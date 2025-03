Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Globus Baumarkt setzt auf Mehrweg-Pflanzentrays für weniger Kunststoffabfall

Globus Baumarkt geht einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: Seit Februar sind in allen Märkten wiederverwendbare Transportverpackungen für Pflanzen im Einsatz, sogenannte Mehrweg-Pflanzentrays. Dieses innovative Mehrwegsystem ersetzt herkömmliche Einweg-Transportbehälter und reduziert Kunststoffabfälle.

Seit 2022 ist Globus Baumarkt aktives Mitglied bei der Euro Plant Tray eG und engagiert sich mit weiteren Mitgliedern aus der Branche für umweltfreundliche Alternativen im Garten- und Pflanzenbereich. Ziel ist es, einen europäischen Standard zu etablieren. Die gemeinsam entwickelten Mehrweg-Pflanzentrays sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und können über die ganze Lieferkette bis zu hundertmal wiederverwendet werden.

"Wir freuen uns, mit diesem Schritt einen weiteren nachhaltigen Beitrag zur Reduzierung von Einweg-Kunststoffabfällen zu leisten", sagt Lukasz Neumann, Referent Einkauf Pflanzen bei Globus Baumarkt. "Die Mehrweg-Pflanzentrays sind sehr robust und halten auch einmal einem raueren Baumarkt-Tag stand. Durch ihre ergonomische Gestaltung erleichtern sie sowohl den Transport als auch die Handhabung, was vorab in praxisbezogenen Testläufen in unseren Globus Baumärkten erprobt wurde. Darüber hinaus können Kunden nach einer Pfandzahlung die Pflanzentrays mit nach Hause nehmen und nach dem sicheren Transport ihrer Pflanzen wieder zurückgeben."

Neben der Einführung dieses Mehrwegsystems hat Globus Baumarkt im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie zum Beispiel im Juli 2024 das gesamte Erdensortiment auf 100 Prozent torffrei umgestellt.

Weitere Informationen unter www.globus-baumarkt.de/info/euro_plant_trays

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.

Zum 13. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2023 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlags zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Beim Kundenmonitor Deutschland 2024 landete Globus Baumarkt in mehreren Kategorien auf Platz eins, darunter "Aktiver Einsatz für Umweltschutz", "Warenpräsentation", "Auffindbarkeit der Produkte im Markt" und "Weiterempfehlung".

Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2025 das Unternehmen zum vierten Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärkte mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.de

Weitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/presse

