Vantage

Vantage startet neue Videokampagne rund um Leidenschaft und Ehrgeiz

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Vantage Markets ist stolz darauf, eine neue Markenkampagne vorzustellen, die die Leidenschaft, den Ehrgeiz und das gemeinsame Streben nach Spitzenleistungen widerspiegelt, die seine strategische Partnerschaft mit Scuderia Ferrari HP ausmachen. Die Kampagne präsentiert ein fesselndes Video, das das Publikum begeistern und die Entwicklung von Vantage als globale Premiummarke unterstreichen soll.

Die neue Kampagne, die über globale digitale Plattformen verbreitet wird, rückt die neue Kampagne die gemeinsamen Werte von Vantage und Scuderia Ferrari HP in den Fokus – Geschwindigkeit, Präzision und unermüdlichem Vorwärtsdrang.

Die Kampagne ist auch Teil der umfassenderen Bemühungen von Vantage, eine stärkere emotionale Bindung zu seiner weltweiten Community aufzubauen. Durch cineastisches Storytelling und raffinierte Bilder erweckt das Video die Philosophie zum Leben, die Vantage antreibt: das Streben nach Spitzenleistung in jeder Hinsicht.

„Unser Ziel bei dieser Kampagne war es, über das traditionelle Branding hinauszugehen", so Marc Despallieres, CEO von Vantage Markets. „Wir wollten eine visuelle Geschichte erzählen, die die dynamische Entwicklung von Vantage als Unternehmen widerspiegelt und gleichzeitig vom legendären Geist der Scuderia Ferrari HP inspiriert ist. Es ist eine Botschaft der Leidenschaft, der Präzision und der Kraft der Partnerschaft."

Mit dem Eintritt der Partnerschaft mit Scuderia Ferrari HP in eine neue Phase unterstreicht dieses Video die gemeinsamen Ambitionen und gibt einen klaren Ausblick auf die Zukunft. Vantage positioniert sich weiterhin als Marke, die ihren Kunden modernste Tools zur Verfügung stellt und sich gleichzeitig einer Vision und Qualitäten wie Integrität und Exzellenz verpflichtet fühlt.

Sehen Sie sich die vollständige Videokampagne auf dem YouTube-Kanal von Vantage Markets an.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

trade smarter @vantage

RISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz in einem Land haben, in dem die Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstößt. Leserinnen und Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Anlage- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2739806/Vantage_Launches_New_Video_Campaign_Showcasing_Passion_Ambition.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-startet-neue-videokampagne-rund-um-leidenschaft-und-ehrgeiz-302526301.html

Original-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuell