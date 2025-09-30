ProSieben

Neuer Vertrag. Die DTM gibt weiter Vollgas auf ProSieben und Joyn

Weiter auf der Pole Position. ProSieben und Joyn übertragen auch in Zukunft alle DTM-Rennen live und exklusiv. ProSiebenSat.1 und der ADAC haben eine entsprechende Vereinbarung für die nächsten Jahre getroffen. Das Münchner Medienunternehmen und die populäre Automobilsportserie setzen damit ihre langjährige, erfolgreiche Partnerschaft fort. Mehr Motorsport und mehr DTM live auf Joyn: Der ProSiebenSat.1-Superstreamer zeigt neben den Qualifyings und den freien Trainings künftig an allen Rennwochenenden exklusiv auch das Fan-TV live von der Strecke. ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer: "ProSieben, Joyn und die DTM fahren gemeinsam in die Zukunft. Das ist eine sehr gute Nachricht für alle Motorsport-Fans in Deutschland und Europa. Unser 'ran racing'-Team bringt die Faszination DTM weiterhin zu den Menschen. Joyn zeigt so viel DTM wie noch nie. Auch die Rennen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany gibt es wieder live zu sehen. Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit der DTM und dem ADAC." ADAC Motorsportchef Thomas Voss: "ProSieben, Joyn und die DTM passen optimal zusammen, wir freuen uns, dass diese Erfolgsgeschichte nun in die nächste Runde geht. Mit der Verlängerung des Vertrages gehen ProSieben und die DTM den nächsten Schritt in einer langjährigen Partnerschaft. ProSieben begleitet die DTM mit großer Kompetenz und bringt die Zuschauer nah an das Geschehen, Joyn baut die umfassende Berichterstattung ab dem kommenden Jahr noch weiter aus. Dass die DTM zukünftig auch außerhalb des Sports in verschiedenen Formaten integriert wird, zeigt, welches Wachstumspotenzial wir gemeinsam haben." Am Wochenende steigt das große Saisonfinale der DTM 2025 auf dem Hockenheimring. ProSieben und Joyn übertragen die beiden entscheidenden Rennen am Samstag, 4. Oktober, und Sonntag, 5. Oktober, ab 13:00 Uhr live.

