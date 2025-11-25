desk.ly GmbH

desk.ly launcht "desk.ly Connect": Automatisierter Check-in liefert präzise Daten zur Büroauslastung

Die desk.ly GmbH führt mit desk.ly Connect eine neue Software-Innovation ein, die erstmals echte Nutzungssignale für Büroarbeitsplätze liefert. desk.ly ist derzeit die einzige SaaS-Lösung aus dem DACH-Raum, die diese Technologie implementiert. Damit bietet die Plattform Unternehmen eine präzisere Grundlage für die Analyse der tatsächlichen Nutzung ihrer Büroflächen und ein verbessertes Nutzererlebnis.

Präzise Daten statt Annahmen

Bisherige Methoden wie manuelle Check-ins oder WLAN-basiertes Tracking liefern häufig ungenaue Ergebnisse. WLAN-Check-ins zeigen lediglich, dass sich ein Gerät im Netzwerk befindet, erlauben aber keine Aussage darüber, ob die Person tatsächlich am gebuchten Arbeitsplatz sitzt. Manuelle Check-ins sind fehleranfällig, da Nutzer:innen das Einchecken vergessen können.

desk.ly Connect automatisiert den Check-in, sobald ein Arbeitsplatz tatsächlich genutzt wird. So entsteht eine belastbare Datenbasis, die Unternehmen erstmals ermöglicht, Flächenplanung, Ressourcennutzung und hybride Arbeitsmodelle auf realen Nutzungsdaten statt Annahmen aufzubauen - vollständig ohne zusätzlichen Hardwareaufwand.

Softwarebasierte Lösung ohne Hardwareaufwand

Die Funktion benötigt keine zusätzlichen Sensoren, Beacons oder Kartenlesegeräte. Unternehmen sparen dadurch Investitions- und Wartungskosten und können desk.ly Connect sofort standortübergreifend einsetzen.

Mehrwert für große und mittelständische Unternehmen

Mit desk.ly Connect stehen Unternehmen präzisere Informationen zur Verfügung, die unter anderem folgende Vorteile ermöglichen:

Detaillierte Auslastungsanalysen für eine realistische Planung von Arbeitsplätzen und Büroflächen

Effiziente Flächennutzung, indem ungenutzte Arbeitsplätze identifiziert werden

Transparente KPIs für HR-, IT- und Immobilienverantwortliche

Anpassung von Richtlinien basierend auf tatsächlicher Nutzung

Damit erhalten datenbewusste Unternehmen die Grundlage, um ihre Immobilienstrategie und hybride Arbeitsmodelle evidenzbasiert zu gestalten.

Verbesserte Nutzererfahrung durch automatischen Check-in

Neben der präzisen Datenerfassung steigert desk.ly Connect auch die Benutzerfreundlichkeit für Mitarbeitende. Der automatische Check-in entfällt den manuellen Aufwand, den Arbeitsplatz beim Eintreffen selbst einzuchecken. Mitarbeitende können ihren Tag flexibel gestalten, ohne an zusätzliche Schritte oder technische Eingaben gebunden zu sein. Gleichzeitig profitieren Unternehmen von konsistenten, verlässlichen Daten - eine Kombination aus Komfort und Genauigkeit, die sowohl Nutzende als auch Verwaltung entlastet.

Weiterer Schritt in der Produkt- und Wachstumsstrategie

desk.ly Connect ergänzt die bestehenden Funktionen wie erweiterte Buchungsregeln oder priorisierte Reservierungen. Die Plattform wird damit weiterentwickelt, um Nutzerkomfort, Skalierbarkeit und Datenqualität gleichzeitig zu optimieren. Unternehmen können ihre hybride Büroorganisation effizienter gestalten und besser planen.

"Mit desk.ly Connect schaffen wir für Unternehmen eine verlässliche Grundlage, um die Nutzung ihrer Büroflächen zu analysieren und zu optimieren - ohne Aufwand für Hardware oder manuelles Tracking", erklärt Amir El Sayed, CEO und Mitgründer von desk.ly.

Über desk.ly GmbH

Die desk.ly GmbH mit Sitz in Osnabrück ist ein schnell wachsendes SaaS-Unternehmen, das Unternehmen weltweit eine moderne Workplace-Management-Plattform bietet. Mit Funktionen wie Arbeitsplatz-, Raum- und Parkplatzbuchung, Auslastungsanalysen und intelligenten Integrationen unterstützt desk.ly Organisationen dabei, hybride Arbeitsmodelle erfolgreich umzusetzen und Büroflächen effizient zu nutzen. desk.ly ist DSGVO-konform, ISO 27001 zertifiziert und Mitglied im Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi). Die Software ist bereits bei über 1.000 Unternehmen weltweit im Einsatz.

