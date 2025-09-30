Sternemenü auf ProSieben und Joyn. In "Die Cooking Academy" wird heiß gekocht, eiskalt abserviert und leidenschaftlich geliebt! Täglich.

ProSieben

30. September 2025. Appetit auf Freundschaft? Hunger auf Intrigen? Lust auf Liebe? Ab Montag gibt es täglich ein Sternemenü auf ProSieben und Joyn: Die neue Serie "Die Cooking Academy" läuft von Montag bis Freitag 18 Uhr.

ITV Studios Germany produziert die erste tägliche ProSieben-Serie seit 18 Jahren.

Das ist "Die Cooking Academy":

120 Folgen erzählen die Geschichte der jungen Köchin Irini (Lara Kimpel), die an der renommierten Cooking Academy die hohe Kunst der Sterneküche erlernt. Doch an der Academy erwartet sie nicht nur knallharte Konkurrenz, sondern auch ein unerwartetes Gefühlschaos zwischen Chris (Brian Rosenkranz), dem rebellischen Bad Boy mit dunklem Geheimnis, und Rafael (Louis J. Wagenbrenner), dem schüchternen Küchengenie. Schulleiterin Felicitas Eichen (Simone Hanselmann) kämpft darum, die Cooking Academy trotz finanzieller Engpässe erfolgreich weiterzuführen - und gleichzeitig ihre kriselnde Ehe mit Sternekoch Alexander Eichen (Matthias Brüggenolte) zu retten. Wie viel persönliche Opfer ist Felicitas bereit zu bringen, um beide Herzensprojekte nicht zu verlieren? Kann Irini sich gegen ihre ehrgeizigen Mitstreiter durchsetzen? Wird sie ihre Gefühle in den Griff bekommen - oder verbrennen sie ihr die Finger? Und welche Geheimnisse brodeln noch unter der Oberfläche?

"Die Cooking Academy" wird im Auftrag von ProSieben und Joyn von ITV Studios Germany produziert.

Der neue Vorabend ab Montag, 6. Oktober, auf ProSieben:

17:00 Uhr "taff"

18:00 Uhr "Die Cooking Academy"

18:30 Uhr ":newstime"

18:40 Uhr "Die Simpsons"

19:05 Uhr "Galileo"

