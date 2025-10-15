ProSieben

Das Ende einer langen Reise. Joko & Klaas verabschieden "Das Duell um die Welt" mit drei finalen Folgen ab 30. November, immer sonntags auf ProSieben

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die letzte Reise steht bevor: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nehmen Abschied von "Das Duell um die Welt" und küren in der letzten Staffel der Show für immer den einzig wahren Weltmeister. ProSieben und Joyn zeigen die finalen drei Folgen "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" ab dem 30. November 2025 an drei Sonntagen in Folge um 20:15 Uhr.

Für ihre Abschiedstour haben Joko & Klaas einige Legenden der Sendung gewinnen können, um ein letztes Mal in fremden Ländern wahnwitzige Herausforderungen für die Länderpunkte zu absolvieren: Schauspielerin Palina Rojinski (USA), die Zwillinge Dennis und Benni Wolter (Indien), Comedian Hazel Brugger (Griechenland), Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (Mexico), Musiker "Evil" Jared Hasselhoff (England), Sängerin Vanessa Mai (Griechenland), Streamer Papaplatte (Schweden), Schauspieler Axel Stein (England), Moderator Steven Gätjen (Ungarn), Ex-Fußballprofi Mario Basler (Österreich) und "Duell um die Welt"-Moderatorin Jeannine Michaelsen (Frankreich). Joko & Klaas spielen im Studio um zusätzliche Punkte und um den letzten Weltmeister-Titel.

Ungefähre Fakten zu 13 Jahren "Das Duell um die Welt"

Joko, Klaas und ihre Teams reisten in bisher 34 Folgen für 156 Einspielfilme für wahnsinnig absurde Aufgaben in 56 Ländern 621.000 Kilometer um die Welt. Insgesamt stellten sich 74 Promis den Herausforderungen, Joko & Klaas kassierten 193 Absagen, vier Promis haben den beiden nie wieder geantwortet. Für die 1.974 Reisestunden wurden 48 Visa ausgestellt und 42 Sprachen gesprochen. Zu sehen waren sechs Body Modifications, insgesamt 26 zusätzliche Löcher in Körpern, 265 Explosionen - 264 davon unnötig - und 56 Ohrfeigen. Der Fernsehgott hörte sich 45 Stoßgebete an, es gab 28 Abbrüche von Aufgaben. Auf der ganzen Welt wurden grob elf Liter Blut, Schweiß und Tränen vergossen, es gab 72 Planänderungen, acht Kamera-Drohnen, die vom Team gegen Bäume gelenkt wurden und 69 verpasste Anrufe von ProSieben, ob alles gut sei.

Produziert wird "Das Duell um die Welt" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.

"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - die letzte Staffel mit drei neuen Folgen ab 30. November 2025, immer sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

Hashtag zur Show: #DudW

Pressekontakt: Kevin Körber phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell