Vantage als Diamond Sponsor im Mittelpunkt der Wealth Expo Ecuador 2025

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire)

Vantage Markets wird als Diamond Sponsor an der Wealth Expo Ecuador 2025 präsent sein, die am 19. Juli im Quorum Convention Center in Quito stattfindet. Als eine der führenden Finanzevents in der Region bringt diese Veranstaltung Top-Broker, Fintech-Innovatoren, Investoren und Handelsexperten für ein ganztägiges Programm rund um Lernen und Networking zusammen.

Im Fokus der Präsenz von Vantage wird ein dynamisches und attraktives Besuchererlebnis am Messestand stehen. Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich an einer spannenden Lufttombola zu beteiligen, bei der sie in eine gläserne Verlosungsmaschine steigen und versuchen können, in der Luft fliegende Lose zu ergattern. Die glücklichen Gewinner erhalten exklusive Vantage-Merchandise-Kits oder spezielle Geschenkkarten – eine unterhaltsame und lohnende Möglichkeit, mit der Marke in Verbindung zu treten.

Rodrigo Martínez, Business Development Team Lead, wird auf der Hauptbühne einen Vortrag mit dem Titel „Smart CopyTrading Within Everyone's Reach" halten. Er wird erläutern, wie die intuitive Plattform von Vantage und die innovative Copy-Trading-Technologie sowohl Neueinsteiger als auch erfahrene Händler dazu befähigen kann, selbstbewusst an den globalen Märkten teilzunehmen.

Juan Gonzalez, Client Relationship Growth Market Analyst, wird einen Workshop zum Thema „Emotional Management & Psychotrading" leiten, in dem er die Teilnehmer über die psychologischen Aspekte des Handels und den Umgang mit Emotionen für eine bessere Entscheidungsfindung aufklärt. Jose Flores, Business Development Manager, wird Vantage zudem in einer Podiumsdiskussion vertreten und strategische Erkenntnisse über Markttrends und die Entwicklung der finanziellen Eingliederung in der LATAM-Region beitragen.

Zum Auftakt des Hauptevents wird Vantage am 18. Juli den offiziellen Cocktailempfang der Wealth Expo sponsern, der ebenfalls im Quorum Convention Center stattfindet. Dieser exklusive Abend bietet den Gästen eine entspannte und elegante Umgebung, um Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und sich bei Cocktails und Häppchen mit Branchenkollegen zu entspannen.

„Die Teilnahme von Vantage an der diesjährigen Wealth Expo Ecuador spiegelt unsere Anstrengungen für die Förderung der finanziellen Bildung und des Engagements bei internationalen Branchenveranstaltungen wider", berichtet Marc Despallieres, CEO bei Vantage Markets. „Durch Thought Leadership, Produktschulung und echtes Engagement wollen wir Händler auf allen Ebenen unterstützen."

Die Wealth Expo Ecuador 2025, zu der mehr als 800 Teilnehmende erwartet werden, bietet außergewöhnliche Möglichkeiten für die Vermittlung von Finanzwissen, die Entdeckung von Plattformen und Kooperationen. Besucherinnen und Besucher der Messe erhalten die Gelegenheit, mit Vertretern von Vantage ins Gespräch zu kommen und mehr über CFD-Handelsinstrumente und Bildungsressourcen zu erfahren.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

trade smarter @vantage

RISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

