basierte Qualitätsüberprüfungen und Auszeichnungen unterstützt diind Unternehmen dabei, innovative Lösungen zu implementieren und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

