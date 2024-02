ProSieben

Hebt Lufthansa-Purser Niklas jetzt als Model ab? "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet am Donnerstag auf ProSieben

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Unterföhring (ots)

Alexandra (21, Erfurt) macht eine Ausbildung als Dachdeckerin. Beim offenen "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"-Casting in Berlin trägt sie eine weite, schwarze Hose mit einem breiten, engen Gürtel und ein schulterfreies Top. Niklas (30, Norderstedt) ist sich noch unsicher, welche Pose er am Ende des Laufstegs der Modelchefin präsentieren soll. Entdeckt wurde er von Heidi Klum höchstpersönlich - in einem Flugzeug, wo er als Kabinenchef arbeitet. Jetzt ist er in Berlin und stellt sich einer ganz neuen Herausforderung. Fabienne (20, Solingen) fällt wegen ihres schönen Lächelns und ihrer sehr langen Beine auf: "Ich habe sie gemessen, als ich 15 Jahre alt war. Da waren sie 110 cm." Lucas (24, Norderstedt) hat auffallend blaue Augen - und ein wenig Selbstzweifel: "Die sehen alle so gut hier aus." Und Felice (20, Berlin) hat sich extra fürs Casting ihre ersten hohen Schuhe gekauft. Den Walk auf dem Laufsteg meistert sie mit Bravour. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum", ab Donnerstag, 15. Februar, 20:15 Uhr auf ProSieben.

Zweifel, Träume, Selbstvertrauen, Freude und Tränen - über 10.000 Männer und Frauen sind Heidi Klums Ruf gefolgt und zum offenen Casting nach Berlin gekommen. Sie alle träumen davon, "Germany's Next Topmodel" zu werden. Doch wer am Ende auf große #GNTM-Reise gehen darf, entscheidet Heidi Klum: "Ich höre dabei sehr auf mein Bauchgefühlt. Die Menschen, die ich auswähle, müssen eine gewisse Magie besitzen - das ist mir wichtig."

Alle guten Dinge sind zwei! Zwei Gewinner, zwei Cover.

Das gab es noch nie! Zum allerersten Mal wird es am Ende einer #GNTM- Staffel zwei Gewinner geben - einen Mann und eine Frau. Beide erhalten 100.000 Euro Siegprämie und jeweils das Cover der Harper's Bazaar.

Und das ist ihr zweites Mal: Der offizielle Opener-Song von #GNTM heißt "Sunglasses at Night", gesungen von Heidi Klum, produziert von Tiësto. Damit sorgt die Modelchefin bereits zum zweiten Mal für den Ohrwurm des Frühjahres.

Supermodels, Fotografen, Fotografinnen, Designer und Designerinnen

Auch in diesem Jahr hat sich Heidi zu jeder Folge professionelle Unterstützung eingeladen. Als Gastjuror:innen unter anderem mit dabei: Model und Schauspielerin Elizabeth Hurley, die britische Schauspielerin Joan Collins, die Designer Jean Paul Gaultier, Christian Cowan, Kévin Germanier und Kilian Kerner, die Starfotografen Rankin, Christian Anwander und Yu Tsai sowie die Supermodels Jordan Dunn, Winnie Harlow und Jon Kortajarena.

Aktuelle Infos, Fotos und Kurzinterviews mit den #GNTM-Models finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2024 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 19. Staffel ab 15. Februar 2024 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell