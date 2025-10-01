PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ProSieben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ProSieben

Musik, Karaoke und die XXL-Ananas: Dennis und Benni Wolter feiern ihr ProSieben-Comeback

Musik, Karaoke und die XXL-Ananas: Dennis und Benni Wolter feiern ihr ProSieben-Comeback
  • Bild-Infos
  • Download

Unterföhring (ots)

Live mitraten. Live mitsingen. Live mitbuzzern. Dennis und Benni Wolter sind zurück auf ProSieben. Ab Dienstag, 4. November, quizzen Dennis und Benni Wolter in ihrer Musik-Quizshow "Erkennst DU den Song? LIVE" wieder um die goldene Ananas - immer dienstags, live um 22:35 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. In jeder Folge treten vier Promis und eine Wildcard gegeneinander an. Mit dabei sind unter anderem Joko und Klaas, Felix Lobrecht, Finch und Nico Santos. Wer zu wenige Songs erkennt, muss beim Strafkaraoke ran - inklusive überraschender Duettpartner. Wer hat das beste Musikwissen? Wer erkennt die Hits am schnellsten? Und wer sichert sich die goldene Trophäe?

Dennis und Benni Wolter: "Puffi macht das Warm-Up, Klaas das Vorprogramm und dann quizzen wir live um eine goldene Ananas. Das gibt's nur bei ProSieben!"

Sie wollen dabei sein? Tickets gibt es hier: https://tvtickets.de/EDDSLIVE

Produziert wird "Erkennst DU den Song? LIVE" von PrettyWellDone.

"Erkennst DU den Song? LIVE" - ab Dienstag, 04. November, um 22:35 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Pressekontakt:

Luisa Hollmann
Content Communications
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1185
email: luisa.hollmann@seven.one

Photo Production & Editing
Nadine Vaders
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161
email: nadine.vaders@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ProSieben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ProSieben
Weitere Storys: ProSieben
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren