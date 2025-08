Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Pädiatrische Versorgung im Rhein-Sieg-Kreis: Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin ist wichtiger denn je

Landrat Schuster und Vertreter der CDU trafen sich mit Bundesgesundheitsministerin Warken und Vertreter:innen von Asklepios zum Austausch

Gestiegener Bedarf an Behandlungsangeboten für Kinder

Kinderklinik arbeitet an telemedizinischer Vernetzung

"Die Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin ist für die Versorgung der Region wichtiger denn je", sagte Landrat Sebastian Schuster gestern Abend beim gemeinsamen Abendessen mit Bundesgesundheitsministerin Nina Warken, dem CDU-Landtagsabgeordneten Sascha Lienesch, Bürgermeister Dr. Max Leitterstorf, Asklepios CEO Marco Walker, Regionalgeschäftsführerin Dr. Dagmar Federwisch, Klinikgeschäftsführerin Stefanie Wied, Prof. Dr. Martina Messing-Jünger, Chefärztin der Neurochirurgie, und dem ärztlichen Direktor der Klinik, Prof. Gerd Horneff. Der Austausch erfolgte auf Einladung von Landrat Schuster, der seit elf Jahren regelmäßig mit der Klinik in Kontakt steht und sich für sie engagiert. Die Vertreter:innen der Kinderklinik bedankten sich bei Herrn Schuster für die Unterstützung in der Vergangenheit und erläuterten die Probleme der kinderärztlichen Versorgung in Deutschland insgesamt und wie die Kinderklinik Sant Augustin sich auf den gestiegenen Bedarf in der Region einstellt. Sie ist eine von nur sieben Krankenhäusern bundesweit, die ausschließlich Kinder und Jugendliche behandeln - und will mit telemedizinischer Vernetzung andere Krankenhäuser bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen noch mehr unterstützen.

"Wir beobachten, dass der Bedarf an ambulanten Behandlungsangeboten gestiegen ist, genauso wie der nach sozialpädiatrischer und -psychiatrischer Versorgung", sagte die Klinikgeschäftsführerin Stefanie Wied. Immer mehr Eltern haben nach ihrer Erfahrung große Probleme, einen Kinderarzt zu finden, und wenden sich daher an die Klinik. Aufgrund dieser Bedeutung der Klinik für die Region hatte Landrat Schuster den Gedankenaustausch mit der Klinik und Bundesgesundheitsministerin Warken angeregt. Die neue Ministerin steht vor einer schweren Aufgabe: Sie will die von ihrem Vorgänger Karl Lauterbach eingeleitete Krankenhausreform praxistauglich machen, zumal die Mehrzahl der deutschen Krankenhäuser derzeit rote Zahlen schreibt. Im Bereich der Kinderheilkunde ist auch der Fachkräftemangel bei Ärzt:innen wie Pflegekräften ein Problem. Die Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin nutzt daher auch das Netz der Asklepios Gruppe zur Akquise und Beschäftigung ausländischer Pflegekräfte.

"Dort, wo sie am meisten bewirken, sollten unsere Mitarbeitenden Zeit haben - am Menschen. Um sie dabei von bürokratischen Aufgaben zu entlasten, sind Digitalisierung und der Abbau unnötiger Bürokratie entscheidend. Nur so können wir die medizinische Versorgung auch künftig sichern", sagte Marco Walker. Eine Möglichkeit für eine solche Versorgung der Zukunft sieht die Kinderklinik in einer telemedizinischen Vernetzung. So könnten die Ärzt:innen aus Sankt Augustin auch pädiatrische Abteilungen anderer Kliniken telemedizinisch unterstützen. Im digitalen Zeitalter ist ein gemeinsames Arbeiten auch über weite Entfernungen hinweg keine Science-Fiction mehr. "Die Kliniken in Parchim und Schwedt könnten wir auf diese Weise unterstützen", ist sich Klinikchefin Stefanie Wied sicher. Eine solche digitale Vernetzung ist aus ihrer Sicht auch deshalb entscheidend, weil durch den Abbau von Kinderbetten und Verlust von Kinderabteilungen die Versorgung mit Spezialist:innen in der Fläche immer weiter abnimmt. Kinder sind aber keine kleinen Erwachsenen und benötigen daher eine spezielle pädiatrische Versorgung. Und um diese trotz des Fachkräftemangels künftig sicherzustellen, gibt es keine Alternative zur Telemedizin. Hier hofft die Klinik auf Unterstützung aus der Politik für ihre ambitionierten Projekte telemedizinischer Versorgung für Neugeborene, Kinder und Jugendliche in unterversorgten Regionen. Mit Asklepios als großem Träger mit der notwendigen Expertise sieht sich die Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin in der Lage, ein solches Großprojekt erfolgreich zu stemmen.

